Беззащитный периметр

Когда я пишу этот текст, в Калиновке, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, больше нет пожара, и не рвутся массово снаряды — ​остались очаги одиночной детонации. Саперы «чистят» десятикилометровую зону и более отдаленные участки.

Калиновка стала так называемым военным городком во времена Союза. Рядом, возле села Сальник, с тех же пор расположился склад боеприпасов, один из крупнейших в стране: площадка около 1200 гектаров, подъездные железнодорожные пути — ​48-й арсенал ВСУ. Я не выдаю государственной тайны. Программа Google Earth еще недавно показывала местность в деталях. Не только бетонные бункеры можно было рассмотреть, но и защитного цвета ящики, сваленные в бурты, — ​наподобие капусты…

Взрывы начались 26 сентября, поздно вечером. Гремело и полыхало так, что в областном центре, Виннице (за двадцать с лишним километров), боялись ложиться спать. Из Калиновки вывезли 30 тысяч гражданских. То, что никто не погиб, хотя сотни домовладений пострадали — чудо.

На экстренном заседании военного кабинета СНБО министр обороны Украины Степан Полторак доложил: в арсенале находилось 83 тысячи тонн боеприпасов, из них пригодных 68 тысяч, остальное — ​компоненты и металлолом, ждавший утилизации. По предварительным сведениям, пошло прахом 30 процентов от общего количества того, что хранилось.

По информации украинского военного журналиста Юрия Бутусова, который исследовал тему в публикации для издания «Зеркало недели», из Калиновки с начала 2014 года было поставлено в зону боевых действий в Донбассе и на боевую подготовку около 24 тысяч тонн боеприпасов. На складах же рвануло куда больше, и не старья. Цитирую: «Основные потери составляют 125-мм танковые снаряды, 122-мм реактивные снаряды РСЗО БМ‑21 «Град», 122-мм гаубичные снаряды, 82 и 120-мм мины для минометов, одни из самых востребованных в армии. Снаряды никто уничтожать не планировал, они были либо в готовом к применению состоянии, либо подлежали ремонту. По счастливой случайности, не взорвались и уцелели хранилища особо ценных 152-мм гаубичных снарядов и 220-мм реактивных снарядов РСЗО БМ‑27 «Ураган».

Деды охраняли

Взрывы в Калиновке, находящейся далеко от зоны боевых действий в Донбассе, — ​четвертое похожее ЧП с начала войны на востоке Украины. В октябре 2015-го взорвались склады в Сватово, на севере Луганской области. Погибли четыре человека. Военный прокурор Анатолий Матиос заключил: имела место халатность со стороны начальника склада.

В марте 2017-го пожар и масштабная детонация снарядов произошла на ракетно-артиллерийском арсенале в Балаклее Харьковской области. Один убитый, четверо раненых. Минобороны заявило о диверсии.

В сентябре 2017-го загорелась сухая трава на поле близ донбасского села Новоянисоль, где дислоцировался лагерь одной из частей ВСУ. Огонь перекинулся на склады с боеприпасами, они рвались несколько часов. Локализовали очаг быстро, обошлось без пострадавших. Прокуратура квалифицировала условия хранения снарядов как ненадлежащие.

История с Калиновкой выглядит вдвойне чудовищной, поскольку с апреля по июнь нынешнего года, там работали несколько ведомственных проверок из Киева. Чтобы не допустить повторения Балаклеи! Проверки выявили массу проблем. Прежде всего — ​особую уязвимость площадок открытого хранения, которые могли быть легко обстрелянными из-за пределов периметра. Проникновению на площадки мешал только лес: внешнее ограждение территории складов фактически отсутствовало, не говоря уже о системе видеонаблюдения, раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и системе пожарной сигнализации. Охраняли же артсклады в основном вохровцы предпенсионного возраста… Руководство воинской части ссылалось на отсутствие финансирования и нехватку личного состава.

