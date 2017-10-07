Женщины в огне войны
7 октября в Лондоне вручили Премию имени Анны Политковской. Одну из двух победительниц убили у дома за месяц до награждения
«Новая газета»редакция
о премии
Премия имени Анны Политковской учреждена международной неправительственной организацией RAW in War (Reach All Women in War — «Помочь каждой женщине в огне войны»).
- Первым лауреатом премии в 2007 году стала Наталья Эстемирова.
- В 2008-м — афганская правозащитница Малалай Джоя.
- В 2009 году премией было отмечено женское движение Ирана One Million Signatures Campaign for Equality.
- В 2010 году лауреатом стала доктор Халима Башир, правозащитница из Судана.
- В 2011-м награду получила журналистка, адвокат по правам человека Разан Зайтунех из Сирии.
- Погибшая в Сирии Мэри Колвин стала лауреатом 2012 года.
- В 2013-м высокую награду получила пакистанская школьница и правозащитница Малала Юзуфсай.
- В 2014-м — Виан Дахиль, депутат иракского парламента.
- Лауреатом 2015 года стала сирийская журналистка Холуд Валид.
- В прошлом году победителей двое: колумбийская журналистка Хинет Бедойа Лима и российская правозащитница Валентина Череватенко.
- В этом году лауреатов также двое: пакистанская правозащитница Гулалай Исмаил и Гаури Ланкеш из Индии.
Пуштунская правозащитница Гулалай Исмаил в 2002 году (ей было 16 лет) вместе с сестрой основала организацию Aware girls («Осведомленные девушки»), пытаясь бороться с насилием и угнетением женщин в Пакистане. Они проводили встречи и семинары для девочек и молодых женщин, отстаивая права на образование и равные возможности. Одной из участниц программ этой организации была и Малала Юсафзай, Нобелевский лауреат мира и лауреат премии имени Анны Политквоской 2013 года.
Гулалай неоднократно угрожали за ее деятельность. Организация Aware girls была объявлена «агентом ЦРУ» в Пакистане. 16 мая 2014 года четверо вооруженных боевиков ворвались в дом Гулалай. Но ее багаж задержали в аэропорту — и это спало ей в итоге жизнь.
Несмотря на угрозы и опасность, с которыми сталкивается она и ее семья, Гулалай продолжает свою работу в Пакистане.
В 2010 году Гулалай создала «Молодежную мирную сеть», которая выступает против «талибанизации» молодых людей в Пакистане. В 2013 году она создала телефонную линию «Марастьяль» для оказания помощи женщинам, жертвам насилия. В 2016 году вместе с партнерами Гулалай создала «Пакско-Афганскую женскую сеть мира», которая объединяет женщин-миротворцев из обеих стран, стремящихся к прочному миру в регионе.
Гаури Ланкеш — бесстрашная журналистка из Бангалора, как и Анна, была убита возле своего дома (5 сентября 2017 года).
Гаури Ланкеш была известна как жестокий противник национализма, разделения по кастовому и гендерному принципам. Она защищала наксалитов (маоистских повстанцев, которые долгое время вели войну против индийского правительства), упорно боролась, чтобы малые народности перестали быть маргинальными, чтобы свобода была не только в высказываниях, но и в сознании.
После ее убийства на улицы вышли толпы людей в знак протеста и памяти.
Raw in WAR также отмечает храбрую представительницу народа рохинджа Джамалиду Бегум. Сама ставшая жертвой изнасилования в Мьянме, она сыграла значительную роль в привлечении внимания мировой общественности к грубым нарушениям прав человека рохинджа в Мьянме.
«Новая»
письмо анне от гулалай исмаил
«Выбор между надеждой и мраком»
«Дорогая Анна, несколько дней назад я узнала о том, что мне присудили премию, названную твоим именем, воплощающую твое бесстрашие и твое настойчивое упорство говорить правду в лицо властям. Это большая честь для меня.
Благодаря этой награде я пополнила ряды отважных женщин, которые меняют историю, которые своей деятельностью по защите прав человека самых уязвимых членов общества, своей борьбой с религиозным экстремизмом и своим стремлением сделать этот мир лучше подвергают риску собственную жизнь.
Вот уже 15 лет я веду работу по защите прав молодых женщин и борьбу с религиозным экстремизмом в нашем сообществе. За это время я узнала очень многое: узнала о том, какие невероятные вещи происходят, когда мы смело и открыто говорим правду. Я поняла, что голос человека мощнее оружия. Чтобы положить конец войнам и конфликтам, нужны не вооружения, а голоса.
Мой собственный жизненный опыт научил меня тому, как легко обрабатывать мозги молодежи, как легко убедить их встать на путь джихада и как трудно удержать молодых от радикализации. В то время, как террористические организации вербуют в свои ряды новых сторонников, в Пакистане я призываю молодых в ряды миротворцев, гражданских активистов, стараюсь отвлечь их от вступления в военизированные группировки, стремлюсь к тому, чтобы они могли осуществить свой потенциал. Я уверена, что если все молодые будут иметь такие возможности, которые я даю им и которые открывает перед ними наша работа, они, подобно мне, сделают правильный выбор.
Анна, мир может показаться беспросветным местом, когда повсюду, в сотнях точек земного шара, происходят конфликты, когда преследуют таких, как мы.
Машал Хан, молодой парень из моей деревни, был полон прекрасных идей. Его отец часто говорил ему, что лучше не делиться своими идеями с другими, ведь другие могут не понять его. Тем не менее Машал был настоящим гуманистом, он всегда проповедовал толерантность. 13 апреля 2017 года Машала обвинили в богохульстве, и он был растерзан толпой молодых людей в собственном университете. Сегодня его сестры не могут вернуться в школу/университет из-за страха за свою жизнь.
Как мучительно больно осознавать, что людям приходится выбирать между правом на свободу слова и правом на жизнь. Никто не должен стоять перед таким выбором. И все же я хочу сказать тебе, Анна, что даже во мраке теплится надежда. Молодые крепкие голоса звучат все громче и сильнее, они раздаются в самых мрачных зонах конфликта. Джамалида Бегум, смелая представительница народа рохинджа, подвергнутая изнасилованиям спецслужбами Мьянмы, рассказала о произошедшем с ней и о надругательствах над другими женщинами из ее деревни. Несмотря на все угрозы, она рассказала правду и привлекла внимание всего мира к злостным нарушениям прав человека, включая этнические чистки, которые имеют место в отношении народа рохинджа. Джамалида стала доказательством той силы, которой обладает правда, сказанная в лицо.
Мы не одиноки, наши голоса станут голосами многих, они помогут изменить мир. Анна, я обещаю тебе, что мы не оставим нашу Землю в сегодняшнем состоянии, мы превратим ее в более достойное и мирное место. Очень скоро сила любви возьмет верх над силой власти.
«Дорогая Анна, меня никогда не заставят замолчать».
Между мраком и надеждой есть только один выбор — надежда.
С любовью, Гулалай Исмаил»