Акт Канады

Теперь документ отправляется в верхнюю палату — Сенат для окончательного утверждения. После этого — на подпись генерал-губернатору Канады, представляющему интересы королевы Великобритании Елизаветы Второй. После этого закон вступит в силу.

Канадский закон, как и его аналог в США, носит имя российского юриста Сергея Магнитского, разоблачившего коррупционную преступную группу, присвоившую $230 млн, и в 2009 году умершего в «Матросской тишине».

Как и «Акт Магнитского», принятый в США в 2012 году, канадский закон вызвал сильнейшее раздражение в Кремле и на Смоленской площади. Хотя между американским и канадским законами есть существенная разница, которую российские власти упорно не хотят замечать. Но главное — оба закона предусматривают аресты активов российских официальных лиц, связанных с коррупцией и нарушениями прав человека.

В отличие от «Акта Магнитского», который в США принимался Конгрессом с трудом, в Канаде по поводу закона царит межпартийное согласие. Формально он не направлен против России. Речь идет о санкциях, которые отныне будет принимать правительство страны в отношении нарушителей прав человека и коррупционеров во всем мире.

Ирвин Котлер, бывший министр юстиции, который стал инициатором первого канадского законопроекта «по Магнитскому» (в первоначальном варианте 2011 года он был посвящен России, но не прошел), говорит, что своей жесткой реакцией «русские сами себя обвиняют».

«Закон направлен на нарушителей прав человека из любой страны и предназначен для борьбы с преступностью и безнаказанностью за совершенные преступления. Страны, в которых этого нет, не должны беспокоиться», — сказал канадский парламентарий.

Накануне Канада приняла санкции в отношении 40 венесуэльских чиновников, включая президента Мадуро.

Закон носит глобальный характер. Тем не менее громче всех возмущается в этой связи только Россия.

Документ позволит канадским властям конфисковать имущество российских граждан, это нарушает права человека, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию», — пообещала Захарова.

Канадцы готовы и к другим видам «обратки». Как отмечает обозреватель газеты National Post Джон Айвисон, «на аналогичное законодательство, принятое в США в 2012 году, ответили запретом на усыновление русских детей американцами — сразу же, из-за этого запрета 300 сирот не попали в американские семьи. Путин не сможет повторить этот трюк: Канаде уже запрещено принимать русских детей. Но российский лидер никогда не отступает с поля боя, поэтому мы можем ожидать маневра, такого же беззастенчивого, как использование сирот».

Два схожих законопроекта были инициированы в обеих палатах канадского парламента представителями Консервативной партии. Сенатский вариант был поддержан правительством Джастина Трюдо, представляющим Либеральную партию. По этому вопросу в Канаде — консенсус.

Общее состоит еще в том, что авторы законопроектов — член палаты общин Джеймс Безан, сенатор Рэйнел Андрейчак и министр иностранных дел Кристия Фриланд представляют украинскую диаспору Канады. Все трое попали в санкционный список 13 канадцев, которым запрещен въезд в РФ.

Как отмечает канадский телеканал CBC News, российские власти немедленно отметили этническую принадлежность канадских политиков. В прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил правительство Канады в том, что оно «слепо следует требованиям бешеных представителей украинской диаспоры Канады». «Мы не потерпим от российского министра никакого оскорбления в отношении общины украинцев в Канаде, — ответил тогдашний министр внутренних дел Стефан Дион. — Мы многим обязаны украинским канадцам, мы всегда будем их поддерживать».