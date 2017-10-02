Ответят за исправление граждан на личном примере

Аресты в ФСИН — дело вроде бы привычное. Бывший директор службы Александр Реймер в этом году приговорен к 8 годам лишения свободы за мошенничество, генерал Александр Соколов, глава Пермского УФСИН, и его заместитель Олег Бабенко получили по 5 лет за мошенничество же, глава УФСИН Коми Александр Протопопов осужден за взятку на 7 лет строгого режима, зам­начальника УФСИН Ивановской области Трушков получил 9 лет строгача за взятки — и это только если по верхам пройтись. Однако то, что происходит в службе этой осенью, — явление любопытное и заслуживающее отдельного разговора.

Олег Коршунов. Фото: РИА Новости

В середине сентября был арестован Олег Коршунов, замдиректора ФСИН, и его яхты-часы-катера показаны по всем телеканалам. На днях был арестован начальник отдела автобронетехники, плавсредств и ГСМ ФСИН Алексей Данилов. Пока речь идет о растрате и хищении более 160 млн руб. при поставке топлива и сахара. Возможно, дело тем и кончится — растратой, все получат сроки, в колонии отремонтируют бараки и отбудут домой по УДО. С меньшей вероятностью всех отмажут: у Олега Коршунова очень высокие покровители, тем более что суд явно начнется только после выборов.

Есть вероятность реализации и третьего варианта: Коршунов пойдет по делу о строительстве в Питере тюрьмы «Кресты-2» в Колпине. А там и трупы, и показания участников…

В марте этого года в начальника отдела по техническому надзору и эксплуатации объектов строительства новой тюрьмы Николая Чернова была выпущена обойма из пистолета Макарова, и через 5 дней он скончался. По этому делу был задержан замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти полковник Мойсеенко и собственник генподрядчика строительства компании «ГСК» Виктор Кудрин. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Видимо, после начала этого сотрудничества был арестован генерал-лейтенант запаса Минобороны, владелец компании и главный субподрядчик при строительстве «Крестов-2» Руслан Хамхоков (по обвинению в даче взятки 350 млн руб. полковнику Мойсеенко). И практически сразу после этого директор ФСИН Геннадий Корниенко предложил руководству Минюста освободить своего зама Олега Коршунова от занимаемой должности.

Любопытно: что мешало сделать это раньше? Ведь казус Олега Коршунова — он совершенно уникальный даже по нашим удивительным временам. Достаточно посмотреть на работу ФГУП «Калужский», других ФГУПов, которые занимаются поставкой насущного в тюрьмы, посмотреть на ценообразование, двойные-тройные бюджетные закупки — ну все же видно. Давайте вспомним, как при строительстве «Крестов-2» потерялись секретные ключи от четырех тысяч камер. Уголовное дело так и не завели, и где сейчас эти ключи, науке неизвестно. Давайте вспомним строительство СИЗО в Волгограде, где уже арестованы лица из УФСИН, это строительство тоже курировал Коршунов.

Еще любопытнее другое: а как Олег Адольфович (с его-то богатой биографией) вообще мог стать генералом ФСИН и замом директора? Человек в самом начале своей карьеры недолго возглавлял маленький банк, а потом все время терся около бюджетных денег в мелких должностях. Судя по обширному кругу его знакомств и разговоров однокурсников (я тоже однокурсник), до поступления в ФСИН он занимался, как я могу предположить, примерно тем же, что и отравленный в Лондоне г-н Перепеличный: оказывал финансовые услуги гражданам, которые не хотели лично обращаться в банки. Но разговоры к делу не пришьешь.

Но ведь все упомянутые здесь должностные лица проходили спецпроверки. И работали не в глубоком подполье, а среди коллег. Вот, например, какую характеристику дал Олегу Коршунову первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый в 2016 году: «За время службы зарекомендовал себя высококвалифицированным, требовательным и энергичным руководителем. Глубокие знания, большой опыт практической работы (…) в сочетании с творческим подходом к выполнению должностных обязанностей позволили достигнуть положительных результатов в финансово-хозяйственной деятельности УИС (…)».

С чем я нас всех и поздравляю. И эти люди отвечают за исправление оступившихся граждан. Буквально на личном примере.