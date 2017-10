Где, кого, за что

«А вас я в прекрасную Россию будущего не возьму!»

Судебная эпопея Алексея Навального и его соратников

Где: Симоновский суд, Савеловский суд, Преображенский суд, Мосгорсуд

Кто: Алексей Навальный, Леонид Волков

Статья: ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий)

Наказание: штраф до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток

Алексея Навального задержали в пятницу 29 сентября в 9 утра в подъезде его дома — он собирался на субботний митинг в Нижнем Новгороде.

Власти города акцию согласовали и предложили для митинга площадку на площади Маркина. Однако за день до акции, в пятницу, вдруг передумали и объявили, что на субботу уже запланирован спортивный фестиваль. Оппозиционеры, в свою очередь, посчитали, что митинг согласован, поскольку отказ поступил слишком поздно.

Сразу после задержания Навального в Москве полиция в Нижнем Новгороде начала демонтировать сцену для митинга. Глава штаба Навального Леонид Волков, который уже был в Нижнем, подал заявление в полицию с жалобой на воспрепятствование проведения митинга (ст. 149 УК РФ). Тут же Волкова, не отходя далеко, задержали, оформили через несколько часов протокол о повторном нарушении правил поведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и проводили в аэропорт.

Весь день Навальный провел в ОВД, только в 9 вечера получил протокол — тоже ч. 8 ст. 20.2 — повторное нарушение правил.

Суд Навальному и Волкову назначили на понедельник. В начале августа Симоновский районный суд Москвы уже оштрафовал Волкова и Навального на 300 тысяч рублей по этой же статье.

За выходные Навальный успел провести большой митинг в Оренбурге и вернуться в Москву.

Дело Навального в Симоновском суде рассматривал судья Муссакаев — до этого он дважды судил Волкова, оба раза признавал виновным.

В целом интрига была только одна — на этот раз будет штраф или административный арест. «Арест — хуже, — рассказал адвокат Навального Вадим Кобзев. — Потому что дает ФСИН основания обратиться с просьбой заменить условный срок на реальный».

На заседании Навальный долго рассказывал судье свою позицию и историю с согласованиями митингов, а также объяснял, что пост с призывом приходить на акцию в Нижнем, которую вменяют ему в вину, писал даже не он, хотя и знакомый ему юрист ФБК Иван Жданов. Другое доказательство — видео с призывами в инстаграме Алексея Навального, которое было записано (тадам!) после его задержания 29 сентября, уже в ОВД.

— Как же можно меня задержать, если причина задержания появилась на несколько часов позже в отделе полиции? — вопрошал политик.

Судья Муссакаев провел в совещательной комнате больше двух часов.

— Я почти уверен, что будет штраф, — говорил Навальный журналистам. — И вы не сделаете прикольных фоточек, как меня уводит полицейский.

Суд как будто услышал. «Находясь в отделении полиции, Навальный продолжал организацию несанкционированного митинга…» Навальный засмеялся. Суд выдал ему сразу 20 дней ареста.

— Ваша честь, — обратился Алексей Навальный к судье Муссакаеву, — вас я не возьму с собой в прекрасную Россию будущего!

Собственно, после этого ареста Навальный и объявил о выходе на пикеты в субботу всех своих 80 штабов в городах России.

Во время рассмотрения дела Навального Леониду Волкову позвонили и вызвали в Савеловский суд — его дело решили рассматривать по месту регистрации. Заседание началось уже после закрытия суда, дело рассматривал дежурный судья Никитин.

Защитники Волкова предлагали передать дело в Нижний Новгород или вовсе прекратить — из-за ошибок при составлении протокола. В протоколе написано, например, что Волков начал противоправную деятельность в 7.40 утра, хотя в 7.30 он только прилетел в Нижний. Судья последовательно все отклонил. На решение у него ушло всего десять минут. О 20 сутках Навальному уже было известно. Судья Никитин вынес решение о 20 сутках и для Леонида Волкова. В знак протеста тот объявил голодовку.

5 октября Мосгорсуд рассматривал апелляцию на арест Леонида Волкова. Постановление об аресте внезапно отменено, дело отправляется на новое рассмотрение в Нижний Новгород. Заседание пройдет 9 октября.

Через несколько часов на выходе из Мосгорсуда — Волков ждал, пока ему вернут паспорт, его снова задержали силовики и доставили в ОВД «Преображенское». И снова обвинили в призывах к несогласованной акции — на этот раз 7 октября. Согласно протоколу обвинения, призывы содержались в двух твитах Волкова, которые он опубликовал, находясь в Мосгорсуде.

Повторное дело по той же статье ч. 8 ст. 20.2 КоАп судья Преображенского суда Казанцев начал рассматривать после 22 часов. Журналист «Медиазоны» оказался единственным, кому удалось попасть на заседание.

