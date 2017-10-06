Будущее не за ними

Традиционная акция памяти обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской в Петербурге у Соловецкого камня 7 октября состоится и на этот раз — хотя до последнего момента ее отказывались согласовывать. Решающую роль сыграло вмешательство уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Хотя многие в любом случае пришли бы вспомнить Анну Политковскую — на том же месте, где эти акции проходили все минувшие годы.

В первый раз в память об Анне петербуржцы собрались 8 октября 2006 года — на следующий день после ее убийства. Тогда под проливным дождем у Соловецкого камня (закладной камень в память о жертвах политических репрессий) собралось около 300 человек. В последующие годы люди неизменно собирались 7 октября — в среднем приходило от 100 до 200 человек.

Замечу: ни разу к Соловецкому камню не пришел никто из городских чиновников, из депутатов Госдумы — а из депутатов Законодательного собрания приходят только «яблочники».

Уведомление о проведении акции в этот раз мы с Иосифом Скаковским из «Демократического Петербурга» подали 2 октября — и в тот же вечер получили отказ. За подписью зам главы администрации Петроградского района Андрея Цибиногина. Под тем предлогом, что якобы 7 октября на площадке у Соловецкого камня и на аллеях сквера Троицкой площади с 12 до 20 часов «согласовано проведение культурно-массового молодежного мероприятия «Будущее за нами», посвященного профилактике правонарушений несовершеннолетних».

Ни малейшей критики это объяснение не выдерживает.

Первое. Соловецкий камень, как уже сказано, — место будущего памятника жертвам политических репрессий. Никакого отношения к молодежной политике и профилактике правонарушений несовершеннолетних эта площадка не имеет.

Второе. «Культурно-массовое молодежное мероприятие», длящееся восемь (!) часов подряд, — это нонсенс.

Третье. Стоит зайти на сайт администрации Петроградского района, чтобы легко убедиться: в перечне анонсов на этот день никакого мероприятия в районе не значится. Нигде. Ни на Троицкой площади, ни в другом месте.

Сказанное означает: перед нами — типичная отмазка.

Такая практика для питерских (и не только) привычна — не раз и не два оппозиционерам и гражданским активистам отказывали в согласовании публичных акций под предлогом «место занято», а потом оказывалось, что те мероприятия, которые якобы занимали площадку на целый день и предусматривали участие тысяч граждан, или не проходили вовсе, или сводились к присутствию десятка персонажей в течение получаса. Но это давало основания отказать в оппозиционной акции, чтобы дать полиции возможность задерживать ее участников.

Почему чиновники, которые прежде не препятствовали акции памяти Анны Политковской, на сей раз так испугались — непонятно.

Возможно, это следствие их страха перед публичными акциями вообще — недаром в последние месяцы стало практически невозможно согласовать что-то в центре города. Недаром встречи с депутатами теперь приравнены к митингам и требуют согласования властей. Недаром Смольный исключил (о чем писала «Новая газета») из числа гайд-парков, где можно собираться без согласований, Марсово поле — традиционное место проведения митингов, и отказывается предоставить под эти цели другую площадку в центре Петербурга.

Зато крестный ход можно провести даже по Невскому проспекту — который городским законом (наряду с Дворцовой и Исаакиевской площадями) объявлен запретной зоной для любых публичных акций. Что называется, все равны — но некоторые равнее.

Впрочем, как уже было сказано, акция состоится.

В 2006 году мы обещали, что будем собираться на этом месте в этот день до тех пор, пока организаторы и заказчики убийства Анны Политковской не будут найдены и наказаны.

Мы верим, что это произойдет в скором будущем.