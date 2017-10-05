«Насмердели, демоны!»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Акция прошла в рамках международной кампании #ГринписВоздух, цель которой — сделать воздух на улицах российских городов чистым от выбросов.

Гринпис ссылается на данные исследователей, по оценкам которых загрязнение воздуха в крупных российских городах на 80-90% связано с городским транспортом. По оценкам доктора медицинских наук, профессора Бориса Ревича, только в Москве ежегодно фиксирует от 5000 до 7000 тысяч преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха.

Гринпис России предлагает властям крупных городов России создать в городе зоны, куда запрещён въезд неэкологичного транспорта, перестать закупать дизельный общественный транспорт и разработать прогрессивную транспортную политику. На сайте Гринпис идет сбор подписей в поддержку кампании #ГринписВоздух.

Помимо этого, Гринпис проводит исследования воздуха в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Результаты организация планирует опубликовать в октябре.