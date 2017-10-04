Уточкам тут не место

Вечером в понедельник, 2 октября, Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков получили по 20 суток ареста. Симоновский районный суд Москвы посчитал, что Навальный и Волков призывали — причем неоднократно — к участию в несанкционированных акциях, а поводом для задержания Навального и Волкова в пятницу, 30 сентября, стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге в Нижнем Новгороде.

Сам Навальный назвал происходящее «подарком на юбилей Путину». В Кремле уже на это отреагировали: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил Интерфаксу, что «призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону».

Не то чтобы этот арест стал какой-то неожиданностью, однако раньше попытки нейтрализовать команду Навального и его активность в регионах выглядели гораздо креативнее — хотя и не очень эффективно при этом. «Новая газета» составила своеобразный хит-парад чиновничьих выдумок в попытках остановить распространение «вируса Навального» в регионах России.

1-е место.

Уточка Госдепа

Наиболее оригинальную причину запрета для проведения митинга Навального попыталась придумать администрация Ижевска. Там чиновники заявили, что встреча политика с горожанами может привести к попытке свержения действующей власти, а кроме того — подпадает под статьи УК РФ «Вандализм» и «Массовые беспорядки». Когда команда Навального обратилась в суд, администрация принесла на заседание 26 сентября «подтверждающий» их тезис документ: им оказался материал с пропагандистского сайта NewsFront о роли уточки в «российских (и не только) протестах». В статье Оксаны Сазоновой рассказывается о том, что утка — это «символ переворота, революций и попыток незаконного свержения власти», который заменил собой используемый при протестных акциях «кулак». В документах администрации Ижевска есть ссылка на картинку с кулаками в виде демотиватора «Госдеп экономит».

К чести ижевского суда, он отклонил такие аргументы администрации (отклонил два раза: на следующий день администрация принесла эту же статью, но в виде нотариально заверенных скриншотов сайта NewsFront). Более того, суд признал незаконным отказ в проведении акции, и теперь сторонники Навального намерены выйти 7 октября в знак протеста против ареста политика.

Остается добавить, что администрация Ижевска — не единственная, кого напугала утка. В ходе акции 12 июня на Марсовом поле полиция Петербурга изъяла большую надувную утку у участников, посчитав это средством наглядной агитации.

2-е место.

Хорошо жить еще хуже

Свою версию необходимости запретить встречу Навального с горожанами предложили в Красноярске. Сторонники политика хотели провести встречу в период с 29 сентября по 1 октября и предложили чиновникам согласовать площадку. В ответ и.о. вице-мэра по правовым вопросам Александр Кобылинский, не запретив ничего напрямую, написал, что митинг «может повлечь за собой введение в заблуждение граждан о возможности Алексея Навального быть избранным президентом РФ». Это возможно, поскольку «Навальным допущены высказывания, содержащие обещания положительных для населения изменений в случае избрания Алексея Навального президентом РФ, позволяющие сформировать положительное отношение к данному лицу как к потенциальному кандидату в президенты РФ». Чиновника из мэрии не смутило, что ранее ЦИК официально заявлял: Навальный не может баллотироваться, у него непогашенная судимость.

Отметим, что мэрия Красноярска и ранее регулярно отказывала команде Навального в митингах и акциях, поскольку во всем городе якобы не находилось ни одной свободной площадки для этого.

3-е место.

Из всех искусств величайшим является «Матильда»

Крайне нестандартно подошла к новости о планируемой встрече Навального со сторонниками администрация Новосибирска. Там в день приезда оппозиционного политика решили устроить премьерный показ нашумевшего фильма «Матильда» — на месяц раньше запланированной премьеры и именно в то самое время, когда Навальный должен был выступать на площади. В другие дни сеансов «Матильды» намечено не было.

Сам оппозиционер назвал такое решение «гениальным» и отдал от себя «первый приз» креативу мэрии. Но, во-первых, мэрия была не одинока: 22 сентября, в день акции Навального, местное отделение КПРФ (его глава Анатолий Локоть — вот ведь совпадение — мэр города) провело свой митинг — в поддержку Северной Кореи, даже несмотря на то, что побратим Новосибирска — южнокорейский город Тэджон. А во-вторых, несмотря на все методы чиновников, митинг все равно состоялся, хотя рядом с местом, где должна была пройти акция, произошел порыв труб с кипятком.

4-е место.

Страх как он есть

В пермском городе Березники активисты Навального решили установить агитационный куб и провести пикет в поддержку своего политика 3 октября. Однако начальник управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики Олег Красных почему-то посчитал, что «совокупность данных, изученных администрацией г. Березники», указывает на то, что «фактической целью проведения вашего публичного мероприятия может являться организация встречи с А.А. Навальным».

Начальник избирательного штаба Навального Леонид Волков в своем твиттере уточнил, что политик точно не собирался в Березники. Но это не помешало Красных предположить, что «цели запланированного мероприятия не соответствуют положениям Конституции Российской Федерации» и Уголовному кодексу, а поэтому мероприятие возможно только после полного устранения «несоответствия фактических целей запланированного публичного мероприятия действующему законодательству». То есть или Навального менять, или Конституцию.

Леонид Волков. Фото: Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»

5-е место.

Стул как нарушение

В Мурманской области также досталось не Навальному, а его сторонникам. Нарушение было зафиксировано со стороны Виолетты Грудиной, координатора штаба политика, 23 сентября на акции, когда она вместе с волонтерами раздавала листовки в центре Мурманска. Их сначала задержали и доставили в ОВД, но затем вроде бы отпустили. Однако уже 26 сентября на Грудину составили протокол об административном правонарушении. По мнению полиции, налицо «организация публичного мероприятия без подачи уведомления», поскольку в ней использовалась «быстровозводимая сборно-разборная конструкция в виде стула». Стул при этом, утверждает Грудина, не разбирался, однако никого это не смутило: его наличие, как оказалось, превращает раздачу листовок в полноценный пикет.

6-е место.

Все остальные

В других случаях запреты на проведение акций, установку агитационных конструкций или на встречи, возможно, не столь забавные по форме, но не менее абсурдны по сути. В Вологде, например, штабу Навального разрешили акцию, подразумевающую установку агитационных кубов — но устанавливать кубы и любые «сборно-разборные конструкции» при этом запретили. Там же, в Вологде, активистам Навального из 41 места для проведения встреч согласовали только одно — максимально далекое от дороги. Во Владивостоке полиция изъяла из штаба Навального для «проверки на экстремизм» пресс-волл. А в Саратове администрация города отказала в согласовании заявки штаба Навального, поскольку якобы было неправильно подано уведомление — хотя сами представители политика утверждают, что в других городах уведомление было точно таким же.

Арест Алексея Навального и Леонида Волкова на 20 суток в связи с «неоднократными призывами к участию в несогласованных акциях» на основании записи в соцсети другого человека выглядит не смешно. Причина такого наказания на самом деле понятна: 7 октября Навальный и сторонники хотели провести акцию на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Парадокс налицо: закон нарушают чиновники, а сажают Навального и его сторонников.