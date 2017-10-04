Подвиги губернатора Потомского

Череда отставок российских губернаторов продолжается. Ротация уже коснулась Николая Меркушкина (Самарская область), Валерия Шанцева (Нижегородская область), Рамазана Абдулатипова (Республика Дагестан), Игоря Кашина (Ненецкий автономный округ), а также Виктора Толоконского (Красноярский край). В начале недели стало известно о новом кандидате на «отчисление»: свой пост готовится покинуть губернатор Орловской области Вадим Потомский. «Новая газета» вспомнила, чем он запомнился региону.

Коммунист Вадим Потомский возглавил Орловскую область в 2014 году. В феврале он был назначен врио губернатора, когда свой пост в связи с истечением срока полномочий покинул единоросс Александр Козлов. Позднее Потомский одержал победу на выборах с ошеломительным результатом в 89%. Несмотря на традиционную популярность КПРФ в Орловской области, с приходом Потомского коммунисты начали терять свои позиции в регионе, и уже в 2015 году получили лишь четыре мандата в горсовете Орла, хотя до этого занимали половину мест. На выборах в областной совет в 2016 году коммунисты тоже потерпели поражение.

Популярность самого Потомского также неуклонно снижалась. В июньском рейтинге губернаторов он занял первое место с конца. Справедливости ради отметим, что и высокое место в рейтинге глав регионов не гарантирует иммунитет. Первый среди равных — Валерий Шанцев — также был отправлен в отставку.

Результаты хозяйствования Вадима Потомского в Орловской области неутешительные. Только за прошлый год долг региона вырос на 3 млрд рублей, а долги по заработной плате составили 66 млн. Собеседники «Новой газеты» все как один отмечают, что запомнился Потомский своими невыполненными обещаниями: нефтеперегонный завод так и не был достроен, аэропорт не был восстановлен, как и не создана особая экономическая зона. Кроме того, закрылись предприятия «Орлэкс» и «Дормаш».

Можно выделить и особое «достижение» Потомского — историческое — установку первого в стране памятника Ивану Грозному. Появление монумента Грозному, правление которого сопровождалось репрессиями, встретило серьезное сопротивление гражданского общества. В процессе борьбы за памятник орловский губернатор «прославил» себя еще раз, высказав необычную версию о причинах гибели сына Ивана Грозного. По версии Потомского, царь не убивал своего отпрыска, а всего лишь не сумел оказать заболевшему сыну помощь по пути из Москвы в Петербург. То, что Петербург был основан на сто лет позднее, глава Орловской области, видимо, позабыл. Несмотря ни на что, памятник был установлен на торжественной церемонии в присутствии самого Потомского, публициста Александра Проханова и лидера «Ночных волков» Александра Залдостанова.

Еще один скандал в регионе поднялся после того, как родители сразу нескольких школ заявили, что в учебных заведениях на стендах «Символы Орловской области» появились портреты губернатора. Позднее их сняли.

Депутаты городского совета Орла Сергей Елесин и Игорь Коновалов уверяют: жители области давно дожидаются отставки Потомского.

«99,9% Орловского региона положительно отнесутся к его отставке. Все его воспринимают исключительно негативно. Потомскому все равно, побыл губернатором, ничего не сделал и уехал, а нам здесь жить», — говорит Коновалов.

Критики Вадима Потомского надеются, что Орловскую область в логике текущих смещений возглавит не «варяг», а кто-то из местных.

Как стало известно «Новой газете», на замену Потомского рассматриваются трое кандидатов: депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, начальник оперативного управления МВД России Анатолий Якунин и бывший сенатор от Орловской области Павел Меркулов. Кроме Афонина, который родился в Туле, остальные кандидаты родом из Орловской области.

Окончательное решение по Потом­скому не принято, и он не единственный кандидат на вылет из кресла. По всей вероятности, в течение недели со своим постом простятся глава Омской области Виктор Назаров и Коми — Сергей Гапликов.