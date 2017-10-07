Сторонники Навального вышли на улицы по стране. В Москве и Петербурге акции не согласованы

Якутск. Студента Северо-Восточного Федерального университета жестоко избила полиция. Ему сломали нос, выбили зубы и отобрали мобильный телефон, сейчас он в больнице, сообщает местный сторонник и активист Навального Эрэл Васильев. Сам он был задержан на выходе из дома тремя непредставившимися людьми в штатском.

Ранее сегодня уже был задержан и координатора местного штаба Навального Анатолий Ноговицын.