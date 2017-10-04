12 друзей Кыргызстана

В Кыргызстане входит в завершающую фазу президентская предвыборная кампания. Она отмечена широким азиатским размахом: число кандидатов на первом этапе достигало шести десятков, а на стадии агитации дело дошло до прямых подозрений в подготовке госпереворота. Но самое примечательное в киргизской демократии состоит в том, что никто не знает, чем выборы закончатся: с равной долей вероятности могут случиться и второй тур, и массовые митинги протеста.

Партаппарат против «кыргызского Трампа»

На пост номер один в стране сейчас претендует 12 кандидатов, хотя сначала их было 59: многих в итоге не допустили из-за незнания языка или судимостей, а в конце сентября свою заявку последним отозвал сопредседатель партии «Республика Ата-Журт» Камчыбек Ташиев, сформировав, похоже, окончательный список на выборах. Но вообще-то реальных кандидатов двое: бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и лидер парламентской оппозиции (и тоже бывший премьер) Омурбек Бабанов. Есть еще две-три кандидатуры, которых называют претендентами на третье-четвертое места, и их тоже не надо сбрасывать со счетов: в случае второго тура выборов именно голоса, отданные за Темира Сариева или Таалатбека Масадыкова, станут предметом конкуренции между оставшимися кандидатами.

Сооронбай Жээнбеков — фигура в кыргызской политике известная, но не самая активная. Несмотря на премьерское кресло, медиаславы Жээнбеков не снискал, и знакомые с политическим ландшафтом Кыргызстана эксперты называют его крепким исполнителем, но не более того. «Это связано с особенностями его характера: Жээнбеков никогда не был лидером, и у него отсутствует какое-то четкое видение происходящего вокруг, он не умеет плести интриги, ему не хватает харизмы. Он хорошо выполняет то, что скажут сверху», — описывает кандидата кыргызский политолог Сейтек Качкынбай.

При всем невыигрышном наборе качеств для политика Жээнбеков является одним из главных фаворитов на будущих выборах. Все просто: его публично поддержал действующий президент Алмазбек Атамбаев, а сам Жээнбеков является кандидатом от правящей Социал-демократической партии Кыргызстана. Его предвыборную кампанию можно охарактеризовать как тишайшую. Сам Жээнбеков с громкими заявлениями почти не выступает, всю работу за него делают государственные СМИ, щедро сдабривая свою повестку интервью с известными кыргызстанцами с хвалебными речами в адрес кандидата № 9 в избирательном списке.

Сооронбай Жээнбеков. Фото: ТАСС

Главный оппонент Жээнбекова — кандидат № 6, «кыргызский Трамп»: бизнесмен и политик Омурбек Бабанов. Бабанову 47 лет, и молодость — один из козырей, которым он машет перед своим главным противником. «Именно в таком возрасте к власти в России пришел молодой и энергичный Владимир Путин, за годы правления сумевший доказать, что молодежь и люди среднего возраста могут быть эффективными управленцами и добиться успехов в реформировании «государственной машины», — пишет Бабанов в своих агитационных материалах. Бабанова также поддержал Атамбаев, хотя сделал это в формулировке «если бы не было Жээнбекова», так что административного ресурса у бизнесмена нет.

Зато есть деньги — и много. Официальный его доход за 2015 год, например, — 10,9 миллионов сомов (чуть больше девяти миллионов рублей), но основное состояние — торговые центры в Кыргызстане и цементный завод в Пензе, где он является одним из инвесторов. Кыргызские СМИ оценивают состояние Бабанова примерно в 1,5 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком в стране. Сам Бабанов, впрочем, утверждает, что многое из недвижимости, которую ему приписывают, принадлежит его родственникам, а сам он вроде как ни при чем. Именно за счет этих денег, утверждают злые языки, Бабанов пытается просто купить голоса избирателей.

Омурбек Бабанов. Фото: ТАСС

Скандал за скандалом

Выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября, и пока между двумя основными кандидатами примерный паритет по голосам. При этом и Жээнбеков, и Бабанов обещают, в принципе, одно и то же: победить коррупцию, провести реформы, заняться ремонтом дорог — и обязательно продолжить курс, начатый Алмазбеком Атамбаевым. Оба кандидата не стесняются хвалиться своими достижениями при премьерстве: команда Жээнбекова говорит, что его «правительство показало рост по всем показателям и во всех сферах» (не очень, правда, понятно, что именно имеется в виду); сторонники Бабанова апеллируют к тому, что он в свое премьерство сократил госаппарат и расходы на армию, выдал льготные кредиты фермерам и отменил техосмотр для автомобилей, которые используются для некоммерческих целей. И, разумеется, оба кандидата намекают на то, что другой хуже. Претендент от действующей власти открыто говорит о «кучке олигархов», которая хочет подстроить под себя внешнюю и внутреннюю политику. Главный оппозиционер без упоминания имени пишет об «исповедующем» устаревшие, «совковые» формы управления государством» конкуренте.

