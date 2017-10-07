Историк Кирилл Александров

Атака на Кирилла Александрова идет уже много месяцев. Его называют защитником власовцев, апологетом предательства. Обвиняют в «призывах к развязыванию агрессивной войны», что уж совсем абсурдно. До кучи вспомнили статью «Бандера и бандеровцы» в «Новой газете» и рекомендовали внести ее в список экстремистских материалов. Статья опубликована осенью 2014 года, и вот — вспомнили. Что же произошло?

Александров никогда не скрывал своих антисоветских, как минимум, антисталинистских взглядов. Еще с 1990-х изучает антисталинское сопротивление в России, историю Второй мировой и РОА, Русской освободительной армии Власова. Его кандидатская называлась «Вооруженные формирования Комитета освобождения народов России в 1944—1945 гг.». Защита прошла в 2002-м — тихо, без бурной внешней реакции.

Помешательство на патриотической теме тогда только начиналось, еще не вошло в активную фазу.

А в 2016-м он представил на соискание докторскую «Генералитет и офицерские кадры вооруженных формирований Комитета освобождения народов России 1943—1946 гг.». И разразился безобразный скандал. Хотя никакого оправдания власовцев там нет и в помине. Александров всего лишь изучил биографии власовских офицеров и увидел, что у большинства из них были объективные причины не любить Советы и Сталина. Снимает это с них вину за предательство? Нет, конечно. Стоит эта тема изучения? Безусловно. Если не разобраться в истоках предательства, оно будет повторяться снова и снова.

Он так и говорит: «Общественный договор между гражданином и государством будет прочным и крепким только в том случае, если соблюдать его в равной степени будут обе стороны». Где же тут апология предательства? Это разговор о том, что ситуация сложнее, чем кажется. Она не исчерпывается делением на своих и чужих, есть оттенки.

Историк Павел Полян комментирует: «Я знаю Александрова как глубокого и добросовестного ученого. За то, что, работая в архивах, он собрал и ввел в научный обиход такой огромный массив информации, надо сказать ему спасибо, а не травить».

Едва ли сигнал к травле исходил сверху. Сверху исходит идеология, согласно которой антисоветизм приравнивается к покушениям на основы существующего строя, а критика Сталина к критике президента. Национальная идея давно уже сформирована, она звучит так: мы хорошие. И всегда такими были. А тот, кто считает иначе — враг.

Эта позиция создает идеальные предпосылки для травли и сведения счетов.

Известно, что кампания против Александрова началась по инициативе его коллег.

Можно сказать — инициатива, а можно — донос, как удобнее. Отличный способ ведения научной дискуссии: ты мне докторскую, а я тебе вызов в прокуратуру. Спорьте, приводите факты, изучайте материал… Но зачем, если можно поступить проще.

А ведь на таких, как теперь уже экс-доктор Александров, если вдуматься, держится российское государство. Скольким он дал возможность высказаться, сколько людей за его счет привлекло к себе внимание и сделало политический капитал. Вот лишь малая часть.

Руководитель движения «Народный собор», помощник депутата Милонова Анатолий Артюх написал обращение в прокуратуру Петроградского района и дал серию интервью.

Некое надзорное ведомство провело установочную беседу с директором Санкт-Петербургского института истории РАН Николаем Смирновым.

Профессор Высшей школы экономики Алексей Плотников назвал диссертацию Александрова грубо сработанной идеологической агиткой.

Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поразилась тому, что в тексте не встречается слово «патриотизм».

Канал «Россия 24» упрекнул ученого в том, что он не использовал в своей работе книгу «Анатомия предательства».

Протоиерей Александр Ильяшенко назвал защиту Александрова «успешной операцией информационной войны, которая ведется на протяжении многих лет против России».

И так далее.

И все довольны. Чтоб они без него делали? Доктора им всем, доктора!