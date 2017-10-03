Верхи и корешки

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период с 2019 по 2020 год. Главный финансовый документ страны в виде «десятков огромных коробок», содержащих более 10,5 тысячи листов, в парламент доставила группа фельдъегерей. Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что следующий госбюджет правительство представит в электронном виде — не просто же так этим летом была принята программа по развитию цифровой экономики. В содержательной части бюджета инновации в основном коснулись запланированных доходов государства, которые по сравнению с предыдущими прогнозами вырастут в 2018 году более чем на 500 млрд рублей.

Улучшение бюджетных параметров — следствие комфортных цен на нефть, которые в этом году позволили российской экономике преодолеть двухлетний спад ВВП. Между тем в проекте присутствуют серьезные риски выпадения части доходов и ряд неприятных сюрпризов для российских налогоплательщиков.

Одна из главных интриг бюджетного пакета связана с «дивидендной войной», развязанной Минфином против крупнейших госкомпаний. В своих прогнозах ведомство исходит из того, что в 2018 году объем выплаченных государству дивидендов увеличится на 129 млрд рублей по сравнению со значениями этого года. Внушительные объемы нераспределенной прибыли, накопившейся на счетах компаний с госучастием, давно интересуют правительство, но все попытки добраться до этих денег заканчиваются неудачей. 2017 год не стал исключением: собранные дивиденды могут оказаться почти вдвое ниже значений, заложенных в бюджете (277 млрд рублей вместо 483 млрд).

Особенно примечательна ситуация с крупнейшими плательщиками дивидендов, «Роснефтью» и «Газпромом». Из-за сложной структуры собственности значительная часть их платежей оседает на счетах компаний-«прокладок»: «Роснефтегаза» и «Росгазификации», прямого доступа к которым правительство не имеет. То есть даже если Игорь Сечин в ответ на недавнюю просьбу Путина согласится увеличить выплаты «Роснефти» до норматива в 50% чистой прибыли по МСФО, далеко не факт, что эти деньги в конечном счете перейдут к Минфину. Госкомпании всегда могут сослаться на масштабные инвестпроекты или показать технический убыток — именно благодаря этим ходам в прошлом году «Роснефтегаз» полностью избежал выплат дивидендов государству.

Осторожное решение правительства не публиковать прогнозные оценки поступлений дивидендов по отдельным госкомпаниям свидетельствует о том, что переломить ситуацию и заставить всех играть по общим правилам пока не удается. По оценкам Счетной палаты, из-за этой проблемы в следующие три года государство недополучит до 200 млрд рублей.

Гораздо больше правительство преуспевает в деле изъятия денег у населения. В отличие от топ-менеджеров госкомпаний, обычные граждане не обладают мощным лоббистским ресурсом и поэтому регулярно облагаются новыми поборами. Основной принцип налоговой политики Минфина — «неповышение совокупной фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков» — на практике с 2014 года означает непрерывное изобретение все новых типов платежей в казну.

В следующем году, помимо внепланового повышения акцизов на бензин и дизельное топливо на 1 рубль, Минфин хочет собрать с россиян 60 млрд рублей за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Официально решение о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров с €1000 до €20 еще не принято, однако соответствующие доходы уже заложены в бюджет. К прочим «мобилизационным мерам» относится повышение ставок утилизационного сбора на разные виды техники на 15% и расширение шкалы акцизов на легковые автомобили.

Таким вот образом за один год государство дополнительно соберет более 140 млрд рублей. Напрашивается сравнение с историей про «Роснефтегаз», который даже после мучительных переговоров и личной просьбы президента согласился выплатить своему единственному акционеру в лице государства только 20 млрд рублей дивидендов — вместо означенных в бюджете 156,5 млрд. Отказ госкомпаний делится своими нефтегазовыми доходами и симметрично возрастающая фискальная нагрузка на граждан, похоже, и есть та тенденция, которую в правительстве с гордостью называют слезанием с нефтяной иглы.