Дымовые шашки — наголо!

Интригу вокруг закона Украины о реинтеграции Донбасса — части Донецкой и Луганской областей, которые называют сегодня временно оккупированными, — держали с июня. Тему вбросил президент. Остроты словам Главнокомандующего добавила фраза: «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной». Критики Порошенко четвертый год требовали заменить эвфемизм «антитеррористическая операция» «освободительной войной». Значит, решился?..

Несколько раз в Сети появлялись черновики законопроекта, хотя никто не мог поручиться за их подлинность. Рада ушла на летние каникулы, вернулась в сентябре. Среди политиков стало хорошим тоном делать «посвященное» лицо: знаю, но ввиду особой государственной важности раскрыть до срока детали не могу!

Срок действительно истекал. 18 октября — последний день действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», что был принят в 2014 году и гарантировал не только местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, под контролем международных наблюдателей. Недопущение уголовного преследования и даже административной ответственности лиц — участников событий в этих районах, создание народной милиции для охраны общественного порядка (фактическая легализация «участников событий»), гарантии приоритетного социально-экономического развития, инвестиции, переориентация промышленного потенциала, создание новых рабочих мест и тому подобное. Все — в обмен на умиротворение агрессора, что стоял за спинами «народных республик».

Сейчас с уверенностью можно сказать: бескрайнее поле для компромисса Киеву рекомендовали освоить западные партнеры. Поле оказалось минным: ни пройти по нему, ни отказаться невозможно.

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В чем суть конфликта

Часовой механизм тикал, пока в минувшую среду на сайте Рады не обнародовали два президентских законопроекта — № 7163, тот самый, о реинтеграции Донбасса, и № 7164, парафраз на тему «особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО». Голосование назначили уже на следующий день, что, даже с учетом срочности и важности, не просто нарушало регламент — умножало на «ноль» возможности депутатов изучить материалы, внести правки.

Основные положения законопроекта № 7163 касались определения РФ как агрессора и признавали Минские договоренности главенствующими на время осуществления мер по восстановлению территориальной целостности Украины. Дословно: «Российская Федерация инициировала, организовала и поддержала террористическую деятельность в Украине, осуществляет вооруженную агрессию против Украины и временную оккупацию частей ее территории, применяя регулярные соединения и подразделения вооруженных сил и других военных формирований Российской Федерации». Резюме: временная оккупация со стороны РФ нелегитимна и не создает для РФ никаких территориальных прав. «Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ как государства-агрессора», — еще цитата.

Восстановление территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ законопроект предписывал добиваться политико-дипломатическими методами с «приоритетностью выполнения положений Минского протокола, связанных с безопасностью». Но указывал, что для «сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях привлекаются в установленном порядке силы и средства ВСУ и других военных формирований».

Принципиальные возражения фракций «Народного фронта», «Батькивщины» и Радикальной партии вызвали отнюдь не формулировки о российской агрессии. «Минские договоренности не имеют никакого отношения к национальному законодательству!» — был вердикт большинства зала. Представитель «Батькивщины» добавил, что его политическая сила регистрирует альтернативный законопроект с упоминанием Крыма, оккупированного так же, как Донбасс.

Представитель президента в Раде Ирина Луценко пошла в контратаку, назвав оппонентов «расконсервированными агентами ФСБ». «Вы не даете признать Россию агрессором и сказать, что Украина находится в состоянии самообороны! Мы не сможем получить оборонное летальное оружие, ввести миротворческую миссию, что будет распространена по всей территории и закроет границу. Не нравится Минск? Предложите другой формат! Не примем закон — упустим рычаги для освобождения наших заложников, миссия ОБСЕ выйдет из процесса!» — убеждала Ирина Луценко.

«Ключевой путь — мирный»

После кулачного боя возле трибуны за закон проголосовали в первом чтении, убрав из текста, как особо подчеркнул спикер Андрей Парубий, упоминание о Минских соглашениях.

В качестве аргумента против следующего документа, которым еще на год продлевалось действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО», от депутата-праворадикала прилетела дымовая шашка. Дымовуху быстро нейтрализовал депутат — бывший комбат, на ковролине осталось выжженное пятно. В зал вызвали полицейских — снимать показания. Но голосование и на сей раз оказалось успешным. В новой редакции записали принципиальный момент: сначала — порядок вообще, то есть «вывод незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины», затем — «особый порядок», стартующий с выборов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Телевизионное обращение к украинскому народу президент Петр Порошенко начал с того, что «проехался» по «политиканам, которые навязывают нам курс на отказ от оккупированных территорий». Бывшие партнеры по демократической коалиции, повысил голос Порошенко, делали все, чтобы не назвать Россию агрессором! Провал голосований, особенно — закона о продолжении действия особенностей местного самоуправления, «развязал бы россиянам руки на линии столкновения и помог бы сбросить груз санкций», — объяснял президент Украины. Но ответственных политиков оказалось больше. Теперь же, когда отдельные районы Донбасса официально провозглашены оккупированными Российской Федерацией и Украина зафиксировала свое право на самооборону, аргументов в пользу получения оборонного оружия станет больше.

«Закон хоть и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь… Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН в Донбассе», — констатировал Петр Порошенко. По его словам, Россия, как страна-агрессор, не будет иметь никакого права на участие в миротворческой миссии, которая должна быть дислоцирована на всей оккупированной территории.