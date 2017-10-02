Где, кого, за что

Буклет «Роснефти», «Тушь-7» и письмо Путину

На процесс по делу экс-министра не пришел ни один свидетель и прокуроры взялись за бумаги

Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы

Подсудимый: бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Статья: ст. 290, ч. 6 (получение взятки в особо крупном размере)

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

На процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина (за якобы положительную характеристику министра на приватизацию «Башнефти»), на прошлой неделе свидетели обвинения не явились. А следующее запланированное на 28 сентября слушание судья Лариса Семенова и вовсе перенесла сразу на 2 октября, без объяснения причин.

В связи с неявкой свидетелей прокурор Борис Непорожный стал оглашать материалы дела: протоколы осмотра «места происшествия» и найденных там, у выезда из офиса «Роснефти», вещдоков: 200 пачек стодолларовых купюр, сумка, в которой они были, ключ с брелоком от сумки, министерская BMW с номером А007МР97, а также конверт с образцом средства «Тушь-7» (это средство обнаружили на руках экс-министра и его водителя) и смывы с рук Улюкаева и его водителя. Прокурор Павел Филипчук быстро перелистывал на своем столе страницы тома. Журналисты жадно всматривались — фото было единственным, что представляло интерес на этом заседании.

В ходе осмотра BMW, который находился на парковке в Техническом переулке, 2, в машине нашли буклет «Роснефти» с презентацией, компьютер и планшет Apple. Ну а в багажнике — подарочный набор: «корзинка с колбасой» и кожаная сумка с деньгами.

Попала в материалы дела в качестве вещдока и 55-секундная запись телеканала Life, на которой запечатлены за игрой в бильярд глава ВТБ Андрей Костин и Игорь Сечин (на саммите БРИКС в Гоа в октябре 2016 года). Видимо, по мнению обвинения, запись игры очень многое проясняет в деле о взятке. Еще следователь просмотрел в YouTube более укороченное (39 секунд) видео этой игры, которую в интернете назвали как «Костин и Сечин сыграли в бильярд». «На 15-й секунде в левой части кадра запечатлен Улюкаев, который следит за игрой Сечина и Костина. Следователь сделал скриншот с изображением Улюкаева, — цитировал комментарии следователя Непорожный. — Разговор между Сечиным и Улюкаевым неразборчив».

Производилась и выемка в офисе «Роснефти» «в целях получения аудио- и видеозаписей» встречи Сечина и Улюкаева 14 ноября 2016 года. Следователь Кулаковский в присутствии понятых в кабинете СК осмотрел «добровольно» выданные ему службой безопасности компании компакт-диски с записями. На первой записи, читал протокол обвинитель, виден въезд на территорию «Роснефти». На 2-й секунде записи со стороны улицы к шлагбауму подъезжает BMW Улюкаева, затем шлагбаум поднимается, машина въезжает и скрывается из вида. На записи со второй камеры автомобиль подъезжает к закрытому гаражному боксу, ворота открываются и оттуда выходит мужчина.

«Добровольно» «Роснефть» выдала следствию и документацию, касающуюся сделки по покупке акций «Башнефти»: в частности, письмо Сечина президенту Путину с объяснениями целесообразности участия именно «Роснефти» в качестве покупателя этих акций. Компания попросила одобрить ее участие в приватизации. На обращение «Роснефти» вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минэкономразвития представить правительству отчет исходя из нецелесообразности участия в приватизации госкомпаний (его поручение тоже оглашалось). В свою очередь отчет Минэкономразвития гласил, что государство не владеет долей в «Роснефти» напрямую, ее акциями владеет госкомпания «Роснефтегаз», также оглашались документы, в которых Минэкономразвития поддерживало приватизацию и подчеркивало в отчете, что участие «Роснефти» повысит стоимость сделки.

Адвокат Тимофей Гриднев, остановив прокурора, обратил внимание суда на изъятые в «Роснефти» письма и документы:

— Ваша честь, заметьте: здесь ни слова не говорится о позиции министра Улюкаева и его высказываниях в СМИ.

Ранее ряд свидетелей прокуратуры на уточняющие вопросы обвинителей вспоминали, что однажды в СМИ Улюкаев выступил против участия «Роснефти» в сделке. При этом свидетели не сталкивались с тем, чтобы министр как-то противодействовал сделке.