После проверок начальник 48-го арсенала, полковник Игорь Малежик попал под суд — ​за подписание фиктивных договоров на поставки противопожарного оборудования. Он полностью признал свою вину за «вред, нанесенный в условиях особого периода». Наказание назначили ниже нижнего предела: два года «служебного ограничения с отчислениями из денежного обеспечения в доход государства в размере 10 процентов». Как сложилась дальше судьба Игоря Малежика — ​вопрос открытый, а командирскую должность с приставкой «и.о.» занял полковник Николай Батюк...

Версия: диверсия

По информации СБУ, основная версия того, что случилось в Калиновке, — ​диверсия. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос высказал на брифинге свою точку зрения: «Следов диверсионных групп в лесу, а также вражеских беспилотников, следствие не нашло». Но рассказал о двух задержанных пьяных офицерах в карауле у складов. Из слов Матиоса следовало: причина — ​армейский бардак, на фоне которого не исключались преступные действия со стороны лиц, имевших доступ к боеприпасам. Как вокруг ЧП бросились сводить политические счеты разные группы влияния в «верхах», я описывать не стану…

2 октября в эфире телеканала «1+1» генпрокурор Юрий Луценко подробно, с демонстрацией слайдов, проанализировал причины пожара и взрывов… на складах в Балаклее Харьковской области, весной.

— 23 марта 2017 года радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотный летательный аппарат, который двигался от границы с РФ в сторону площадки хранения боеприпасов, — ​объяснил Луценко и указал точное время выпуска двух управляемых ракет, пробивших бетонные перекрытия.

— Диверсия произошла, когда над этой территорией не находилось ни одного спутника других иностранных государств… Потом беспилотник покинул наше воздушное пространство в направлении РФ. Мы имеем дело с необъявленной войной. В отношении Сватово — ​аналогичные выводы, — ​заключил генпрокурор. И обратился к ситуации в Калиновке, где, по его мнению, причиной взрывов стала возможная закладка детонатора, то есть тоже диверсия, а также преступная халатность со стороны руководства генштаба.

Глава столичного НИИ судебных экспертиз Александр Рувин — ​главный эксперт комиссии, расследующей «калиновское дело», подтвердил слова Юрия Луценко на заседании профильного комитета Рады:

— …Самих мощных взрыва было два: в большом укрытии с «Тюльпанами» и бункере с «Ураганами». Бункер полностью закрытый, бетонный, попасть туда извне очень сложно.

Но не для человека, знавшего арсенал, как свои пять пальцев!

Подарок для Петра

«…Считайте это инсайдом, и не спрашивайте, откуда инфа», — ​написал в фейсбуке еще 30 сентября представитель украинского омбудсмена по вопросам связей с общественностью и информационных технологий, который в виртуале именует себя «Шутом» и «Анархистом». Некогда «Анархист» и Юрий Луценко состояли в ядре одной партии — ​социалистической.

Если отбросить ерничанье автора, суть такова. Некто, отвечавший за склады в Калиновке, после отставки отбыл на родину, в Крым, уже аннексированный. А за некоторое время до ЧП пересек границу в обратном направлении и «собирал грибочки там, где служил»: забора нет, народ вокруг знакомый! Спустя несколько дней некто беспрепятственно вернулся в Крым, под грохот канонады…

«Я точно знаю, что Петра (президента. — ​О. М.) решили поздравить (с днем рождения. — ​О. М.) и лишить последней опоры — ​влияния на армию… Я далек от мысли, что «рука Кремля» рулит. Но Кремль… очень грамотно играет на противоречиях, и криминал не имеет границ», — ​сокрушался автор. О российском беспилотнике над Балаклеей «Анархист» тоже сообщил раньше, чем генпрокурор Луценко по телевизору, сделав ремарку: «США — ​в курсе. Именно потому никаких рефлексий в вопросе предоставления нам летального оружия не было».

Из последних официальных новостей. Начальник генштаба Виктор Муженко назвал все чрезвычайные происшествия на артскладах «результатами спланированных спецопераций противника». Генштаб планирует до конца года объявить призыв полутысячи офицеров запаса — ​для охраны таких объектов. Их на Украине осталось двенадцать.