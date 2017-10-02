Без бумажки ты — букашка

Группа думских депутатов во главе с Павлом Крашенинниковым внесла в парламент проект закона «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Сетуя на "низкое качество услуг по представительству в судах", ради "обеспечения реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи", авторы проекта предлагают запретить быть представителями всем, кто не имеет высшего юридического образования или ученой степени по юриспруденции.

Налицо — попытка ввести еще одно ограничение права граждан на доступ к правосудию. И боюсь, что не последняя.

Первое ограничение появилось два года назад — с введением в действие Кодекса административного судопроизводства право быть представителями в суде по тем административным делам, которые подпадают под КАС (в том числе, подавляющего большинства случаев оспаривания гражданами решений органов власти) получили только лица, имеющие высшее юридическое образование.

Это сразу же «отсекло» от защиты прав граждан тех правозащитников и общественных активистов, которые, формально не имея юридического образования, имели огромный опыт оспаривания в судах дел о незаконной застройке, разрушении исторических памятников, вырубке скверов и парков, нарушениях на выборах, подделке их итогов и многим другим. И нередко выигрывали дела — что, конечно, крайне раздражало власть.

Теперь предлагается сделать следующий шаг — потребовать наличия высшего юридического образования или ученой степени по соответствующим наукам от представителей по любым делам: административным, гражданским, арбитражным.

Авторы проекта сокрушаются, что в соответствии с Арбитражным и Гражданским процессуальными кодексами, представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, могут выступать граждане, «не имеющие специального образования, то есть не имеющие надлежащей квалификации», и следствием этого «становится ненадлежащее качество получаемых гражданами и организациями услуг по представительству в судах».

Мол, «нередко представитель называет себя адвокатом или юристом, не имея юридического образования, а гражданину, который нанимает такого представителя для участия в суде, такое введение в заблуждение или даже обман не всегда очевидны».

Заметим, что одни из опрошенных авторов адвокатов не видят в требовании обязательного наличия диплома у представителя ничего плохого — говоря, что успешных и грамотных представителей, такого диплома не имеющих, не так и много. Другие же признаются, что такое требование одновременно с ограничением прав граждан на открытость правосудия и на доступ к правосудию, служит еще и корпоративным интересам юристов — они оказываются более востребованными.

Перед нами, впрочем, не столько трогательная забота о гражданах, которые становятся жертвами обмана, сколько попытки ограничить права этих граждан — которые вправе сами решать, к кому обращаться за помощью. И если они больше доверяют тем, у кого нет юридического диплома, но есть опыт и знания — с какой стати это надо запрещать?

Что касается якобы «ухудшения качества услуг» — то это еще как посмотреть.

В сегодняшней России огромное количество вузов, где обучают по юридическим специальностям. Пожалуй, уже сложно найти вуз, где такого образования не дают — включая нефтехимические и сельскохозяйственные.

Все ли, получившие эти дипломы, могут считаться грамотными юристами, способными качественно оказать услуги по представительству в судах — вопрос явно риторический. Мне лично встречались очень многие (включая занимавших высокие государственные посты), кто имел юридический диплом, но мало что понимал в законах. И наоборот — знаю многих, кто такого диплома не имел, но мог в суде заткнуть (и затыкал) за пояс его обладателей. Но с принятием «закона Крашенинникова» они, не имея юридической «бумажки», потеряют право быть представителями в суде и защищать граждан. Вместо них граждане будут вынуждены искать обладателей дипломов — что вовсе не гарантирует им эффективную помощь.

В проекте Крашенинникова есть еще один примечательный момент: если гражданин желает иметь представителя, который получил юридическое образование за рубежом — просто так его к процессу не допустят. Чтобы получить высокое право быть представителем в российском суде, такой гражданин должен сдать «профессиональный экзамен по юридической специальности в общероссийской общественной организации граждан, которые имеют юридическое образование». Что это за таинственная «общественная организация», откуда она возьмется и из кого будет состоять, и что за экзамен она будет принимать — неизвестно...

Заметим, кстати, что сами граждане, подавшие заявления или иски в суд, права выступать по собственному делу не лишены, какое бы образование у них не было. И если они действуют без представителей — суду придется это терпеть, хотя граждане и не имеют «надлежащей квалификации» и могут наделать массу ошибок.

Впрочем, как уже сказано, все впереди.

Совершенно не исключено, что на следующем этапе судебной реформы будет установлено, что подавать в суд смогут только те граждане, кто имеет высшее юридическое образование.

Всем прочим же доступ в суды будет закрыт — в целях заботы о качестве правосудия.