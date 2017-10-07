Новая газета
ОНЛАЙНОбновлено 22 минуты назад

Сторонники Навального вышли на улицы по стране. В Москве и Петербурге акции не согласованы

Общество

Москва. Всюду жизнь. Фотография

Есть жизнь, кроме акций протеста! В прошлый раз посреди бушующей толпы качок ел протеин (и он снова здесь — см. сообщение от 14:35). А сегодня корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных обнаружил на Тверской бабушку-птичницу.  «Она кормит голубей и говорит протестующим и полиции: не мешайте, уходите — все слушаются и обходят», — пишет Черных. Вот фотография:

Петербург: людям раздают фальшивые листовки с новым местом несогласованной акции

В штабе Навального корреспонденту «Новой газеты» показали фейковые листовки. Их раздают людям у метро. На листовке указан новое место для несогласованной акции. Фейк — провокация, говорят сотрудники штаба. А вот и сама листовка.

Фото: Серафим Романов / «Новая газета в Петербурге»

Москва. Часть толпы неожиданно свернула с Тверской и пошла к служебному входу Госдумы. Скандируют: «Импичмент» и «Мы здесь власть».

Москва. Росгвардия перекрыла начало Тверской улицы, чтобы не допустить людей к Манежной площади. Чаcть толпы по другой стороне улицы возвращается обратно к Пушкинской площади, некоторые остаются стоять у Манежной.

Фото: Анна Игнатенко/«Новая газета»

Дворцовую оккупировали «Ночные волки»

Петербург. На Дворцовой площади сегодня проходит закрытие мотоосезона «Ночных волков». Мероприятие продлили до вечера. Территория оцеплена и превращена в парковку байков. Но вечер тоже занят: будет концерт «Кукрыниксов» и группы «Декабрь».

Фото: Серафим Романов / «Новая газета в Петербурге»

На митинг в Москве пришли активисты SERB

На Тверской заметили активиста прокремлевского движения SERB Гошу Тарасевича. На июньском митинге оппозиции он подрался с Ильей Яшиным.

МВД: около 700 человек участвуют в несанкционированной акции в центре Москвы

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Пушкинской площади города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 700 человек, включая представителей средств массовой информации. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сообщают в пресс-службе столичной полиции.

Красноярск. В акции участвовала сотня жителей, задержанных не было

Красноярск. На «агитпрогулку» с красными шарами, а затем и в сквер Космонавтов — местный гайд-парк на окраине города — в поддержку Алексея Навального вышли сегодня более сотни жителей Красноярска. Задержаний не было, акции были согласованы властями.

Подробнее читайте в материале собкора «Новой газеты».

Москва. В Тверском ОВД один задержанный. Ему говорят, что он якобы снимал какое-то оперативное совещание на Пушкинской площади. С парня берут обьяснительную. Протокола не будет.

Фото: Вячеслав Половинко/«Новая газета»

Москва. Толпа скандирует «Гулять!» и двигается от площади по Тверской улице в сторону Кремля. Полицейские иду рядом и просят не мешать проходу граждан.

Петербург. Вот так сейчас выглядит Марсово поле. Благоустройство идет полным ходом!

24 задержанных. Мэр города вышел к навальновцам

Екатеринбург. Пожалуй, только в этом городе мэр мог выйти к людям, поддерживающим Навального. И он вышел. И рассказал журналистам, что задержали уже 24 человека.

Первое задержание в Москве

На Тверской первое задержание, сообщает в твиттере журналист Татьяна Фельгенгауэр. По ее словам, на площади у памятника Пушкину уже около 500 человек.

Якутск. Студента Северо-Восточного Федерального университета жестоко избила полиция. Ему сломали нос, выбили зубы и отобрали мобильный телефон, сейчас он в больнице, сообщает местный сторонник и активист Навального Эрэл Васильев. Сам он был задержан на выходе из дома тремя непредставившимися людьми в штатском. 

Ранее сегодня уже был задержан и координатора местного штаба Навального Анатолий Ноговицын.

Человек-мем пришел на акцию в поддержку Навального

Москва. Евгений Фельдман нашел на Пушкинской площади человека, ставшего мемом после фотографии с прошлой акции. Сегодня Пушка занят тем же: ест посреди движухи!

Уже более 40 человек задержаны на акциях протеста

По данным «ОВД-Инфо», за сегодняшний день полицейские в общей сложности задержали уже более 40 человек.  Больше всего задержанных на акциях в Самаре, Екатеринбурге, Ижевске, Якутске, Южно-Сахалинске. В других городах задерживали координаторов и сотрудников штабов Навального.

