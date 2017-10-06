Коктейль-2018: не взбалтывать!

Петр Саруханов / «Новая»

Несмотря на то что главный кандидат на должность президента России с 2018 года пока не объявлял о своем выдвижении, недавняя поездка Владимира Путина в офис «Яндекса», череда губернаторских отставок и перенастройка команды говорят о том, что предвыборная кампания в стране уже началась. При этом, хотя в вопросе о том, кто может победить на этих выборах, особой интриги нет, назвать их простыми для чиновников в Кремле нельзя. Нужно решать как сиюминутные проблемы, так и те, которые накопились с момента завершения предыдущего электорального цикла в 2012 году. «Новая» вместе с экспертами попыталась сформулировать эти проблемы и понять, с какими инструментами может подходить к ним Кремль.

70 на 70

Прежде всего не очень ясно, как обеспечить приход россиян к избирательным урнам 18 марта следующего года в ситуации, когда «всем и так все понятно» и когда даже сторонники действующего президента уверены, что «и без нас все правильно посчитают». Гулявшая этой весной в широком доступе формула «70 на 70» (70% явки и 70% за Путина), хотя и не утверждена официально, но вносит дополнительную сумятицу: как ее исполнять честно — неведомо никому, а политологи еще в апреле на конгрессе Российской ассоциации политконсультантов говорили, что такая постановка задачи исключает ее легитимное решение.

Поэтому лучший путь избавить себя от этой головной боли — просто отказаться от модели, предполагающей высокую явку, считают эксперты. «Эта формула совсем не важна, и от нее могут легко отойти, — уверен профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. — В части результата еще, может быть, важны вторые «70», а в части явки — допускаю, что низкой она может быть в той же Москве и Санкт-Петербурге. В Кремле смотрят в глаза реальности, и никто ответственности за низкую явку в этих городах не понесет. Ничего страшного: в Чечне зато будет 99%».

Руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский добавляет: если продолжать следовать этой схеме искусственно, это приведет только к еще большему количеству проблем. «Региональные власти понимают позицию Центра в отношении выборов — и публичную, и непубличную — слишком прямолинейно, — говорит он. — Учитывая перестановки в губернаторском корпусе и то, что в условиях неопределенности все трясутся за свое место, такие «нормы» могут привести к нежелательным нарушениям». Логично было бы не ставить «процентовку», говорит эксперт, особенно в тех регионах, где слишком высокий процент за Путина невозможен, — в той же Москве или Свердловской области. Поддержка действующего президента остается довольно высокой в разных регионах, радикальной разницы здесь нет, и свои 50 с лишним процентов голосов он наберет и так безо всяких усилий.

Правда, тут нужно понимать, насколько важны для Кремля вторые «70». Политолог Кирилл Рогов предполагает, что речь может идти, скорее, о двух третях голосов — то есть приблизительно 66%. В прошлый раз Путин победил с результатом 63,6%, так что формально доверие вырастет еще больше, и к убедительности победы вопросов не возникнет.

Где найти хороших кандидатов

В принципе, кому достанутся остальные 30 или даже 34%, вроде и не так важно. Есть, конечно, нюансы. «У каждого из остальных кандидатов должно быть не больше 15% голосов, чтобы не было альтернативного лидера, — предполагает логику Кремля Кирилл Рогов. — Идеально, чтобы было два-три кандидата по 10—12% и какая-нибудь совсем уж мелочь».

Но все дело в том, что найти кандидатуры хотя бы на эти 10% не так уж и легко. Понятно, что не стареют душой ветераны: есть и Зюганов, и Жириновский, и Миронов как некие электоральные константы. Но на такое меню в предвыборный ресторан много клиентов не зазовешь, отсюда и появляются слухи: то вокруг Никиты Михалкова, то вокруг Ксении Собчак. Это тоже, по словам Рогова, «балаган и имитация», но в том-то и дело, что все нынешние выборы — это одна большая попытка из имитации сделать нечто удобоваримое.

