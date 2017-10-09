Европа закрывается

Недавно шли дебаты о небезызвестных российских законах об «иностранных агентах». За эти действия Россия получила критику от ряда зарубежных стран и представителей русской интеллигенции. Но Россия, кажется, встала на путь изоляции не одна. За ней (правда, с неким опозданием) последовали и европейские страны, что очень удивляет. Это случилось, когда деятельность некоторых действующих в средиземноморском регионе НКО стала крайне неудобной для европейского истеблишмента.

Все началось с первой победы европейской дипломатии в борьбе за сокращение общего потока мигрантов. Восточный коридор (мигранты из Турции шли через Балканы) был закрыт немецко-турецким соглашением 2016 года — через выплату Эрдогану трех миллиардов евро (!). Теперь, в 2017 году, внимание Брюсселя сосредоточено на южном фронте, где заблокировать поток мигрантов простым денежным переводом не получится. Во-первых, потому что денег нет и в Европе, а во-вторых, эти деньги некому вручать (в Ливии идет гражданская война, и неясно какое из трех самопровозглашенных правительств надежно контролирует морскую границу). Растерянность и раздумье Брюсселя прервал министр внутренних дел Италии Миннити в начале мая, заявивший, что в бедах ЕС виноваты НКО. Некоммерческие организации (такие как «Врачи без границ») якобы несут всю ответственность за массовый наплыв беженцев через южный коридор. Корабли НКО оказывают помощь нуждающимся: они ждут прихода импровизированных яхт, переполненных людьми, у разграничительной линии ливийских вод с международными и переводят мигрантов на борт своих спасательных кораблей, затем привозят их в сицилийские порты, откуда их распределяют по странам — членам ЕС. НКО обвиняют в пособничестве организаторам нелегальных перевозок, которым беженцы платят за трансфер до кораблей спасателей. НКО якобы заранее договариваются с трафикантами-нелегалами о месте встречи и там же «спасают» беженцев. Чиновники ЕС считают, что деятельность НКО не только увеличивает потоки, но и позволяет перевозчикам сократить транспортные издержки: теперь яхты больше не тонут, и ливийские криминалы могут их использовать по несколько раз в день.

С благословения Брюсселя итальянское правительство выпустило кодекс поведения для НКО («кодекс Миннити»). Документ запрещает НКО проведение неавторизированных европейскими морскими силами спасательных действий, обязывает их доложить итальянскому морскому флоту о каждом своем шаге и указать источники финансирования. Тем, кто отказывается подписать кодекс, ЕС предлагает запретить вход в европейские воды. Это означает, что НКО будет некуда привести беженцев, да и спасать их будет бесполезно. Представители разных НКО жестко ответили на это, напоминая, что без их помощи большинство мигрантов либо тонет в море, даже не добираясь до итальянских вод, либо остается в Ливии, где их держат в лагерях в ужасных условиях. Несмотря на то что ООН выступил в поддержку НКО, ЕС не намерен изменить свою позицию. Впрочем, европейский «кодекс» работает на ура: поток за июль 2017 года сократился аж на 50,6% по сравнению с прошлогодним уровнем, а в августе 2017 года на Сицилию прибыло лишь 2245 человек (годом ранее за этот период — не меньше 21 000). Куда делись остальные, никто не знает.

Но главное, что европейское население в целом довольно вестями из Южной Европы, и что в целом популярность действующих правительств не снижается. Страшная судьба сотен тысяч африканских беженцев, в конце концов, стоит голосов европейских избирателей. Гибкие европейские чиновники, осо­знавшие это, сразу превратились в жестких реалистов. НКО действительно нарушают государственные законы. Но моральные, этические законы они все еще соблюдают. Они спасают людей, которые в любом случае оказались бы в смертельном положении. Тогда что важнее: этика или политический успех? ЕС склонился к тому, что нужно выбирать второе.

Раффаэлло Лорето,

публицист