«У меня уже дежавю какое-то», — сказал суду Волков.

Согласно протоколу, он «организовал какие-то митинги». Волков настаивает: он ничего не организовывал, а ждал постановления суда. «В протоколе написан бред!» И важное смягчающее обстоятельство — у Волкова жена рожает через несколько дней.

Судья уходит в совещательную комнату на 20 минут. Решение — 20 суток ареста.

— Вам понятно решение?

— Мне понятно, что совести у вас нет, — говорит Леонид Волков.

«Медиазона» сообщает: в коридоре у зала суда мужчина в штатском звонит кому-то и сообщает: «Ну я отзвонился большому. 20 ему дали. Дальше будем действовать по плану».

Апелляция на арест Алексея Навального была назначена на пятницу. Но таких чудес, как у Волкова, тут не случилось.

Судья Селиверстова внимательно изучила материалы дела и ушла на решение. Через полчаса она сообщила, что вина Навального подтверждается совокупностью доказательств, противоречий нет. Итог — оставить решение об аресте в силе.

Никита Всесвятский,

Надежда Прусенкова,

«Новая» и «Медиазона»

А в это время В рамках подготовки к несанкционированным акциям 7 октября главу петербургского штаба Навального Полину Костылеву оштрафовали на 20 тысяч рублей как организатора. Столько же заплатит и глава штаба в Архангельске Дмитрий Томатин. В Ростове-на-Дону координатора штаба Анастасию Дейнека арестовали на пять суток. Координатора штаба в Сочи арестовали на 10 суток. В Московский штаб в пятницу полиция пришла с обыском. Прошел обыск в воронежском штабе. В Калининграде резко закрыли на благоустройство площадь Победы, в Санкт-Петербурге — Марсово поле. На восемь суток арестован глава штаба в Смоленске Андрей Волобуев. Задержаны координатор, юрист и сотрудник штаба в Твери. В Якутске и Перми задержали глав штабов.

«Какая разница, что там на счетах, если человек невиновен?»

У Улюкаева при обыске нашли золотые слитки и письмо Сечина к Шувалову

Алексей Улюкаев в суде. 25 сентября. Фото: Антон Карлинер

Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы

Подсудимый: бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев

Статья: 290, ч. 6 (получение взятки в особо крупном размере)

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

В Замоскворецкий суд, где слушается дело экс-министра, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина (за якобы положительную характеристику министра на приватизацию «Башнефти»), на минувшей неделе свидетели так и не пришли. Из 30 заявленных следствием лиц допросили в суде только 12.

Изданию The Bell со ссылкой на два источника удалось узнать, что говорил в суде генерал Олег Феоктистов (его допрашивали в закрытом режиме). По информации The Bell, Феоктистов рассказал, что инициатором начала разработки Улюкаева был именно Игорь Сечин. Он сам пришел к Феоктистову «посоветоваться по-дружески» сразу после возвращения с саммита БРИКС в Индии и сказал, что ему стало известно о готовящемся преступлении — Улюкаев попросил у него взятку в 2 миллиона. Феоктистов в ответ объяснил Сечину, что тот должен помочь поймать коррупционера. Сечин ответил активным согласием, пересказывает показания Феоктистова источник The Bell. Разработку Улюкаева вело ФСБ, до этого Улюкаева не разрабатывали. Сечин активно участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, в том числе тайно носил провод прослушивающего устройства. Журналисты в суде до начала заседания спросили адвокатов, что они думают об этой «утечке», — но адвокаты дружно ответили, что не в курсе.

На заседании прокуроры оглашали документы, сопровождавшие сделку о покупке «Башнефти». Точнее, зачитывали лишь названия. Письмо замминистра в адрес Минэкономразвития, агентский договор, письмо в Росимущество, письмо Сечина в адрес правительства… В какой мере это свидетельствует о вине Улюкаева и доказывает факт взятки — непонятно. Сторона защиты пыталась обязать суд зачитывать документы полностью. Но прокуроры огрызнулись, что представляют доказательства так, как считают нужным, и когда придет очередь защиты — они могут читать все, что хотят.

После оглашения документов по сделке стали исследовать данные об имуществе бывшего министра и его семьи. Улюкаеву принадлежали двухкомнатная квартира на Малой Лубянке, пятикомнатная квартира на Минской улице, земельный участок в поселке Вороновское, участок в поселке Марушкинское, дом с участком в Кратове Раменского района, земельные участки и дом в Смоленской области, еще семь участков в Вязищенском Смоленской области, земли сельхозназначения в Абрамове. Оглашали наличие банковских счетов в Сбербанке и ВТБ (700 тысяч рублей и 300 тысяч долларов) и недвижимость, принадлежащую родственникам — сыну, бывшей жене, сыну бывшей жены от первого брака, второй жене и родителям.

