Дважды изменник и администратор гостиницы

Анна Сухоносова

Федеральная служба безопасности в пятницу утром отчиталась о задержании в Крыму двух граждан РФ, «осуществлявших шпионаж в пользу Украины».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым, — говорится в заявлении ФСБ. — Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена».

По информации «Новой газеты», задержанные признали свою вину. На опубликованном ФСБ видео задержания Сухоносовой и Долгополова, мужчина говорит: «Меня задержали в связи с тем, что я передавал секретную информацию главному управлению разведки Министерства обороны Украины». По словам источников «Новой», осуществить передачу секретной информации Долгополову все-таки не удалось, была только попытка. Роль Сухоносовой в деле передачи секретных данных Украине ФСБ пока вообще не разъясняет.

В задержании Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова, как и в случае с другими пойманными в Крыму «украинскими шпионами» и «диверсантами», есть странности, требующие прояснения. Так, Долгополов на Украине обвиняется в государственной измене. «Он служил в военно-морских силах Украины в воинской части А-1743, располагавшейся в Симферополе. После аннексии Крыма не прибыл на территорию континентальной Украины для прохождения дальнейшей службы, а перешел на воинскую службу к государству-оккупанту. Против него, как и против других бывших украинских военнослужащих, изменивших присяге, возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК Украины «Государственная измена», — рассказали «Новой газете» в СБУ.

В России за госизмену Дмитрию Долгополову грозит до 20 лет лишения свободы, на Украине — до 15.

Стоит отметить, что в российской армии майор Долгополов не был на хорошем счету. В феврале 2016 года военная прокуратура обращалась с иском против него в Севастопольский гарнизонный военный суд. Надзорное ведомство утверждало, что Долгополов причинил материальный ущерб управлению финансового обеспечения Министерства обороны РФ. Подробности дела неизвестны.

Об Анне Сухоносовой известно и того меньше. В 2015 году человек с такими инициалами искал работу администратором гостиницы в Крыму. В 2006—2008-х годах соискатель училась в языковой школе Австрии и в совершенстве владеет немецким языком. Также один год Анна Сухоносова работала бухгалтером.

Родственники Дмитрия Долгополова сообщили «Новой», что ничего не знают о том, где он и все ли с ним в порядке. По словам знакомого Долгополова Дмитрия Нефедченко, задержанный военный «всегда был патриотом России». Это подтверждается и фотографиями, которые в 2014 году публиковали украинские СМИ: Долгополов был одним из немногих крымчан, кто публично сжег свой украинский паспорт.

Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова стали вторыми «украинскими шпионами» в Крыму за этот год. В начале августа под Судаком был задержан украинец Геннадий Лимешко, которого ФСБ назвала «диверсантом». По информации спецслужб, Лимешко готовился поджечь горный лес, спилить несколько опор ЛЭП и даже «создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть дорогу Судак—Новый Свет».

В 2016 году российскими спецслужбами в Крыму по подозрению в подготовке диверсий и шпионаже в пользу Киева было задержано 10 граждан Украины и один гражданин РФ.