Сторонники Навального вышли на улицы по стране. В Москве и Петербурге акции не согласованы

Сегодня в десятках городов России проходят митинги и пикеты сторонников оппозиционера Алексея Навального с требованием допустить политика до участия в президентских выборах.
Призывы выйти на улицы в день рождения президента России Владимира Путина появились в блоге Навального 4 октября — вскоре после того, как суд отправил его под арест на 20 суток за организацию несогласованной акции в Нижнем Новгороде. В спецприемнике сейчас находится и глава федерального штаба политика Леонид Волков. Свой арест политики однозначно трактуют как «подарок президенту» и призывают своих сторонников выходить на улицы.
Предполагается, что сегодня самые масштабные (и при этом не согласованные местными властями) митинги пройдут на Тверской улице в Москве и на Марсовом поле в Петербурге. Полиция заранее объявила такие собрания незаконными и пообещала: будет жестко их пресекать.
В большинстве других городов акции либо согласованы, либо пройдут в гайд-парках (специальных площадках для публичных мероприятий).
«Новая» следит за тем, что происходит на улицах и площадях российских городов.