Михаил Барышников — Кириллу Серебренникову: «Следователи и прокуроры глубоко и неисправимо бездарны»

В современном мире основной экосистемой коммуникации стал интернет. Но в России современный мир заканчивается, как только человек попадает на зону, в СИЗО, в изолятор временного содержания или даже под домашний арест. Для узников, в том числе политических, под запретом любые средства массовой коммуникации, за исключением одного — прессы. Поэтому во всех казенных домах газеты и журналы активно выписывают и зачитывают — до дыр. Поэтому мы открываем рубрику «Письма в неволю», чтобы слова из свободного мира гарантированно доходили до тех, кто так остро в них нуждается. И первым мы публикуем текст письма легендарного балетмейстера, космополита, создателя Центра искусств в Нью-Йорке Михаила Барышникова. Это слова поддержки, адресованные Кириллу Серебренникову. Барышников не пользуется социальными сетями, поэтому по его просьбе первоначально письмо было опубликовано в фейсбуке Бориса Чхартишвили (Акунина). А прочитать его Серебренников сможет, как и вы, в «Новой газете».

«Дорогой Кирилл! Пишет вам Михаил Барышников, понимая вашу изоляцию. Надеюсь, что это письмо доберется до вас. Я часто думаю о том, что происходит с вами, и поэтому огорчен, встревожен и взволнован происходящим. Вспоминаю нашу встречу в Нью-Йорке много лет назад, а также недавние разговоры по поводу возможного показа ваших спектаклей у нас в Центре. Я надеюсь, что мы этот проект когда-нибудь осуществим. Это важно для всех — для вас, для ваших замечательных актеров, для нашей публики, для меня лично и, наконец, для Русского театра. Я подумал, что, живя долго в свободном мире, легко забыть о том ужасе безобразия и несправедливости, которые существовали, есть и, боюсь, еще долго будут существовать в России. Держитесь, дорогой Кирилл. Конечно же, вы знаете, что чиновники, следователи, прокуроры и их верховные начальники — глубоко, прочно и неисправимо бездарны. Их единственный талант — это талант палача, который выражается на фоне неограниченной власти и индивидуального маниакального мракобесия. Издевательства над людьми не мешают чиновникам хорошо спать. Им неведомы творческие мучения художника, сомнения в собственных творческих силах в процессе работы, скажем, над пьесой, на съемочной площадке, у пустого холста или у балетного станка. Эти мучения подчас гораздо болезненней и трагичней, чем любые физические пытки. Эти люди могут посадить кого угодно под замок, унизить необоснованными обвинениями, попытаться сделать из человека публичное посмешище. Но ничего у них не получится. Придет день, когда все, что происходит с вами, будут вспоминать с отвращением как неудачную попытку стричь всех под одну гребенку. Еще раз хочу сказать — держитесь. Знайте, что у вас масса друзей и почитателей. Я — один из них. Ваш, МБ».