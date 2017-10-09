Назло рекорду

Вертикаль в хоккее еще не достигла абсолюта, но где-то близко. Хоккейное сообщество гневается, армейские поклонники радуются не очень искренне, интрига по сути исчерпана, главному тренеру страны Олегу Знарку стоит посочувствовать.

Чемпионат нынче серийный, для большинства команд со знаком «минус». Про аутсайдеров, троих из которых заранее приговорили к изгнанию из КХЛ, молчу — для бедолаг и десять поражений подряд не предел. Но даже про ближайших преследователей клуба-гегемона говорить смешно — они отстают на 17—20 очков, и это после первой трети чемпионата!

Ни о какой гегемонии прежнего рекордсмена в сезоне 2010—2011 и речи не шло — омский «Авангард» продлевал свою серию из последних сил, которых на плей-офф и не хватило. Еще раньше, в сезоне 2005—2006 итоговый почти 30-очковый отрыв «Магнитки» аукнулся команде, в которой блистал юный Евгений Малкин, быстрым вылетом в плей-офф. Когда я спросил тогдашнего главного тренера «Металлурга» Дэйва Кинга, стоило ли так загонять лидеров в гладкой части чемпионата, старина Дэйв развел руками: «Мне что, надо было специально просить их проигрывать?»

Олег Знарок красноречием не блещет, но всякий раз ему приходится объясняться по поводу очередной победы. Стандартное «соперники настраиваются на нас по-особому» уже не всегда проходит. Кто-то настраивается — как «Магнитка» или «Сибирь» в «рекордном» матче, кто-то выставляет побольше резервистов, кому-то неинтересно плевать против ветра, а результат один для всех. Едва ли не главная интрига осени сводится к тому, остановит ли кто-нибудь в конце концов суперклуб.

Пока доминирование СКА выглядит тотальным и где-то даже неприличным. К работе тренерского штаба и игре команды претензий нет, хотя «средний счет» 5:1 говорит не столько о силе одних, сколько о слабости других, что чемпионат не украшает. Ссылки на опыт и традиции советских времен некорректны — с почти безусловным превосходством всесильного ЦСКА страну примиряли победы на международной арене. Негласный лозунг «сильный клуб — сильная сборная» в прежних условиях имел хоть какое-то оправдание. Нынче он выглядит анахронизмом, на корню убивая интерес к чемпионату, и отнюдь не гарантируя успех национальной сборной.

Сетовать на вкусы и аппетиты «Газпрома», который сосредоточил в своих руках административный хоккейный ресурс и обеспечил базовое превосходство своего клуба над остальными (разве что ЦСКА позволено чуть больше, чем другим) — зряшное дело. Это вписывается в их картину мира, в их стратегию: вы можете роптать сколько угодно, а мы будем делать так, как нам хочется.

Естественно, недовольны все, кроме Питера. Конечно, существует небольшой шанс, что СКА может встретить достойное сопротивление и испытать какие-то трудности, но не было бы поздно. Отсутствие конкуренции — вещь очень опасная и коварная. Легкие победы так или иначе расслабляют, в подсознании откладывается «все равно выиграем», и при отсутствии должной закалки это может проявиться в самый неподходящий момент. Например, в олимпийском Пхенчхане, где основу сборной России в подавляющем большинстве будут составлять именно хоккеисты СКА.

Сейчас у них все хорошо. Унижают некогда грозных соперников на гостевых аренах, учиняя разгромы в Омске и Ярославле. Иногда дают немного порезвиться тем, кто совсем не опасен. Играют в свое и зрительское (у себя дома) удовольствие. Обновляют рекорд за рекордом. Тешат самолюбие начальников. Не обращают внимания на недовольство. И вообще, какие могут быть претензии к структуре, возглавляющей вертикаль?

Не было бы никаких претензий, будь они первые среди равных. Но нынешняя стратегия даже относительного равенства не предполагает, поэтому и все хорошее, что присутствует в игре нынешнего СКА, нивелируется отношением к беспардонной кадровой политике его патрона.

Рекордных рубежей ЦСКА времен Виктора Тихонова клуб Олега Знарка вряд ли достигнет, но наряду с собственными достижениями вреда отечественному хоккею нанесет немало. Если уже не нанес.