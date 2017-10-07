Женщины в огне войны

о премии Премия имени Анны Политковской учреждена международной неправительственной организацией RAW in War (Reach All Women in War — «Помочь каждой женщине в огне войны»). Первым лауреатом премии в 2007 году стала Наталья Эстемирова.

В 2008-м — афганская правозащитница Малалай Джоя.

В 2009 году премией было отмечено женское движение Ирана One Million Signatures Campaign for Equality.

В 2010 году лауреатом стала доктор Халима Башир, правозащитница из Судана.

В 2011-м награду получила журналистка, адвокат по правам человека Разан Зайтунех из Сирии.

Погибшая в Сирии Мэри Колвин стала лауреатом 2012 года.

В 2013-м высокую награду получила пакистанская школьница и правозащитница Малала Юзуфсай.

В 2014-м — Виан Дахиль, депутат иракского парламента.

Лауреатом 2015 года стала сирийская журналистка Холуд Валид.

В прошлом году победителей двое: колумбийская журналистка Хинет Бедойа Лима и российская правозащитница Валентина Череватенко.

В этом году лауреатов также двое: пакистанская правозащитница Гулалай Исмаил и Гаури Ланкеш из Индии.

Малала Юсуфзай и Гулалай Исмаил. Обе — лауреаты премии имени Анны Политковской

Пуштунская правозащитница Гулалай Исмаил в 2002 году (ей было 16 лет) вместе с сестрой основала организацию Aware girls («Осведомленные девушки»), пытаясь бороться с насилием и угнетением женщин в Пакистане. Они проводили встречи и семинары для девочек и молодых женщин, отстаивая права на образование и равные возможности. Одной из участниц программ этой организации была и Малала Юсафзай, Нобелевский лауреат мира и лауреат премии имени Анны Политквоской 2013 года.

Гулалай неоднократно угрожали за ее деятельность. Организация Aware girls была объявлена «агентом ЦРУ» в Пакистане. 16 мая 2014 года четверо вооруженных боевиков ворвались в дом Гулалай. Но ее багаж задержали в аэропорту — и это спало ей в итоге жизнь.

Несмотря на угрозы и опасность, с которыми сталкивается она и ее семья, Гулалай продолжает свою работу в Пакистане.

В 2010 году Гулалай создала «Молодежную мирную сеть», которая выступает против «талибанизации» молодых людей в Пакистане. В 2013 году она создала телефонную линию «Марастьяль» для оказания помощи женщинам, жертвам насилия. В 2016 году вместе с партнерами Гулалай создала «Пакско-Афганскую женскую сеть мира», которая объединяет женщин-миротворцев из обеих стран, стремящихся к прочному миру в регионе.

Гаури Ланкеш

Гаури Ланкеш — бесстрашная журналистка из Бангалора, как и Анна, была убита возле своего дома (5 сентября 2017 года).

Гаури Ланкеш была известна как жестокий противник национализма, разделения по кастовому и гендерному принципам. Она защищала наксалитов (маоистских повстанцев, которые долгое время вели войну против индийского правительства), упорно боролась, чтобы малые народности перестали быть маргинальными, чтобы свобода была не только в высказываниях, но и в сознании.

После ее убийства на улицы вышли толпы людей в знак протеста и памяти.

Raw in WAR также отмечает храбрую представительницу народа рохинджа Джамалиду Бегум. Сама ставшая жертвой изнасилования в Мьянме, она сыграла значительную роль в привлечении внимания мировой общественности к грубым нарушениям прав человека рохинджа в Мьянме.

«Новая»