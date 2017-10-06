«Автобус-призрак» едет навстречу смерти

Авария с участием автобуса под Владимиром, в которой погибли 16 человек, рано или поздно была бы неминуема. Перевозящие безо всяких гарантий мигрантов из Азии автобусы ездят по стране призраками.

Ночью с четверга на пятницу, 6 октября, во Владимирской области поезд снес на переезде пассажирский автобус, который перевозил 55 человек. 17 человек погибли, еще четверо находятся в больницах, все в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и застрял. Часть пассажиров вышла подтолкнуть автобус, и это их спасло: поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород», хоть и начал экстренно тормозить, все равно разнес автобус на две части.

В автобусе ехали 55 граждан Узбекистана, а сам транспорт двигался аж из Шымкента — это юг Казахстана, недалеко от Ташкента. «Это очень удобно: приезжать в Шымкент, садиться на казахстанский автобус и ехать в Россию на заработки, — говорит главный редактор «Фергана.ру» Даниил Кислов. — Такие рейсы очень популярны, и, конечно, это трудовые мигранты». Подобное путешествие, как правило, трудно: автобус может ехать неделю с небольшими остановками, — и поэтому присутствие в нем детей может удивить. Хотя, как уточняет страховщик Шавкат Кадиров, часто имеющий дело с мигрантами в России, некоторые на заработки с собой везут всю семью и едут именно автобусами. «Это гораздо удобнее, поскольку поезд «Ташкент — Москва» ездит нечасто, и к тому же его очень жестко досматривают. А другими маршрутами добираться проще», — говорит Кадиров.

Подобная схема — когда мигрантов везут до Москвы в казахстанских автобусах — распространена уже многие годы.

Автобус по Казахстану добирается до Актюбинской области на границу с Россией, а оттуда через Башкортостан, Ульяновск и Владимир приходит в Москву. Вопрос в том, как оформлена эта поездка. А вот тут есть определенные хитрости.

Снимок с видео / МЧС России / ТАСС

Во-первых, как выяснил Шавкат Кадиров, автобус, попавший в аварию, не был застрахован. По закону, все владельцы транспортных средств должны иметь страховой договор, но заезжающие из стран Евразийского союза водители автобусов, как правило, благополучно игнорируют эту норму. «Периодически их останавливают сотрудники полиции, и доходит до того, что иногда автобусы разворачивают обратно. Где-то получается откупаться», — рассказывает Шавкат Кадиров.

Так как маршрут налажен не первый год, водители стараются или объезжать посты ГАИ, или договариваться на месте, или — что проще всего — ехать ночью (что также часто является одним из факторов аварийности таких маршрутов). Это частично, хотя не полностью, может объяснить, почему 1702 километра между Актобе и Покровом автобус из Шымкента ехал неделю (по данным Министерства инвестиций и развития Казахстана, транспорт пересек границу между Казахстаном и Россией 29 сентября).

У следователей, кстати, пока нет ответа, почему рассчитанное на сутки пути расстояние автобус ехал так долго. Возможно, дело в самом состоянии транспортного средства. Mercedes 1990-го года выпуска за все время использования, по словам выжившего водителя Нургали Сарманова, сломался впервые: он заявил в интервью ТАСС, что «аккумулятор был слабый», — но в такое верится с трудом.

РИА Новости со ссылкой на экспертов группы «ГАЗ» написали, что ресурс этого автобуса был выработан еще 15 лет назад. Но известно, что автобус ранее не попадал в крупные ДТП, а у самого водителя, как выяснили казахстанские журналисты, была лицензия на перевозки пассажиров. Правда, рейсы он выполнял не постоянные: в Министерстве инвестиций и развития утверждают, что в этот раз автобус ехал «по заказу» — хотя очевидно, что это эвфемизм. Билетов, к слову, у пассажиров тоже не было.

Какую-то ясность мог бы внести непосредственно владелец автобуса. По сообщению казахстанского министерства, Mercedes зарегистрирован на Досжана Оразгелдиева, жителя небольшого села Дербесек в Южно-Казахстанской области. «Новой газете» из своих источников в правоохранительных органах Казахстана известно, что Оразгелдиев находится на пробационном контроле после выхода из тюрьмы, в которой он сидел в связи с делом об убийстве. Сам предполагаемый владелец автобуса, однако, в интервью радио «Азаттык» утверждает, что продал его год назад «другому человеку». В социальной сети «ВКонтакте» выживший водитель и Оразгалиев являются друзьями.

Кто в итоге является владельцем автобуса сейчас — непонятно. Водитель, конечно, почти наверняка будет признан виновным в ДТП, однако ответственность за пассажиров несет именно владелец автобуса. Пока же очевидно, что в отсутствие билетов раненым пассажирам и родственникам погибших придется не только искать владельца, но и доказывать, что факт перевозок в принципе имел место.