Впрочем, прокуроры следом напомнили: в докладе Минэкономразвития была фраза о том, что участие «Рос­нефти» повысит конкурентность сделки, но Улюкаев, вычитывая доклад, эту фразу, написанную его подчиненными, почему-то вычеркнул. А это, конечно, тоже многое объясняет в деле о взятке.

Больше бумаг не было. Что касается свидетелей, то прокуроры допросили 12 свидетелей обвинения из 30 заявленных. Журналисты с интересом гадают, явится ли сам Игорь Сечин, на основе показаний которого и было возбуждено уголовное дело. Почему бы нет. Ведь экс-глава службы безопасности «Роснефти» генерал ФСБ Олег Феоктистов, руководивший делом, пришел все же в суд. Впрочем, даже если Сечин явится, нет сомнений в том, что его допрос закроют так же, как и допрос Феоктистова. А кроме того, закроют весь суд и даже весь район.

Вера Челищева,

«Новая»

«Мы все хотим пережить этот процесс»

Экс-губернатор Кировской области продолжает давать показания в суде

Фото: РИА Новости

Суд: Пресненский районный суд Москвы

Статьи: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом)

Подсудимый: Никита Белых

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

Уже третью среду подряд (заседания пока проходят раз в неделю) Никита Белых продолжает давать показания в Пресненском суде Москвы. Во время предыдущих заседаний экс-губернатор рассказал, что участие в инвестиционных проектах было выгодно региону, поэтому он их поддерживал, но никаких денег от владельца «Нововятского лесного комбината» (НЛК) Альберта Ларицкого, с которого, по версии обвинения, Белых взял 200 тысяч евро, он не получал. Решение о включении НЛК в число инвестпроектов начали обсуждать еще до назначения Белых на должность. Никакой специальной заинтересованности в продвижении его инвестпроектов в регионе Белых не проявлял. Эпизод с Ларицким, по словам экс-губернатора, появился в обвинении в отместку за то, что он не признал вину по эпизоду с бизнесменом Юрием Зюдхаймером. При этом Белых не отрицал, что в 2016 году получил от Зюдхаймера 50 тысяч евро — в преддверии выборов Белых предложил предпринимателям поучаствовать в финансировании проектов основанного им фонда «Вятка» в целях благоустройства области. Зюдхаймер был среди тех, кто согласился, но не захотел безналично перечислять деньги в фонд и настаивал на передаче наличных. И Ларицкий, и Зюдхаймер, подчеркивает Белых, находились в зависимости от силовиков, поскольку ранее привлекались к уголовной ответственности. Более того, Ларицкий, в настоящее время осужденный по делу о мошенничестве, содержится в «Лефортово».

Заседание 27 сентября длилось всего пару часов: судья Васюченко сообщила, что вынуждена дежурить по арестам. Подсудимый же вновь стал объяснять судье и прокурорам, что все решения в правительстве Кировской области принимались коллегиально. Он привел в пример одобрение заявки «НЛК» (обвинение считает, что Белых из корыстных побуждений ускорил рассмотрение заявки Ларицкого): заявку инвестор подал 10 декабря 2013 года, она потребовала доработок и была подана вновь 15 декабря. По словам Белых, отложить рассмотрение заявки до января означало бы нарушить сроки, предписанные Минпромторгом, поэтому профильные департаменты действовали быстро. Такие же указания давались и по заявкам других инвесторов. При этом если в итоговом проекте инвестора имелись отклонения, то заявка всегда возвращалась на доработку. Дорабатывать заявки позволяли не только НЛК и «Лесхозу», но и всем другим предприятиям.

Отдельно Белых коснулся взаимоотношений с руководителем Кировского регионального управления ФНС Светланой Чарушиной. Обвинение утверждает, что губернатор оказывал давление на налоговые органы, чтобы освободить НЛК и УК «Лесхоз» от их излишнего внимания. Белых это отрицает: по его словам, у него с самого начала были принципиальные разногласия с руководителем региональной налоговой службы.

— Я много раз говорил ей о жалобах с предприятий. О наших конфликтных отношениях было известно большинству бизнесменов. Но сама мысль, что я лично как-то могу повлиять на налоговые проверки, абсурдна, — отмечал он и ссылался на показания следствию самой Чарушиной, где она утверждает, что никакого давления Белых на нее не оказывал.

Прокурор Марина Дятлова вернулась к встречам Белых с Зюдхаймером.

— Скажите, приезжал он к вам 5 марта 2014 года?

