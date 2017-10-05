«Варяг» ушел — да здравствует «варяг»

Своеобразным подарком Путина на 50-летие Миклушевского стала отставка. Никто ведь не верит в формулировку «по собственному желанию», да и сам Миклушевский заявлял, что намерен в 2019 году вновь выдвигаться в губернаторы, что бы он сейчас ни говорил о новой «интересной работе» в Москве и о том, что он — за ротацию.

Несколько раньше Миклушевский даже обещал взять ипотеку и построить под Владивостоком дом. Похоже, дома не будет. В четверг на прощальном брифинге губернатор сказал, что в Приморье он не чувствовал себя чужим. Но и своим этот московский чиновник за истекшие 5 лет, пожалуй, не стал. Особенно по контрасту со «своими в доску» предшественниками — Наздратенко и Дарькиным.

Не то чтобы эта отставка стала неожиданной — слухи о ней ходили давно. Но слухи — это слухи: того же Дарькина молва отправляла на покой много лет подряд, а он по продолжительности пребывания во главе региона пересидел даже Наздратенко.

Пару недель назад участники митинга во Владивостоке с подачи Навального скандировали: «Миклушевский — вор!» Но не из-за Навального же губернатор уволен. С другой стороны, «кольцо сжималось»: уж очень много случилось коррупционных скандалов в окружении губернатора. И это притом что начал Миклушевский с программного заявления о «декриминализации» (под которой понималась скорее «дедарькинизация»). Но уже при самом Миклушевском число вице-губернаторов и прочих краевых чиновников, угодивших под следствие, оказалось рекордным даже для привыкшего ко всему Приморья. Да и за самим губернатором коррупционный шлейф тянется с давних времен — имеем в виду скандал с программой «Электронный университет» в бытность Миклушевского ректором Дальневосточного федерального университета (именно эту должность он, до того работавший заместителем министра образования и науки РФ, занял в 2010 году, после чего был переведен в губернаторы).

Фото Юрия Мальцева. Специально для «Новой газеты»

Настоящей команды Миклушевский так и не создал. Замы менялись подобно перчаткам, уходя то в Москву, то за решетку, то куда-то вбок. С исполнительской дисциплиной было слабо: даже сам губернатор весной признал, что, к примеру, в сфере строительства имеет место «системное неисполнение» его поручений.

Символом «эпохи Миклушевского» стали «Хаятты» — две пятизвездочные гостиницы во Владивостоке, которые должны были сдать еще к саммиту АТЭС-2012, но не сдали до сих пор. Один отель никак не могут достроить (а то, что построено, уже разваливается), другой не могут продать с молотка (цену снижают, но долгострой никому не нужен). На стройку потрачены гигантские суммы — почти 20 млрд рублей, причем деньги с подачи губернатора послушные краевые депутаты раз за разом выделяли из дефицитного приморского бюджета, экономя на социалке. Ученые, изучая феномен «Хаяттов», способных, подобно черным дырам, поглотить неограниченное количество денег, даже ввели новый термин — «миклуномика».

Можно вспомнить и другие истории: полет губернатора на частном вертолете с шампанским Moët (от 5 до 25 тыс. руб. за бутылку. — Ред.), появление Миклушевского на публике то в куртке Louis Vuitton за полмиллиона, то с тремя смартфонами в руках (откуда возникло прозвище Вова Три Айфона). Или вот: Новый год он обещал встретить во Владивостоке, а на поверку оказался в Дубае — и ради бога, но к чему лукавить?

Фото Юрия Мальцева. Специально для «Новой газеты»

Еще Миклушевский запомнился тем, что с удовольствием посещал концерты Земфиры и «Мумий Тролля». Отказался от «блатных» автомобильных номеров. Создал Общественную палату Приморья и сеть общественных экспертных советов. Правда, реальной силы у этих структур нет, и вообще брешь между словом и делом зияла постоянно. Скажем, на словах губернатор запретил открытую перевалку угля в портах Приморья и даже «пробил» соответствующий закон — а на деле уголь продолжает пылить, приморцы протестуют…

Сам Миклушевский свою приморскую пятилетку счел в целом успешной (а что он еще скажет?!). Мол, возникали «объективные трудности», но «они возникают везде»…

Это был первый «варяг», присланный во Владивосток из Москвы. Его уже сменил другой «варяг»: Путин назначил врио губернатора 54-летнего Андрея Тарасенко. Он родился во Владивостоке, но, похоже, этим его связь с Приморьем и ограничивается: учился в Ленинграде, работал «по рыбной линии» в Москве, последняя должность — глава ФГУП «Росморпорт».