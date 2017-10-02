Не смешите наши випиэны

Петр Саруханов / «Новая»

Дискуссия о том, каким должен быть интернет в России, сошла на нет, что называется, без объявления войны. По крайней мере государственные мужи твердо убеждены в том, что Сеть должна быть суверенной, прозрачной для спецслужб и тотально подцензурной. Так, чтобы общаться можно было исключительно через товарища майора, как в наши лучшие времена. Когда в обществе возникает на этот счет мимолетное возмущение, мелькают даже возмутительные ссылки на Конституцию, смутьянов осаждают при помощи международного опыта. Дескать, даже в США следили за Сетью, как Сноуден показал, а уж в Китае или Северной Корее сами знаете какие порядки. Вот и наш славный Роскомнадзор не отстает.

Сначала на прошлой неделе широко обсуждалась новость о том, что в ведомстве все-таки хотят заблокировать фейсбук. Законные основания для такого шага имеются уже два года, ведь американская социальная сеть даже не пытается делать вид, что она выполняет российское законодательство о суверенном хранении персональных данных пользователей. То есть не переносит неопределенный объем своих пользовательских данных под российскую юрисдикцию и не передает доступ к этим данным отечественным спецслужбам.

За аналогичное безразличие к продуктам мышления наших депутатов уже пострадал LinkedIn, сеть профессиональных контактов, довольно популярная в мире, но мало востребованная в России. LinkedIn заблокировали и отчитались, но на работе этой Сети это почти никак не сказалось — ​приложение для мобильных устройств доступно, почтовые рассылки с сайта приходят, а войти на сам ресурс через браузер можно известным каждому школьнику методом — ​через посредник, прокси.

Почти не просела аудитория «заблокированного навечно» Rutracker, и пока все выглядит так, как если бы главной миссией Роскомнадзора было повышение сетевой грамотности россиян. Благодаря чиновникам обычные люди узнали, что такое анонимайзер, прокси и Tor (лет пять назад это было очень специальным знанием). А самые решительно настроенные из соотечественников подключили все свои гаджеты к платным американским и европейским VPN-сетям и к запретам готовы. То есть действия Роскомнадзора — ​это еще и рекламная кампания иностранных провайдеров этой услуги.

Вторая цензурная инициатива прошедшей недели сформулирована Минкомсвязи — ​речь идет о порядке установления личности пользователя мессенджера (без его согласия), а также ограничений на отправку сообщений. Из проекта, опубликованного министерством, следует, что владельцев мессенджеров обяжут заключать специальные договоры с провайдерами, в первую очередь с поставщиками услуг сотовой связи, по условиям которых последние будут фиксировать использование мессенджеров абонентами и таким образом идентифицировать их.

Процедура Минкомсвязи не только вредит имиджу мессенджеров, но и сложна в исполнении, а потому можно ожидать, что международные компании выполнять эти требования не будут, а потому окажутся заблокированными. Еще один документ определяет основания для приостановки «бесконтрольной передачи сообщений» пользователями мессенджеров — ​официально это делается для борьбы со спамом.

Ключевые события, связанные с зачисткой свободы в Сети, развернутся примерно через месяц — ​после 1 ноября, когда вступает в силу закон о блокировке способов обхода блокировок. Что же, как говорили в интернете в прежние времена, запасайтесь VPN и устраивайтесь поудобнее. Нам предстоит увлекательное зрелище: государство будет бороться против собственных граждан, технологического прогресса и здравого смысла одновременно.