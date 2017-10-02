Неостановимая логика закрытия

После того как 27 сентября в новое здание Европейского университета в Петербурге нагрянул с проверкой Рособрнадзор, отказавшийся выдать новую образовательную лицензию, версию о том, что проблемы вуза закончатся с освобождением дворца Кушелева-Безбородко, можно признать несостоятельной.

Напомним, борьба за сохранение университета развернулась в январе этого года, когда Смольный подал иск о выселении вуза из особняка на Гагаринской улице — обвинив в нарушении условий охраны памятника культуры (речь шла об установке двух стеклопакетов). В июле вуз взял в аренду новое здание по соседству с дворцом и начал переезд, рассчитывая уже в сентябре заново пройти процедуру аккредитации — старой лицензии ЕУ лишили по решению суда.

Однако нагрянувшие в университет ревизоры пришли к выводу, что новое здание не приспособлено для обучения студентов с ограниченными возможностями, а «материально-техническое обеспечение» помещений не соответствует условиям для проведения в них занятий по истории, антропологии и философии. При этом какие именно недоработки мешают учебному процессу, в акте проверки не сообщается. Сотрудники вуза обратили внимание и на ангажированный состав проверяющей комиссии. Так, среди членов комиссии — проректор по учебной работе Государственного университета по землеустройству Ирина Широкорад. В своих публикациях в журналах она рассуждает о том, что «справиться с современными вызовами» Россия может, «лишь опираясь на духовный опыт и культурно-исторические традиции […]» в пику «мировой закулисе» и их ставленникам в руководстве США».

«До конца прошлой недели можно было думать об излишнем бюрократическом рвении, писать о собственной логике чиновничьей машины, интерпретировать события как столкновение очевидного государственного интереса (сохранить хороший университет) и формализма чиновной корпорации. И можно было даже — пусть с сомнением в душе — во все это верить, — говорит профессор Европейского университета, историк-американист Иван Курилла. — Разночтения могут оставаться только в диапазоне от «максимально затруднить жизнь университету в год выборов» до «закрыть его совсем». Еще один вывод: объяснять начальству, что Европейский университет — хороший университет, уже не стоит — все, кому надо, об этом знают. И раз логика закрытия продолжает действовать — этот довод взвешен и отброшен как несущественный».

Еще летом глава попечительского совета ЕУ Алексей Кудрин обращался к президенту Путину с просьбой не выселять вуз из дворца Кушелева-Безбородко или предоставить другое здание в центре города. Письмо с резолюцией «рассмотреть и поддержать» легло на стол губернатора Полтавченко, но процесс выселения это не остановило. Позже администрация Петербурга сообщила, что власти приняли «принципиальное решение» разместить в историческом особняке «центр дополнительного образования в сфере IT-технологий для детей». Правда, в Смольном обещали подыскать для ЕУ новое помещение.

Встреча ректора Европейского университета Николая Вахтина с председателем Комитета имущественных отношений Михаилом Мокрецовым, по информации СМИ, состоялась в середине сентября, накануне последней проверки Рособрнадзора. Чиновник предложил составить документ, в котором необходимо перечислить параметры здания или участка под застройку, который требуется вузу, и направить его в КИО.

Тем временем в Рособрнадзоре Европейскому университету сообщили о возможности подать еще одну заявку на получение лицензии. Проблема в том, что сейчас в вузе попросту не знают, что конкретно нужно исправить в прошлой заявке, чтобы успеть начать набор студентов с 1 ноября. Поэтому, по состоянию на конец месяца, один из лучших частных вузов России продолжает находиться в «подвешенном» состоянии и имеет возможность организовывать только открытые лекции.

Серафим Романов,

«Новая газета в Санкт-Петербурге»