Адвокат Улюкаева Виктория Бур­ковская в перерыве отметила, что прокуроры зачем-то читали по два раза одно и то же, к тому же, отметила защитник, это данные старые, значительная часть имущества Улюкаеву больше не принадлежит.

А еще адвокат рассказала, что, по решению Басманного суда, удовлетворившего ходатайство следствия, 17 мая 2017 года вещественное доказательство: корзинка с колбасой «от Иваныча»; колбаса была уничтожена как скоропортящаяся.

«Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (когда Улюкаева арестовали), почему ее уничтожили спустя полгода?» — недоумевает адвокат.

В четверг прокуроры разделались с письменными материалами. Огласили протоколы осмотра помещений: исследованием квартиры, дачных участков и рабочего кабинета Улюкаева занимались несколько следственных групп в период с ноября 2016 года по июнь 2017-го.

В рабочем кабинете Улюкаева нашли план приватизации «Башнефти» «Роснефтью» и письмо Игоря Сечина к первому зампреду правительства Игорю Шувалову. Содержание плана и писем прокурор, как всегда, не раскрыл. Среди находок оказались три планшета iPad, флешки, несколько кошельков, несколько банковских карт, кадастровый паспорт на земельный участок в Крыму. Кроме того, следователи обнаружили четыре пары наручных часов.

Во время осмотра, продолжал прокурор, был также вскрыт сейф в кабинете Улюкаева, где обнаружились золотые слитки (Филипчук не уточнил, сколько именно), ювелирные украшения, 250 тысяч долларов наличными, а также сумма средств в других валютах — песо, рупиях, белорусских рублях (!) и австралийских долларах. Следователи нашли также коллекцию золотых монет «История денежного обращения в России», самый крупный экземпляр «Двадцать пять тысяч рублей» весит более трех килограммов (содержащийся металл эквивалентен более семи миллионам рублей).

В квартире Улюкаева следователям не удалось обнаружить ничего интересного. Зато на даче Улюкаева в Архангельском следователи нашли еще один сейф, который Улюкаев отказался открывать, после чего следственная группа взломала ящик. Прокурор не озвучил список находок.

Прокурор Борис Непорожный озвучил и перечень имущества экс-министра, который был арестован по решению суда. В перечне оказались дом Улюкаева в поселке Ясенки в Новой Москве стоимостью 45 миллионов рублей и автомобиль Range Rover стоимостью более 7-ми миллионов рублей. Заморожены были и средства на счетах Улюкаева в ВТБ и Сбербанке: 1,361 миллион долларов и почти 125 миллионов рублей.

— Я не особо слушал, о чем они говорили, — сказал журналистам после заседания адвокат Гриднев. — Цифры какие-то страшные подряд идут. А какая разница, если у нас человек невиновен?

Позже адвокаты объяснили журналистам, что озвучиваемые суммы не имеют отношения к делу. По их мнению, обвинение «хочет создать отрицательное впечатление об имуществе Улюкаева».

Сергей Лебеденко,

Надежда Прусенкова,

«Новая»

Приговор справедливый!

Верховный суд отказался отменять приговор Ярославу Белоусову после решения ЕСПЧ

Где: президиум Верховного суда РФ

Кто: Ярослав Белоусов

Статья: 318-я, ч. 1, 212-я, ч. 2

Стадия: апелляция об отмене приговора после решения ЕСПЧ

Ярослав Белоусов, один из фигурантов «болотного дела», был осужден на 2 года и 3 месяца. Его обвиняли в том, что 6 мая на Болотной площади он бросил в полицейского неустановленный предмет: по версии следствия — бильярдный шар, который принес с собой! То, что Белоусов сильно близорук, был без очков и на видео видно, что он отбрасывает круглый предмет, скорее всего лимон, просто в сторону, где нет никого, суд не убедил.

В октябре 2016 года. Европейский суд признал, что в деле было нарушено право на справедливый суд, а тяжесть наказания была несоразмерна проступкам. Кроме того, ЕСПЧ отметил ненадлежащие условия содержания при перевозке в суд, в самом суде и во время содержания в изоляторе (срок по приговору истек через полтора месяца после вынесения, но Белоусова успели этапировать в Ставропольский край). ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12 500 евро. Решение ЕСПЧ вступило в силу в марте этого года и стало основанием для подачи жалобы в Верховный суд с просьбой отменить приговор. Это решение стало первым, которое коснулось не только условий содержания, но и сути приговора. До этого ЕСПЧ признавал незаконным арест Ильи Гущина и Артема Савелова. Сейчас на рассмотрении в ЕСПЧ находится жалоба сразу семи «болотников», по ней ведется коммуникация.

