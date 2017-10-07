11 лет со дня убийства Анны Политковской. Минута молчания в Москве и митинг в Петербурге

москва. 16:03. минута молчания

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Видео: Глеб Лиманский / «Новая газета»

петербург

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Акции памяти не помешало будущее с гирями

Как Петербурге вспомнил день убийства Анны Политковской



Несмотря на то, что на акцию памяти Анны Политковской пришло по традиции не очень много народа — человек двести, над головами собравшихся на Троицкой площади у закладного камня памятнику жертвам политических репрессий низко кружил вертолет, заглушая слова выступающих.

Скорее всего, эта «мера предосторожности» относилась к другому событию — к митингу сторонников Навального, который должен был начаться через пару часов в пятистах метрах — на Марсовом поле, но мрачности сюжету добавляло.

Вокруг траурного мероприятия было довольно шумно. Администрация Петроградского района пыталась не разрешить митинг под предлогам того, что на площади уже согласовано культурно-массовое молодежное мероприятие «Будущее за нами», посвященное профилактике правонарушений несовершеннолетних. Скандал пришлось разруливать на уровне вице-губернаторов. Кто в итоге придумал отменить митинг — так и не узнали, мероприятие разрешили, но и молодежную тусовку не отменили.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

В результате в ста метрах от людей, которые возлагали цветы к портрету Политковской и зажигали свечи, через хриплые динамики гремела музыка. Организаторам акции памяти убитого журналиста пришлось обратиться к «будущим поколениям» с просьбой приглушить попсу.

Молодежи, которая должна была символизировать борьбу с правонарушениями, набралось немного — человек 15, включая нескольких курсантов, которые расставляли гири, и пожилой женщины, раздававшей бантики из красной фольги.

На вопрос, зачем гири, курсанты ответили, что им велели шуточно сдавать нормы ГТО.

А женщина с бантиками подтвердила, что стоит тут «как положено, с самого полудня».

Молодежь шуточно сдавала ГТО рядом с местом, где проходила акция памяти убитого журналиста. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Между двумя группами — траурной и с гирями — курсировал человек, узнать которого было несложно. Это был Андрей Цибиногин, замглавы районной администрации. Формально он запрещал митинг памяти Политковской. Корреспондент «Новой» направилась к чиновнику, чтобы узнать: кто дал ему такой приказ, но Цибиногин начал убегать и отмахиваться с криком: «Отойдите от меня, не приближайтесь, я позову полицию!» Похоже, в Смольном скандал замяли, как умели, а по шапке надавали несчастному исполнителю.

Сама акция прошла традиционно достойно.

Микрофонами пользоваться было нельзя, поэтому выступавших слышали только в первых рядах. С горечью говорили о том, что убийство Политковской за 11 лет так и не раскрыто и вряд ли будет раскрыто в ближайшее время. Что смелых становится все меньше. В это время мимо, в сторону Марсова поля, проехал автозак.

Идти или нет к месту, где соберутся сторонники Навального, мнения разделились.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

от редакции