Белых заметно устал от необходимости постоянно повторять свои старые показания и начал раздражаться.

— Ну, наверно здесь я должен начать словами «Я отлично помню этот весенний день. Звенела капель». Но я не помню. Это, знаете ли, не было эпохальным событием в жизни простого провинциального губернатора.

Прокурор продолжила спрашивать про содержание встреч с Зюдхаймером. По словам экс-губернатора, речь о деньгах никогда не заходила, обсуждались деловые вопросы. Зюдхаймер плохо был знаком с российскими реалиями, поэтому Белых предпочитал общаться с его менеджерами. Дятлова интересовалась, как часто и когда конкретно он встречался с Зюдхаймером.

— Слушайте, а вы сами помните, что вы делали 5 марта 2014 года? — не выдержал Белых.

— Давайте уважительно относиться друг к другу! — призвала судья Васюченко. — Мы все хотим пережить этот процесс.

Следующее заседание — 4 октября. Как ожидается, Никита Белых завершит давать показания и начнется допрос свидетелей.

Сергей Лебеденко,

«Новая»

«Надо» так надо

Обвинительный приговор из-за ошибки в переводе

Ильми Умеров

Суд: Киевский районный суд Симферополя

Подсудимый: Ильми Умеров

Статья: 280.1 (публичные призывы к нарушению территориальной целостности)

Приговор: два года колонии-поселения

Заместитель главы запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров признан виновным в сепаратизме и осужден на два года колонии-поселения. Также Умерову два года запрещено заниматься публичной деятельностью.

Следствие вменяло в вину Умерову высказывания, которые он сделал во время интервью крымско-татарскому телеканалу ATR в марте 2016 года. Обвинительное заключение Умеров получил в январе 2017 года.

В эфире Умеров говорил об усилении санкций против России, которые могут вынудить ее уйти из Крыма и Донбасса. «Надо вынудить Россию выйти из Крыма, Донбасса и Луганска. Если бы вернули границы Украины назад на прежнее место… Я повторяю, надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса. Обязательно, если Крымско-татарская автономия будет в составе Украины…» — говорил Умеров (цитата по «Крым.Реалии»).

Ильми Умеров говорил на крымскотатарском языке. По версии следствия, Умеров говорил, что надо усиливать санкции, а это — прямой призыв к сепаратизму. В суде выяснилось, что слово «надо» Умеров не говорил — ошибку в переводе подтвердил переводчик. Но экспертиза уже была проведена на основании этого слова «надо» и результатов ее никто отменять не стал.

Обвинение просило приговорить Умерова к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Суд решил строже, чем просило обвинение — два года колонии-поселения.

Умеров вину не признал категорически: «Я не призывал к нарушению целостности государства. Я говорил о необходимости усиления санкций, которые вынудили бы Россию вернуть Крым Украине». «Фактически я хочу восстановления территориальной целостности и России, и Украины, но в границах до 2014 года, — говорил он на заседании Киевского районного суда Симферополя. — Аннексию не признало большинство стран мира. Получается, что нужно возбуждать уголовные дела на руководителей всех этих стран».

В процессе суда у Умерова сменился адвокат. Представлявшего его интересы Николая Полозова допросили как свидетеля. И хотя это запрещено всеми законами и адвокат не дал ответа ни на один вопрос, протокол все же был составлен — осуществлять защиту он больше не мог. В отношении второго адвоката Умерова — Эмиля Курбединова — завели административное дело и арестовали на 10 суток за публикацию в сети «ВК» ролика признанной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Самого Умерова в августе подвергли принудительной психиатрической экспертизе — три недели его незаконно удерживали в клинике по распоряжению следователя ФСБ. Удерживали совершенно напрасно — по итогам экспертизы он полностью психически здоров.

Евросоюз выпустил заявление, в котором говорится, что не признает приговора Умерову. С требованиями отменить приговор Умерову, Семене и Чийгозу обратилась Amnesty International. О необходимости освободить Умерова президент Украины Петр Порошенко говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

До апелляции Ильми Умеров будет находиться дома под подпиской о невыезде. В день приговора к нему до поздней ночи приходили друзья. Он улыбался и геройствовал: «Я выдержу эти два года, не дождутся».

