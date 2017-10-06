Революционер с шашечками

Таксист Бобомурод Абдуллаев задержан по подозрению в подготовке революции в Узбекистане. Фото: Facebook

44-летний житель Ташкента Бобомурод Абдуллаев пропал в конце сентября: вышел из дома и не вернулся. Мужчина известен в Узбекистане, в первую очередь, как спортивный журналист, однако в последние годы он, чтобы прокормить семью, занимался частным извозом. Тем больше оказались изумлены все в стране, когда через два дня в дом к пропавшему пришли сотрудники Службы национальной безопасности — с обысками. Изъяли все флеш-карты, диски и книги. Выяснилось, что Абдуллаев задержан, но вроде как его подозревают в какой-то краже. И только 5 октября стало известно: журналист и таксист подозревается в подготовке революции в Узбекистане.

Следователи СНБ утверждают, что Абдуллаев жил двойной жизнью: для всех он — спортивный обозреватель, а на самом деле — обладатель псевдонима «Усман Хакназаров»: под таким именем последние десять с лишним лет в интернете печатаются статьи с критикой сначала каримовского, а теперь и мирзияевского режима. По заключению Юнасабадского районного суда, который принял решение отправить Абдуллаева под арест, материалы являются «тенденциозно-клеветническими», содержат «призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя», «захвату и отстранению от власти законно избранных представителей».

И это не все.

Абдуллаев, по версии следствия, разработал программу революции в стране под названием «Жатва». В рамках этой «программы» предусматривалось проведение военных операций в крупных городах страны, а к описанию проекта прилагались схемы мест проживания руководителей министерств и ведомств. Не иначе, узнал, когда на такси подвозил министров до дома.

Из определения суда о взятии под стражу Бобомурода Абдуллаева

Работающие на узбекскую аудиторию журналисты рассказали «Новой», что статьи за подписью «Усмана Хакназарова», действительно, были достаточно острыми, но связываться с ними спешили далеко не все. «В них есть определенная доля правды, однако это смешано с фантазиями. Это чистой воды литература, — говорит один из журналистов, попросивший не упоминать его имени. — Но даже если так, это в любом случае его право на свободное выражение мнения в интернете, и ничего антиконституционного в этом нет».

Узбекские сайты — даже оппозиционные — не брали эти тексты, и статьи «Хакназарова» появлялись в самых разных, часто маргинальных и непосещаемых сайтах, говорит собеседник «Новой». В текстах «Хакназарова», действительно, практически никогда нет ссылок на источники, а факты, наоборот, приводятся такие, что без документального подкрепления никак нельзя. К примеру, в материале «Об убийствах и других преступлениях, заказанных шефом узбекских спецслужб Рустамом Иноятовым» от 23 декабря 2013 года (опубликован на сайте azglobus.net) Хакназаров описывает «ликвидацию СНБ председателя Ассоциации легкой промышленности Батыра Эргашева в 2002 году».

«В декабре 2002 года по совету главы узбекских спецслужб Закир Алматов (тогдашний глава МВД — В. П.) поручает своим работникам провести обыск в доме Батыра Эргашева. При обыске оперативники 7-отдела и Управления по борьбе с коррупцией МВД Узбекистана находят и изымают в доме Б. Эргашева 27 миллионов наличных долларов. После этого у тогдашнего председателя ассоциации «Узлегпром» случился сердечный приступ. Б. Эргашев был срочно доставлен в Первую правительственную больницу, где врачи решили провести операцию сердца больного. Благодаря усилиям Рустама Иноятова (глава СНБ — В. П.), в разгар операции по всей правительственной больнице был отключен свет. Так на операционном столе скончался Б. Эргашев, который унес с собой в могилу многие секреты, неугодные председателю «конторы», — пишет автор.

Абдуллаева как Хакназарова уже опознал находящийся за рубежом оппозиционер Мухаммад Салих: для этого он созвал специальную пресс-конференцию в Стамбуле. По его словам, раньше «было опасно говорить имя Бобомурада Абдуллаева что он есть Хакназаров, сегодня опасно не говорить это». Оппозиционер (его имя упоминается в постановлении суда — следствие считает, что они с Абдуллаевым работали вместе) предполагает, что показания из Абдуллаева выбили под пытками. «СНБ не хочет, чтобы дело вел независимый адвокат, — пишет Салих на своем сайте. — Независимый адвокат увидел бы настоящее состояние подследственного и оповестил общественность. А состояние подследственного трагично: по последним сведениям от друзей, мы узнали, что сильно повредили мочеиспускательный орган подследственного, пиная ему в пах, и он очень страдает от этого. А СНБ не разрешает врачам положить его в больницу».

История Бобомурода Абдуллаева развивается на фоне небывалой демократизации в Узбекистане, объявленной новым президентом Шавкатом Мирзияевым. В страну возвращены иностранные СМИ, приглашаются правозащитники из Human Right Watch, из тюрем выпускаются диссиденты. Мирзияев даже пригласил вернуться в страну уехавших оппозиционеров. Правда, один из них — писатель Нурулло Отахонов вернулся и тут же был задержан в аэропорту (позже его отпустили), а в отношении него заведено уголовное дело — по статье о посягательстве на конституционный строй. Эта статья предполагает до пяти лет лишения свободы.

Абдуллаеву по статье о «заговоре» грозит 20 лет тюрьмы.