«Зенит» безлимитный и «русская игра футбол»

И дело не только в гении Роберто Манчини и забитых мячах взявшегося за ум Александра Кокорина. Главные джокеры сине-бело-голубых — власть и деньги. Именно с помощью всяческих ресурсов (административных, финансовых, судейских) Питер в нынешнем сезоне вновь «технично» отправляет в офсайд всех соперников и превращает и без того убогое первенство в натуральный фарс.

Но такова современная футбольная жизнь: кто платит, тот и заказывает музыку. После развала СССР бал во всех смыслах правил «Спартак». Потом, как шутили болельщики, «все купил» Евгений Гинер. Затем на авансцену выскочил «Зенит», который еще в 90-х начал сотрудничать с государственной энергетической корпорацией, а в середине 2000-х бесповоротно и с потрохами оказался под крылом сильной компании. С того момента клуб четыре раза добирался до золота, взял три национальных кубка, а также Кубок и Суперкубок УЕФА…

И, несмотря на то, что дважды подряд «Зенит» пролетал мимо Лиги чемпионов, его бюджет уверенно держится на отметке 160 миллионов евро. Не считая «Газпрома» и его АЗС «Газпром нефть», которая, согласно договору, выплатит клубу до 2019 года 90 миллионов евро, у питерцев на сегодня существует около 30 партнерских соглашений. К примеру, на 1,5 млн евро у «Зенита» заключен контракт с авиакомпанией «Россия». А среди его миноритарных акционеров числятся ООО «Оазис Плюс», АО «Ломо», ОАО «Каравай», ООО «Страйк», Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) и, на минуточку, Фонд развития и поддержки СМИ.

Ну и как же, простите, тут не веселится и не кутить? Неудивительно, что Сергей Фурсенко, вернувшийся в кресло президента «Зенита», мощно «нажал на газ» и продемонстрировал безбашенный трансферный фокус почти на 100 миллионов, заманив в Санкт-Петербург полсборной Аргентины, чему не все обрадовались даже в Кремле. После того как пребывающий в вечной эйфории Великий комбинатор (так окрестили чиновника журналисты в его бытность президентом РФС) неосмотрительно назвал на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта футбол русской игрой, гарант Конституции не выдержал и, проявив осведомленность, возмутился: «Вот молодец, Сергей… Истинно русская игра футбол… Восемь человек иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы… И два гражданина Российской Федерации… И один вратарь… Трое… Интересно вы все рассказали…» «Мы практически во всех играх соблюдаем лимит… Это был единственный матч с испанцами, когда вышло больше легионеров… — Фурсенко, не моргнув глазом, залепетал в ответ. — Мы реально готовим футболистов к чемпионату мира, российских футболистов. И результат будет, увидите». «Посмотрим», — отрезал В. Путин.

…А пока мы смотрим, как обладающий немыслимым для других отечественных команд бюджетом клуб с берегов Невы спокойно побеждает за явным преимуществом и плывет к чемпионству, не замечая преград. Да и какие могут быть преграды у тех, кто не считает денег ради сиюминутного результата? Хотите, господин Манчини, любимых аргентинцев? Да пожалуйста! Хотите сборников с нужными паспортами? Да нет проблем! Перебьем предложения конкурентов, и фамилии не спросим. Кстати, гонорар самого итальянского тренера, чьи желания исполняются молниеносно, составляет 10 миллионов евро в год (это больше, чем получают все (!) тренеры премьер-лиги, вместе взятые). Против такого «безлимитного» лома нет приемов даже у столичных грандов, что уж говорить о нищих коллективах с периферии. И всем любителям интриги остается надеяться только на внутренний конфликт в недрах крупнокалиберного монстра…

Хотя лучше надеяться на то, что после «результата» на мировом домашнем форуме-2018 вложения государства в забаву под названием «русский футбол» прекратятся. И тогда клубы, возможно, начнут в первую очередь шевелить мозгами, а не деньгами.

И чемпион страны не будет бессовестно известен до начала первенства.