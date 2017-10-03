Что будет дальше с Мединским?

Главный вопрос, который все не устают задавать со вчерашнего дня, когда экспертный совет ВАК принял рекомендацию о лишении Мединского ученой степени: «Возможно ли, чтобы после того, как экспертный совет разнес диссер Мединского в пух и прах, его оправдают в президиуме ВАК?»

Мне тут вспоминается анекдот, который рассказывает Гегель в своей «Науке логики»: «…возможно, что турецкий султан сделается папой, ибо он — человек и может как таковой обратиться в христианскую веру, сделаться католическим священником и т.д.» На том дне, где мы сейчас находимся, РАН избрала в свои ряды гомеопата Эпштейна, Министерство образования и науки своим приказом № 774/нк признает энергоинформационное взаимодействие существующим, а ВАК считает нормальным, что рапс измеряется в головах, мы переплюнули Гегеля, который приводил пример с турецким султаном для иллюстрации того тезиса, что «наиболее абсурдные и бессмысленные вещи могут рассматриваться как возможные», если они не запрещены фундаментальными законами природы.

Напомню, что в семи случаях наши герои были оправданы в той или иной инстанции на основе фальшивых документов — никогда не существовавших или изготовленных задним числом. Это ректор Николаенко (поддельные статьи), курский спикер Кичигин (поддельная версия диссертации), генерал Мухитов (несуществующие книги), директор филиала КНИТУ Ганиев (изданная задним числом книга), декан юрфака МПСУ Максимов (то же), некто Е. Ковалева (то же), некто Ю. Кищенко (фальшивая справка о том, что Ставрополье — это Амурская область).

Возможно ли, что президиуму принесут очередную лажу с печатью, вырезанной на картошке? Книгу, изданную на деле десятью годами позже того года, что стоит на обложке? Журнал, отпечатанный в одном экземпляре?

Далее, в ВАК отменено действие ГК РФ: любой мелкий жулик может крикнуть: «С доверенностью не пускаем!» — И не пустить. Меня — как заявителя — выгоняли из ВАК с автоматчиками. С мая сего года, распоряжением г-жи министра, математиков и биологов (в частности) перестали пускать на сессию ВАК по общественным и гуманитарным наукам. Два мордоворота перекрыли вход в зал. Г-жа министр не поняла, что члены ВАК назначены не ею, а Медведевым, и ограничение в выполнении их функций — прямое нарушение субординации.

Минобр дал тогда смешной ответ на наш запрос: ВАК будет советоваться со всеми компетентными специалистами, но их чиновник будет решать, кого звать, а кого — нет.

Академик Порфирьев, которому я энергично мешал оправдывать на экспертном совете прямой подлог в фактических данных диссертации, издал определение о моем вечном (я не шучу!) изгнании со своего экспертного совета. Все это абсурдно и бессмысленно, но все это было.

Что нужно, чтобы оправдать Мединского? Нужен административный произвол и прямое жульничество по тем образцам, которые описаны выше.

Выгнать из президиума всех историков с заседания 20 октября. Не допустить заявителей. Принести в президиум псевдокнигу Мединского и позволить мединцам бесстыдно заявлять, что они издали эту «книгу» в мае 2011-го. Нужно позволить мышам в РГБ изгрызть автореферат Мединского, чтобы никто не узнал, что один из пяти пунктов новизны взят им из работы Вощинской, а одна из статей никогда не публиковалась. Нужно выгнать из президиума просто хороших и честных ученых других специальностей, но при этом остаться при кворуме. Хотя, впрочем, можно подделать наличие кворума или ввести в президиум ВАК охранника, бабу Маню со шваброй и дворника с метлой.

Затем, вопреки положенному, президиуму нужно не отправить диссертацию назад в ЭС, а, приняв решение об оправдании, послать его сразу наверх г-же министру: ведь вряд ли ЭС пересмотрит свою позицию.

Это (неполный) список нарушений процедуры и мелких должностных преступлений, необходимых для спасения министра, каждое из которых вполне возможно в нынешней обстановке в ВАК. Однако их совокупность настолько скандальна, что есть только один человек в России, который может дать санкцию на осуществление всей этой процедуры.

Но вот нужно ли ему это — оправдание министра культуры высоким собранием уборщиц и дворников?