Антон Наумлюк,

Надежда Прусенкова,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело «Гоголь-центра»

Басманный суд заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову, фигурантку дела режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по данным следствия, должен был быть поставлен в рамках проекта «Платформа». Ранее в СК заявили, что Воронова скрылась от следствия. По версии ведомства, сотрудники «Седьмой студии» по ее указанию пытались уничтожить документацию и «черную кассу». Напомним, против Серебренникова и сотрудников «Седьмой студии» возбуждено дело о мошенничестве. По версии следствия, сотрудники студии вывели из проекта бюджетные средства. В августе 2017 года Серебренникову предъявили обвинение в хищении 68 млн руб., которые государство выделило на культурный проект «Платформа». Сам Серебренников вину не признает. Режиссера поместили под домашний арест до 19 октября 2017 года.

Дело Али Феруза

Басманный суд Москвы отложил до 6 октября слушания по жалобе журналиста «Новой газеты» Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) к МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране. Нурматов — гражданин Узбекистана, опасающийся выдворения из России, где родился и работал последнее время. Несколько лет он безуспешно пытался получить статус беженца или убежище. А в августе суд постановил принудительно выдворить Феруза из России в Узбекистан на основании того, что он, как посчитал суд, нарушил правила пребывания в стране. 9 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда о выдворении Феруза из России из-за решения ЕСПЧ о запрете перемещения журналиста до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. Однако суд постановил, что Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до окончательного решения ЕСПЧ.

26 сентября в Басманном суде представитель МВД России ходатайствовал о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд, ссылаясь на сопроводительное письмо ФСБ, в котором сообщалось, что в материалах дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Защита Феруза возражала.

«Непонятно, какие сведения, содержащие гостайну, препятствуют передаче дела. Письма ФСБ, на которое ссылается ответчик, нет в деле», — отметила адвокат Ирина Бирюкова, напомнив, что раньше ни в каких документах государственная тайна не упоминалась, и все решения выносились публично.

В итоге судья Галина Графова перенесла заседание на 6 октября, постановив истребовать справку о наличии в деле сведений, составляющих гостайну.

Болотное дело

В Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс над историком Дмитрием Бученковым, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских во время «Марша миллионов» 6 мая 2012 года. Сам Бученков утверждает, что у него есть алиби: в тот день он был в Нижнем Новгороде у родных. Следствие, в свою очередь, выдает за Бученкова другого человека в зеленой кепке, попавшего на фото и видео с Болотной.

Продолжаются допросы свидетелей защиты. В суде допросили журналиста «ОВД-Инфо» Александра Литинского, который рассказал, что они с Бученковым знакомы с 1999 года, подсудимого он знает как сторонника публичных мирных действий; обычно на массовых мероприятиях Бученков шел впереди колонны с мегафоном. 6 мая 2012 года Литинский находился на Болотной площади в качестве корреспондента издания РБК-daily. Подсудимого журналист на площади в тот день не встретил. Не было его и в колонне анархистов.

Брат подсудимого Виталий Бученков рассказал, что ночью 5 мая Дмитрий приехал на дачу в Нижегородской области, где находился весь следующий день. Утром 8 мая он уехал и уже на следующий день улетел в Грецию.

В ходе следствия брат отмечал, что человек на видеозаписи с Болотной отдаленно напоминает Дмитрия, но уверенно опознать его Виталий не смог, так как, по его словам, на тот момент не видел брата на протяжении пяти лет. В суде Виталий объяснил, что давал другие показания из-за стресса, связанного с обыском в квартире.

Еще один свидетель — Марина Попова — рассказала, что 6 мая 2012 года она участвовала в шествии на Болотной площади. Ни в составе колонны анархистов, ни вообще на акции 6 мая Бученкова, по ее словам, не было. При этом Бученков, по словам Поповой, никогда не участвовал в митингах в составе других колонн.

Дело Навального

Политик Алексей Навальный был задержан в пятницу, 29 сентября, в подъезде собственного дома, когда собирался поехать на согласованный митинг в Нижнем Новгороде. В ОВД «Даниловский», куда его доставили, Навальный провел более десяти часов (по закону можно не более трех). И только поздно вечером был составлен протокол по административной статье 20.2.8 — «Неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий». Как рассказал «Новой» адвокат Вадим Кобзев, по этой статье грозит штраф 300 тысяч рублей или до 30 суток ареста. Также, если его признают виновным, ФСИН может потребовать заменить условный срок политика на реальный. Рассмотрение дела пройдет в понедельник в Симоновском суде.

Вера Челищева,

«Новая» и «Медиазона»