Несмотря на небывалый для Центральной Азии «демократический фон» предвыборной кампании, никто сейчас даже примерно не может сказать, кто в итоге станет президентом. И мало кто сомневается во втором туре: последние полтора месяца ознаменовались большим количеством попыток дискредитации обеих команд.

Бабанову как оппозиционеру достается больше. Самый свежий скандал завертелся в субботу, 30 сентября: одного из сторонников Бабанова — депутата парламента Канатбека Исаева — задержали по подозрению в подготовке госпереворота в стране в случае проигрыша бизнесмена. «Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова, в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента КР, под предлогом фальсификации итогов голосования», — говорится в официальном сообщении Комитета национальной безопасности Кыргызстана.

За несколько часов до задержания Исаева в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на него, отдает некоему человеку крупную сумму денег купюрами по 5000 сомов. Видео называется «Канат Исаев передает миллион ОПГ для подготовки боевиков». По мнению политолога, эксперта по странам Центральной Азии Аркадия Дубнова, налицо «небольшая разработка чекистов, которые попытались вывести Исаева на соответствующие темы». «Специально велся такой разговор, чтобы ответы Исаева можно было интерпретировать как подготовку к госперевороту, — говорит Дубнов. — Я исхожу вот из чего: о чем бы ни говорил Исаев, Бабанов — парень очень аккуратный, знает характер нынешнего президента и не даст себя втянуть в эти игры».

Тут надо заметить, что в связи с задержанием Исаева — его арестовали до 30 ноября — появилась информация и о возможном скором аресте самого Омурбека Бабанова. Но сам оппозиционер на пресс-конференции заявил, что смысла в каком-то насильственном сценарии захвата власти нет: «Наши социологические срезы и срезы других организаций показывают, что сегодня за мою кандидатуру в стране готовы проголосовать 65 % избирателей. Когда мы явно выигрываем, зачем нам организовывать незаконные действия?»

65 % — это, конечно, чересчур для любого кандидата в нынешних условиях: нужно говорить примерно о 38–44 % у двух главных противоборствующих сил, считает Сейтек Качкынбай. Тем не менее этот скандал, полагает эксперт, отщипнул у Бабанова некоторую часть голосов, но речь идет не более чем о двух-трех процентах. Аркадий Дубнов, наоборот, говорит об эффекте бумеранга: Бабанова, мол, теперь будут поддерживать больше, поскольку слишком «неловко» используется админресурс, и всем все понятно.

Но этот скандал не единственный, в котором мелькает имя Бабанова. Наибольшая по резонансу ситуация произошла 28 сентября, после выступления политика в городе Ош на юге страны. В этой местности много этнических узбеков, и между ними и кыргызами периодически происходят конфликты на национальной почве (самый крупный — Ошская резня 2010 года, тогда погибло от 426 до 2000 человек). Выступая перед избирателями и реагируя на информацию о возможном принуждении к голосованию за кандидата от партии власти, Бабанов заявил, что не нужно бояться выражать свое настоящее мнение, и вообще — «лучше умереть стоя, чем ходить на коленях», а «если какой-нибудь милиционер тронет узбеков, он будет уволен».

В тот же день в интернете появилось видео с выступлением Бабанова, где фразы были вырваны из контекста. И тут же в Оше группа местных жителей на специально собранной пресс-конференции призвала наказать Бабанова за «разжигание розни». Скандал не прекращается до сих пор: только за 2 октября на Бабанова в ЦИК было подано больше 10 заявлений с требованием отозвать регистрацию кандидата.

Национальную карту разыгрывают и в отношении самого Бабанова. В кыргызских СМИ регулярно пишут о том, что кандидат от оппозиции — не чистокровный кыргыз, и его умершая мать тоже не была кыргызкой, а у него самого, мол, есть еще и гражданство Казахстана (последнее, кстати, опровергнуто официально). По мнению Аркадия Дубнова, используя межнациональную напряженность и националистическую риторику, политики в Кыргызстане играют с огнем. «Мы видим попытку играть на противопоставлении узбекского меньшинства кыргызскому большинству, — говорит он. — Это чрезвычайно опасно».

Впрочем, дискредитационная машина работает и в отношении Сооронбая Жээнбекова — тут уже разыгрывается религиозная карта. Кандидата от партии власти обвиняли в контактах с радикальными исламскими группировками — в первую очередь из стран Персидского залива. Дипломатическую миссию там возглавляет старший брат Жээнбекова — Жусупбек Шарипов, и, по мнению экспертов, в Кыргызстан, позиционирующий себя как чисто светское государство, стали проникать «элементы жизни по шариату». Правда, самого провластного кандидата такие намеки обижают: когда портал 24.kg написал о том, что возможные связи Жээнбекова с запрещенными в России организациями беспокоят Москву, кандидат подал на сайт в суд. По сообщению «Фергана.ру», статью в итоге сняли, а сам 24.kg представил Жээнбекову площадку для размещения бесплатных материалов.