Интересным вариантом для оживления выборов было бы введение двух совершенно новых кандидатов, говорит Рогов: с одной стороны — условный Алексей Кудрин, а с другой — ярко выраженный правоконсервативный кандидат (как Михалков, только более бесогонный, в этом качестве называют, например, Наталью Поклонскую). «Но боюсь, испугаются реальных процентов этих кандидатов, поэтому будет выбран инерционный сценарий», — считает политолог. Ростислав Туровский уточняет: вероятно, на этих выборах «Справедливая Россия» может и не выдвинуть своего кандидата и тем самым подыграть действующему президенту. «А потенциал [возможных] кандидатов-спойлеров пока стремится к нулю, и только в условиях специальной раскрутки он может измениться», — говорит Туровский. Но даже в этом случае никаких шансов на хоть какой-то успех у них не будет, добавляет Григорий Голосов, как и не видится перспектив дальнейшей политической карьеры этих людей после выборов.

Что и кому предлагать

Впрочем, даже у очевидных кандидатов существуют проблемы с целевой аудиторией. Любопытными в этом смысле выглядят две группы, активно заявившие о себе в этом межвыборном времени: всколыхнувшиеся сторонники «русской весны» и протестная молодежь. И если с первыми все более-менее понятно (тут эксперты почти не сомневаются, что подобная аудитория будет голосовать за Путина: неспроста же выборы переставили на 18 марта), то с молодежью все несколько сложнее. Кому из кандидатов она может достаться и вообще — как поведет себя в день выборов?

«Проблема в том, что молодежь принято считать пассивной в электоральном поле, а с другой стороны — апелляция к ней стала стандартом в предвыборной кампании любого кандидата, — говорит Ростислав Туровский. — Как правило, она очень неэффективна, но все побаиваются ее игнорировать». Поэтому, добавляет эксперт, на этом поле неизбежно усиление активности со стороны того же Путина, например: оно, собственно, уже началось всеми этими историями про поход в «Яндекс». «Все эти пассы в сторону молодежи и бизнеса — это демонстрация Путиным своей некоей «как бы обновленности», он не хочет идти на эти выборы в том образе, который он приобрел за последние несколько лет, — считает Кирилл Рогов. — Такой Путин 5.0 или 6.0. Хотя все еще может развернуться в противоположную сторону».

Вопрос лишь в том, чего именно хотят от молодежи в Кремле: чтобы они ходили на выборы или чтобы — это видится более важным — не пошли после выборов на улицу митинговать. «Политически мобилизовать молодежь, полагаю, невозможно, — говорит Григорий Голосов. — Но политически нейтрализовать ее, убрать негатив по отношению к выборам вообще и желание выходить на протесты можно». В таком случае, однако, придется подбирать такого технического кандидата, который не сможет эту молодежь перетянуть к себе, добавляет Ростислав Туровский.

Эта задача пока видится тупиковой, но это следствие более важного нерешенного вопроса. «Главная проблема — это проблема месседжа. Путину совершенно не с чем идти на выборы, — формулирует Кирилл Рогов. — У него нет багажа и нет темы, с которыми можно было бы выступать. Беда в том, что сейчас нечего пообещать — в том числе того, что потом можно не делать».

Навальный шум

Как показал новый арест Алексея Навального, его активность остается поводом для сильного беспокойства во власти. Что выглядит странно: активизация риторики Навального сейчас направлена скорее на стабилизацию его позиций, нежели на усиление, говорит Туровский. «Навальный в выборах участвовать не будет, вопрос лишь в том, сможет ли он собрать убедительную массу сторонников, которыми можно будет манипулировать, — объясняет эксперт. — Но это должны быть именно фанатичные сторонники, а таких в общей массе российских избирателей слишком мало. На информационный фон действия сторонников Навального будут влиять. На электоральный — вряд ли».

Навальный сам по себе перестал быть большой проблемой, добавляет Кирилл Рогов. Но раздражение во власти из-за его передвижений не ослабевает. И это можно понять: в информационном шуме и заключается главная проблема будущих выборов вообще. Их хочется провести так, чтобы на них не случилось вообще никаких эксцессов. Заболтать электорат, но ни в коем случае не смешивать выборы с реальной жизнью. Иначе коктейль может стать непредсказуемым.