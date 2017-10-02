Стрельба на фестивале в Лас-Вегасе: 50 погибших, более 200 пострадавших

Стрельба

В ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest в Лас-Вегасе произошла стрельба. Первые сообщения об инциденте стали появляться около 11 вечера по местному времени (8 утра по мск). Стрельба началась во время выступления музыканта Джейсона Олдина. Из-за громкой музыки посетители не сразу услышали стрельбу, а организаторы мероприятия выключили музыку только после серии выстрелов.

«Там происходил настоящий хаос»

Очевидцы утверждают, что слышали более ста выстрелов. В панике люди стали разбегаться в разные стороны от сцены и прятаться за ограждениями. Полиция призывала всех лечь на землю и не двигаться.

«Мы возвращались в отель после ужина и увидели людей, бегущих в панике. Один мужчина истекал кровью и я понял, что произошло что-то серьезное. Потом мы услышали автоматную очередь и тоже побежали. Там происходил настоящий хаос, было очень страшно», — рассказал Би-би-си Майк Томпсон, оказавшийся в центре событий.

Другой очевидец сообщил CNN, что люди могли принять звуки выстрелов за хлопки фейерверков. «Но звук был странным…Мой парень сказал мне идти позади, потому что это просто звучало не так, как должно было. Мы услышали много выстрелов, а уже через 10 минут приехали полицейские и заблокировали все улицы», — рассказывает очевидец.

После инцидента туристы начали массово покидать Лас-Вегас. На выезде из города образовались километровые пробки.

Жертвы

По последним данным, в результате атаки погибли более 50 человек (в том числе, двое полицейских), еще более 200 человек ранены. В Ростуризме рассказали, что сейчас в Лас-Вегасе находятся порядка 50 туристов из России. Пока информация о том, пострадали ли они в результате стрельбы у казино, в ведомство не поступала.

Фото: Reuters

Нападавший

Полиция установила, что преступник находился в гостинице Mandalay Bay и открыл стрельбу по толпе с 32-го этажа здания. Вскоре после происшествия шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, бойцы спецназа SWAT застрелили преступника в номере отеля.

Позже полиция уже установила личность стрелявшего. Им оказался 64-летний местный житель по имени Стивен Пэддок. По предварительным данным, стрелок действовал в одиночку, однако полиция объявила в розыск два автомобиля, связанных с преступником, и женщину по имени Марило Данли, которая путешествовала вместе с убийцей и могла знать о его мотивах.

Here you go folk... Stephen Paddock



This is the face of Terrorism in America.



We Pray for Las Vegas pic.twitter.com/q1nYcL1886 — Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) October 2, 2017

Как отмечает Би-би-си, в Неваде – одно из самых мягких законодательств относительно покупки и хранения огнестрельного оружия. Любой житель (за исключением бывших преступников, нарко- и алкозависимых, а также людей с психическими расстройствами) может купить оружие в магазине без специальных лицензий, пройдя короткую процедуру проверки биографии в рамках программы POS.

Полиция пока устанавливает детали инцидента и не квалифицирует случившееся как террористическую атаку, однако уже понятно, что стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшим массовым расстрелом в истории США.