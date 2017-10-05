К сотрудникам «Открытой России» нагрянули с обысками, пригласив корреспондентов «РЕН ТВ»

На обыски пришли с «РЕН ТВ»

С самого утра 5 октября в офисах «Открытой России» и по месту жительства сотрудников движения проходят обыски. Первые сообщения о следственных действиях стали появляться около 8 утра: с обысками почти одновременно пришли к исполнительному директору движения Тимуру Валееву, главному редактору сайта «Открытой России» Веронике Куцылло, родителям главы «Открытой России» Александра Соловьева и 18-летней дочери руководителя Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрея Коняхина.

Обыски прошли и в редакции «Открытой России», офисе «Открытых Выборов» и Правозащиты, редакции ЦУР, а также на территории основанного отцом Михаила Ходорковского лицея-интерната для детей-сирот в подмосковном Кораллово.

Как объясняют следователи, обыски проходят по делу «ЮКОСа» 2003 года — по инцидентам, произошедшим еще в 1994-м году.

«Ну, это же просто идиотизм, Кафке такое и не снилось! Мне в 1994-м было семь лет, а в 2003-м я был в восьмом классе», — говорит «Новой газете» глава «Открытой России» Александр Соловьев.

«К моим родителям в 5:50 утра заявились шесть здоровых лбов, которые почему-то не особо опасных террористов и маньяков ловят, а предпочитают запугивать интеллигентных людей».

Следователи изъяли телефоны родителей Соловьева, компьютер и цифровой фотоаппарат-мыльницу, «на который уже давно никто ничего не снимал». ​

Председатель «Открытой России» уверен: на самом деле обыски — попытка «запугать» оппозиционеров перед митингами 7 октября, которые в несогласованном формате собираются проводить сторонники Алексея Навального. Напомним, сам Навальный в настоящее время отбывает арест в ИВС, он тоже связывает свое задержание с намерением провести акцию 7 октября — в день рождения Путина.

Обыск у исполнительного директора «ОР» Тимура Валеева проходил жестко: силовики утром ворвались в квартиру, где он проживает, повалили жильцов на пол и заломили им руки за спиной.

​Утренний обыск — и сразу с журналистами «РЕН ТВ». Скриншот видео​

«Мероприятия» с самого начала снимали журналисты «РЕН ТВ», которые откуда-то узнали и время, и место внезапных следственных действий. После обыска Валеева увезли на допрос в Следственный комитет.

Всего в «Открытой России» в четверг насчитали 17 обысков по домашним и рабочим адресам сотрудников движения.

«В основном, это были адреса, где прописаны сотрудники «ОР». Сейчас там живут либо родители, либо дети, либо эти квартиры сдаются. Где-то, как у дочери главреда ЦУРа Андрея Коняхина, дверь квартиры взламывали. Где-то просто уточнили, где находится сотрудник. Где-то изъяли технику, где-то — личные семейные накопления, хранившиеся дома», — резюмируют в «Открытой России».

Twitter «Открытой России»: обыск в квартире у бывшего сотрудника движения «Открытая Россия» Николая Левшица

В тот же день обыск прошел у Станислава Белковского. Политолог рассказал «Дождю», что следователей интересовали «доказательства отмывания миллиардов из фондов Ходорковского» и иностранное финансирование президентской кампании Белковского.

В «ОР» также заявили о начавшемся 5 октября наружном наблюдении за координаторами в регионах.

Реакция Следственного комитета

Днем Следственный комитет России все же подтвердил, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела против бывших владельцев компании «ЮКОС», которое активизировалось после того, как Михаил Ходорковский и другие акционеры выиграли у России в суде около 50 млрд долларов по иску о банкротстве нефтяной компании.

Сейчас СК утверждает, ведомству удалось получить доказательства того, что сотрудники движения продолжают получать деньги от иностранных организаций.

Речь, вероятно, идет о британской «Открытой России», которую весной этого года включили в список нежелательных организаций по требованию Генпрокуратуры РФ.

Реакция Михаила Ходорковского

В ответ за заявление следствия сам Михаил Ходорковский подчеркнул, что движение «Открытая Россия» с нежелательными организациями не работает и никакого финансирования от них не получает.

«И тот факт, что для обоснования следственных действий, происходящих в 2017 году, пришлось снова доставать дело, заведенное по факту якобы происходивших в 1995 году событий, лучше всего говорит, что действия «Открытой России» полностью соответствуют российскому законодательству», — подчеркнул Михаил Ходорковский.

Координатор правозащитного отделения «Открытой России» Полина Немировская добавляет, что интерес следствия обусловлен запланированными на выходные протестами оппозиции. Она напомнила, что перед апрельской акцией «Надоел» в офис организации также приходили силовики.

«Когда к нам приходят то за три дня до «Надоела», то за два дня до юбилея Путина, верится в это (официальную версию СК — Ред.) слабо. Особенно, когда деятельность силовиков освещает «РЕН ТВ», в остальное время радующий нас фильмами про инопланетян и плоскую землю», — отмечает Немировская.