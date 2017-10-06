«Бряцни наручниками!»

— Никита Юрьевич, 200 свидетелей выдержите?

— Главное, чтобы они выдержали.

Судья Татьяна Васюченко попросила прервать допрос Белых, который продолжался последние несколько заседаний. В суд доставили свидетеля Альберта Ларицкого (бывший совладелец «Нововятского лыжного комбината» (НЛК). — Ред.), который, по мнению следствия, передал взятку Никите Белых. Это один из двух эпизодов, предъявляемых Белых. Ларицкого должны этапировать в другое СИЗО, поэтому обвинение попросило изменить порядок исследования и допросить свидетеля. Летом 2015 года Ларицкого поместили в «Лефортово» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, Белых обвиняют в получении взяток на общую сумму 600 тысяч евро (ч. 6 ст. 290 УК).

По словам Ларицкого, в 2008 году он купил компанию НЛК, директором стал Владимир Сысолятин. Тогда же на одном из заседаний в правительстве Кировской области познакомился с Сергеем Щерчковым, который позднее познакомил Ларицкого с Белых. Щерчков занимал пост зампредседателя правительства области, курировал лесную отрасль. Или в 2010-м, или в 2011 году Ларицкий обратился к Щерчкову с просьбой помочь арендовать лесные участки.

— Получение лесных участков — это очень сложная бюрократическая процеду­ра. Всеми этими вопросами непосредственно занимался Сысолятин, поскольку я в этом не очень разбираюсь, — объяснил Ларицкий, отметив, что все инвестиционные проекты НЛК и УК «Лесхоз» (еще одна компания Ларицкого. После банкротства «Кировлес» трансформировался в УК «Лесхоз») он согласовывал с Щерчковым.

— Мы пришли в кабинет к Никите Юрьевичу. Он произвел впечатление человека, разбирающегося в лесной отрасли, я понял, что он в курсе того, что мы собираемся делать. Встреча продолжалась минут 30–40. Говорили по существу, — описал первую встречу с Белых Ларицкий.

Ближе к концу 2011 года после очередного совещания к нему подошел Щерчков и сказал, «то ли не забудьте нас отблагодарить, то ли не забудьте отблагодарить губернатора». По словам Ларицкого, эту просьбу он воспринял как требование.

— Почему вы решили, что это требование денег? — уточнила прокурор.

— Исходя из бизнес-лексики, так, как я это воспринимал, — это было именно требование передать денежные средства. Как только были заключены договоры лесных участков, я счел, что пора. Мои пожелания были исполнены, нужно отблагодарить.

После этого, продолжил Ларицкий, он снял деньги со счета в банке и положил в сейф.

Ларицкий прилетел в Киров на зафрахтованном самолете. На следующий день у него были запланированы встречи в Москве, но он почувствовал себя плохо, поэтому встретился вечером с Сысолятиным в офисе в Кирове и попросил его, чтобы он передал деньги Щерчкову.

— Он знал, что внутри было?

— Конечно. Владимир Петрович всегда к деньгам аккуратно относился. Он их, конечно, не пересчитывал, но заглянул.

По словам свидетеля, купюры были по 500 евро, четыре пачки. Они лежали в оранжевом пакете Hermes и в еще одном прозрачном пакете.

— После встречи Сысолятин позвонил мне и сказал, что все в порядке. Я уже был в Москве. Сразу после этого я позвонил Щерчкову, спросил, все ли в порядке. Тот ответил: да, все в порядке, — продолжил Ларицкий.

— Вы выясняли у Белых, получил ли он взятку? — спросила прокурор.

— Спросить у Белых, получил ли он деньги, означает, что поссоришься и с Щерчковым, и с Белых. Поэтому я таких вопросов не задавал.

— Вы писали какие-то заявления в правоохранительные органы по поводу этой взятки?

— Когда ситуация стала освещаться в прессе, с задержанием Никиты Белых, в сентябре я обратился с заявлением, в котором изложил информацию о противоправной деятельности. Заявление перед вами лежит. Я его наизусть не помню.

— Вас кто-то заставлял?

— Нет, что вы.

— Бряцни наручниками! — вмешался Белых.

Сам Белых считает оговором факт заявления Ларицкого о его якобы противоправных действиях.

— У Никиты Юрьевича была версия, что вы его оговариваете из-за проводимого против вас судебного преследования, — напомнила свидетелю гособвинитель.

— В каком месте я его оговорил?

— В передаче денег.

— Я их не Белых передавал, а Щерчкову. Щерчков был доверенным лицом его! Был вашим доверенным лицом? — уточнил Ларицкий у Белых.

— Был, мерзавец, — сказал Белых.

Бывший губернатор задал вопрос, мог бы Щерчков злоупотреблять «верой в то, что он доверенное лицо губернатора», и оставить деньги себе. «Я со Щерчковым, к счастью, так близко не сожительствовал, у меня нет средств наблюдений, я не центральный аппарат ФСБ», — сказал Ларицкий.