Обвиняют Жээнбекова и в опасных связях. Совсем недавно, на сессии парламента 22 сентября, депутат Каныбек Иманалиев обвинил премьера в том, что на того работают представители криминальных структур, специально выпущенные из тюрем. По сообщению издания «Центр-1», наибольшее влияние криминалитет имеет в Ошской и в Иссык-Кульской областях. В Оше сотрудников штаба Бабанова избивают, а у одного даже похитили сына (вернули после обещания не работать на оппозиционера). В Иссык-Куле руководителем области является полномочный представитель правительства и член выдвинувшей Жээнбекова партии Узарбек Жылкыбаев. При этом местные СМИ пишут, что его родной брат по кличке Толи назначен «смотрящим» от «братвы».

Сам Сооронбай Жээнбеков от всех обвинений отмахивается во время своих выступлений перед избирателями. «Я давно нахожусь в политике, много лет трудился на государственной службе. Не найдя ничего другого, меня обвиняют в терроризме, экстремизме и других немыслимых вещах. Что поделать, у нас демократия, свобода слова», — цитирует провластного кандидата сайта vesti.kg.

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Третьи игроки

Интересно, что главным бенефициаром заочной свары двух кандидатов может оказаться уходящий президент Алмазбек Атамбаев. По Конституции Кыргызстана президент может находиться у власти всего один шестилетний срок, однако со следующего года начинают действовать поправки, по которым резко усиливается роль парламента и премьер-министра в стране. Предполагается, что в Кыргызстане произойдет вариант «Россия-2008», когда бывший президент садится в кресло премьера, но продолжает управлять страной. Тихоня Жээнбеков как нельзя лучше подходит на роль кыргызского Дмитрия Медведева (с поправкой на возраст: Жээнбекову в следующем году будет 60 лет).

Закавыка в том, что и Бабанов в этом отношении был вполне договороспособным, поэтому нынешние «наезды» на него выглядят странно, считает Аркадий Дубнов. Но он не сомневается в том, что за обвинениями в подготовке «госпереворота» стоит именно Атамбаев. «Налицо попытка отвечать желанию первого лица, — говорит политолог. — Сейчас нужно искать такие способы противодействия оппоненту кандидата от власти, чтобы его можно было просто снять». Сейтек Качкынбай добавляет: наличие на президентском посту Жээнбекова — гарантия для Атамбаева еще шести лет на позиции «серого кардинала», а Бабанов, несмотря на обещания идти прежним курсом, себе на уме. «В 2020 году он собирается провести референдум, чтобы определить: либо Кыргызстан полностью президентская республика, либо полностью парламентская. В любом случае при таком раскладе он получает возможность быть у власти не шесть лет, а двенадцать», — объясняет Качкынбай. Атамбаева такой вариант не устраивает совсем.

Другое дело, что желания Атамбаева не совсем совпадают с его восприятием соседскими лидерами. Аркадий Дубнов отмечает, что и у Казахстана, и у России накопилась «определенная усталость» от высказываний нынешнего президента. Собственно, за одну из них — публичную критику выставки ЭКСПО в Астане — Атамбаев получил «ответку»: Нурсултан Назарбаев демонстративно встретился с Омурбеком Бабановым, создав у Бишкека полную иллюзию того, что Казахстан намерен вмешаться в выборы. Дошло даже до ноты протеста — и до насмешливого ответа Астаны, что это вполне европейский тренд — встречаться и с кандидатами от оппозиции тоже.

Алмазбек Атамбаев. Фото: РИА Новости

В Москве к Атамбаеву отношение нормальное, однако открыто поддерживать кандидата Жээнбекова никто не собирается. По информации «Новой газеты», в МИДе готовы работать с любым новым президентом. В самом Кыргызстане ярко выраженных противников Москвы нет и быть не может, говорит политолог Качкынбай: «Россия — стратегический партнер, Путин — «спаситель российской нации», и кандидаты с удовольствием выставляют свои фото с Путиным, даже если те сделаны давно: смотрите, мол, какие люди за мной стоят».

Да и сложно ждать другого поведения от страны, шестая часть населения которой трудится в России.

Осталось лишь спокойно провести выборы, но чем дальше, тем более напряженной выглядит ситуация. Омурбека Бабанова, может, и не арестуют, и даже не снимут с выборов, однако многое будет зависеть от подсчета голосов. Если будут явные перекосы в сторону одного из кандидатов, голосовавшие за его оппонента легко выйдут на улицу. Опыт такого противостояния — в том числе и крайне печальный — у Кыргызстана богатый.