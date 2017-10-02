Референдум в Каталонии: это надо видеть

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Глеб ЛиманскийЮрий Сафронов«Новая газета»
- В Барселоне более 15 тысяч студентов вышли на улицу в поддержку результатов референдума, запрещенного Испанией. По его результатам, большинство каталонцев поддержали независимость региона от Мадрида. Студенческая акция, участники которой шагали по улицам города с заклеенными скотчем ртами, — первая манифестация после объявления правительством Каталонии результатов референдума.
- Испанская полиция использовала шумовые гранаты и резиновые пули для разгона желающих проголосовать на референдуме. При этом полиция Каталонии не подчинилась приказу испанских властей и не стала закрывать участки для голосования. В правительстве Каталонии заявили, что в результате столкновений с полицией из-за референдума о независимости пострадали более 800 человек. И посоветовали гражданам жаловаться на действия испанской полиции каталонским правоохранителям — они отказались выполнять приказы правительства Испании и не препятствовали референдуму.
- За день до голосования испанская полиция изъяла десятки тысяч бюллетеней и закрыла множество участков для голосования. В ответ каталонцы устроили мирные акции, оккупируя участки голосования под встречи и собрания, разрешенные законом.