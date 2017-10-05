Генерал пошел в горы: кто такой Владимир Васильев

Владимир Путин подписал указ, согласно которому временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен вице-спикер Государственной думы 68-летний Владимир Васильев.

«Я вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год, — заявил Владимир Путин на встрече с Владимиром Васильевым в Кремле. — Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана в лице депутатов госсовета Дагестана, а Дагестан — это многонациональная республика. В общем, мне бы очень хотелось, чтобы вы проявили свои самые лучшие качества и весь свой огромный опыт работы в Министерстве внутренних дел, в Государственной думе».

Подобное решение Владимира Путина стало совершенно неожиданным как для однопартийцев (последние пять лет Васильев возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме), так и для самого Дагестана.

Всю последнюю неделю жизнь в республике была практически парализована. Политики, чиновники и простые обыватели — все занимались только одним: гадали, кто же станет следующим главой. Назывались кандидатуры заместителя Нацгвардии Сергея Меликова (имеет лезгинские корни), вице-премьера Александра Хлопонина (хорошо знает регион) и бывшего главы Дагестана Магомедсалама Магомедова, который сейчас занимает пост в администрации президента РФ.

Однако назначения на эту вакансию кадрового милиционера Владимира Васильева, имеющего репутацию правой руки Бориса Грызлова и соратника Вячеслава Володина, не ожидал никто.

Впервые с 1948 года Дагестаном будет руководить не только не дагестанец (все последние руководители республики были представителями трех крупнейших национальностей: аварской, даргинской либо кумыкской), но и человек, который никакого отношения не имеет ни к республике, ни к региону в целом.

Владимир Абдуалиевич Васильев родился в 1949 году в Клину в семье педагогов, его мать — русская, отец — казах. По образованию Васильев — юрист. Большую часть жизни — 29 лет — прослужил в системе внутренних дел. Генерал-полковник полиции в отставке. С 2003 года — депутат Государственной думы четырех созывов. В послужном списке — опыт борьбы с хищениями, коррупцией и организованной преступностью (был зам начальника, а потом и начальником УБОП МВД РФ). В 2001 году Васильев стал заместителем министра внутренних дел Бориса Грызлова.

В октябре 2002 года, когда в Москве террористы захватили Театральный центр на Дубровке, именно Васильев возглавил штаб по освобождению заложников и был главным уполномоченным по общению с прессой в те страшные дни.

Переговоры с террористами длились почти трое суток, а сама операция по освобождению заложников окончилась катастрофически: из 916 человек погибли 130. Большинство скончалось в больницах: в зал, где террористы удерживали людей, сотрудники ФСБ пустили газ для нейтрализации преступников, после чего бойцы спецназа штурмом взяли театральный центр. Только через полтора года после трагедии Владимир Васильев, тогда председатель Комитета по безопасности Госдумы, заявил, что причиной гибели людей стало «несвоевременное оказание медицинской помощи». С такой трактовкой категорически не согласно большинство родственников погибших. Они уверены: заложники умерли из-за того, что сотрудники ФСБ отказались раскрывать состав секретного газа, и врачи оказались не в состоянии помочь пострадавшим.

Тем не менее люди, участвовавшие в переговорах с террористами, вспоминают поведение Васильева в те страшные дни как очень достойное.

Вскоре после трагедии Васильев принял решение избираться в Государственную думу от «Единой России». Впервые стал депутатом в 2003 году. Был одним из авторов новой редакции закона «О противодействии терроризму» (2006 год).

В 2016 году стал заместителем спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также отвечал за работы думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Назначение на пост и.о. главы Дагестана Владимира Васильева опровергает тезис о стремлении федеральной власти омолодить губернаторский корпус к выборам президента в 2018 году. Бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову 71 год (именно на возраст напирал Абдулатипов, комментируя свою отставку), Владимиру Васильеву — 68 лет.

Ясно, вопрос тут не в возрасте, а в компетенции и намерении распутывать сложный клубок экономических и социальных проблем нестабильной многонациональной республики, которые только усугубились за четыре года правления Абдулатипова.

Васильев — варяг, который не имеет никакого отношения к дагестанским кланам. Это сильнейший его козырь. Первое и самое важное, что новому главе необходимо сделать, — попытаться создать профессиональную команду экономистов и технократов, которые по причине клановости до сих пор не имели доступа к власти. И такие профессионалы в Дагестане есть.