Калининград: замкоординатора штаба пропал

Калининград. Пропал заместитель координатора штаба Навального Олег Алексеев. Активисты обзванивают ОВД, но пока безрезультатно

Екатеринбург – за независимость Каталонии!

В Екатеринбурге некие активисты неожиданно решили провести акции в поддержку независимости Каталонии. И именно в том месте, где собираются сторонники Навального.

В центре Москвы начался несанкционированный митинг

 На Тверской улице уже начался митинг. Пока все проходит спокойно и без задержаний. Немногочисленная толпа скандирует: «Свободу Навальному!», «С днём рождения!», «Путин – гарант коррупции» и «За честные выборы».

«Подарки» у администрации президента

Москва. Во внутреннем дворе администрации президента неизвестные оставили «подарки»: завернутые в белую бумагу и перевязанные красной лентой коробки. Каждая коробка подписана: «Суд», «Сменяемость власти», «Импичмент», «Люстрация» и др. Вскоре эти «подарки» забрала полиция.

Владивосток: согласованный пикет прошел спокойно

Разрешеный пикет в поддержку Алексея Навального во Владивостоке прошел вообще без сотрудников полиции. Заявку организаторы заранее подавали сразу в несколько мест, и пикеты были согласованы — двумя исполнительными органами власти: сначала городской администрацией, потом краевой. Организаторы объясняют «благосклонность» властей отставкой губернатора Приморья Владимира Миклушевского: «Им сейчас не до оппозиции», — прокомментировал «Новой» события координатор прошедшей без происшествия акции. Подробнее читайте в сообщении с места событий.

Фото: Юрий Мальцев, «Новая газета во Владивостоке»

Посмотрите пока, как прошли митинги в регионах: 

Новосибирск

Хабаровск

Владивосток 

Самара

Ижевск

Пермь

 

Вернемся к Москве и Петербургу. Здесь, как уже говорилось, местные власти наотрез отказались согласовывать заявленные митинги на Тверской и Марсовом поле.В Москве акция запланирована на 14:00, в Петербурге — на 18:00. Но и там, и там уже вовсю готовятся.

В Петербурге так:

А в Москве сейчас так (фото Влада Докшина): 

В этот раз со сторонниками Навального, видимо, решили бороться заблаговременно. Задержаний на самих акциях пока немного, зато во многих городах — например, в Твери, Ставрополе, Самаре, Смоленске и Краснодаре — еще до начала мероприятий задержали организаторов. Некоторых из них даже успели арестовать на несколько суток.

А вот и первые задержания.

Начали крутить людей в Самаре. Там же уже успели задержать троих организаторов митинга. У здания РОВД, куда доставили задержанных, уже собрались несколько десятков человек.

Еще сообщают о задержаниях в Ижевске.

 

Накануне акций протеста в сети появились видеообращения известных людей, призывающих допустить Навального к выборам. Первым вышло обращение режиссера Андрея Звягинцева, вслед за ним в поддержку Навального высказался певец Алексей Кортнев, режиссер Виталий Майский, актриса Яна Троянова и бизнесмен Евгений Чичваркин.

7 октября. Что будет?

Сегодня в десятках городов России проходят митинги и пикеты сторонников оппозиционера Алексея Навального с требованием допустить политика до участия в президентских выборах. 

Призывы выйти на улицы в день рождения президента России Владимира Путина появились в блоге Навального 4 октября — вскоре после того, как суд отправил его под арест на 20 суток за организацию несогласованной акции в Нижнем Новгороде. В спецприемнике сейчас находится и глава федерального штаба политика Леонид Волков. Свой арест политики однозначно трактуют как «подарок президенту» и призывают своих сторонников выходить на улицы.

Предполагается, что сегодня самые масштабные (и при этом не согласованные местными властями) митинги пройдут на Тверской улице в Москве и на Марсовом поле в Петербурге. Полиция заранее объявила такие собрания незаконными и пообещала: будет жестко их пресекать.

В большинстве других городов акции либо согласованы, либо пройдут в гайд-парках (специальных площадках для публичных мероприятий). 

«Новая» следит за тем, что происходит на улицах и площадях российских городов.

Теги:
мвд, путин, петербург, москва, регионы, задержания, полиция, митинги, онлайн, навальный
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