Жалоба Ярослава Белоусова об отмене приговора была подана в ВС в июне, президиум Верховного суда рассмотрел ее 4 октября. И вынес решение — отказать.

Представитель Генпрокуратуры заявил, что право на защиту нарушено не было, что преследование соразмерно содеянному, что была угроза превращения митинга в массовые беспорядки, а меры, принятые властями, — были адекватными. А приговор — справедливым. И предлагал суду возобновить дело в части продления срока содержания под стражей, а приговор и апелляцию — оставить в силе.

Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский настаивал на том, что дело Белоусова необходимо вынести в отдельное производство и приговор отменить. После отказа ВС Аграновский сказал «Ведомостям», что они планируют обратиться в Комитет министров Совета Европы, «так как Россия не может заявить, что решение суда исполнено».

Н. П.

Где, кого, за что

Дело «Гоголь-центра»

Басманный суд отправил бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву под домашний арест до 19 октября. Накануне, в четверг, следствие предложило заменить меру пресечения Масляевой на домашний арест. Обвиняемая и ее защита поддержали предложение следствия.

Масляева проходит по делу о хищении бюджетных средств «Седьмой студии». Она признала вину, согласилась сотрудничать со следствием и дала показания на других фигурантов дела, в том числе на режиссера Кирилла Серебренникова. По ее словам, он создал «Седьмую студию», чтобы похитить бюджетные средства, которые государство выделило на постановку спектаклей. Серебренников и другие фигуранты вину свою отрицают.

Дело Али Феруза

Басманный суд Москвы отказался передать на рассмотрение в Мосгорсуд жалобу автора «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) к Главному управлению по вопросам миграции МВД России. Феруз оспаривает в суде отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.

Передать рассмотрение дела в Мосгорсуд на прошлом заседании 26 сентября просило МВД. Ведомство поясняло это тем, что в миграционном деле Феруза содержатся сведения, которые составляют гостайну. Защита Феруза выразила протест. «Решение публичное, в деле нет документов, содержащих гостайну», — заявил адвокат Даниил Хаймович.

Судья Галина Графова отказала в удовлетворении ходатайства МВД: она решила самостоятельно ознакомиться с миграционной картой, а затем принять решение о передаче дела. Следующее заседание по жалобе Феруза назначено на 20 октября.

Дело 26 марта

Мосгорсуд сократил на четыре месяца срок лишения свободы Андрея Косых, осужденного за нападение на полицейского во время антикоррупционной акции 26 марта. Ранее его осудили на 4 года колонии общего режима. Суд признал смягчающим обстоятельством тот факт, что Косых признал вину, принес потерпевшим извинения и помогает матери, которая оказалась депутатом райсовета от «Единой России».

По версии следствия, на Пушкинской площади Косых ударил одного полицейского кулаком по голове, а второго — ногой по шлему.

Болотное дело

В Замоскворецком суде продолжается рассмотрение дела историка Дмитрия Бученкова — последнего фигуранта «болотного дела». По версии следствия, 6 мая 2012 года он участвовал в беспорядках на Болотной площади: переворачивал туалеты и бил полицейских. Бученков вину отрицает, говорит, что у него есть алиби: он был у родителей в Нижнем Новгороде с 5 до 8 мая, а человек на видео, которого следствие считает Бученковым, — это не он, а неизвестный мужчина.

В суде доказательства представляет защита. На заседании выступили четверо свидетелей — родная сестра обвиняемого Наталья, знакомые Алексей Поднебесный и Ольга Мирясова, а также специалист-полиграфолог Светлана Носонова.

Наталья Бученкова рассказала, что 6 мая 2012 года ее брат вместе с семьей отдыхал на даче в Нижегородской области. Наталья рассказала, что она ведет дневник, в котором есть соответствующая запись о том, что он приехал на дачу на своей машине.

Полиграфолог Светлана Носонова следом рассказала, что проверяла показания Натальи Бученковой на полиграфе и пришла к выводу, что Бученкова не узнает человека из видеозаписи следствия, а слова про дневник — правда.

Нижегородец Алексей Поднебесный рассказал, что встречался с Дмитрием Бученковым 7 мая 2012 года в Нижнем Новгороде. При встрече Бученков рассказал ему, что и 6 мая он находился в Нижнем Новгороде.

Свидетель Ольга Мирясова рассказала, что давно знает Бученкова, он всегда был спокойным и уравновешенным человеком. На акции 6 мая Мирясова Бученкова не видела, хотя шла с колонной анархистов.

Надежда Прусенкова,

«Новая», «Медиазона»