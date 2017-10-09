Коммуниста бросили в Орел

5 октября глава Орловской области Вадим Потомский ушел в отставку с традиционной формулировкой «по собственному желанию». В тот же день временно исполняющим обязанности губернатора был назначен лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Назначение оказалось неожиданным, в том числе для него самого, ведь еще недавно Клычков считался потенциальным конкурентом Сергея Собянина на выборах мэра Москвы в 2018 году. Замещение Потомского перспективным столичным политиком может выглядеть для последнего скорее как ссылка, чем карьерный рост. На пост главы московского отделения КПРФ тем временем претендует внук Геннадия Зюганова Леонид.

Фото: Артем Геодакян /ТАСС

Как только появилась информация о назначении Клычкова на пост врио главы Орловской области, основной версией произошедшего стало устранение сильного конкурента московского мэра на грядущих выборах. Якобы согласие КПРФ отправить в Орел именно Клычкова позволило партии сохранить за собой принципиально важный регион — родину Геннадия Зюганова.

«Многие высказывают сомнения, что это такой размен, торг, но абсолютно понятно, что у Клычкова стать мэром Москвы шансов не было. Собрать высокий процент мог, но все равно он бы их не выиграл, — считает политолог Александр Кынев. — Назначение врио главы Орловской области — это несомненное повышение, потому что депутат Заксобрания даже в таком городе, как Москва, несопоставим по весовой категории с губернатором. Для человека, никогда ничем не руководившего, чистого политика, тем более оппозиционного, — это несомненный карьерный успех».

Теперь партия должна решить, кто возглавит фракцию КПРФ в Мосгордуме. По словам секретаря московского горкома КПРФ Владимира Родина, главой московских коммунистов может стать или Николай Зубрилин, или внук партийного лидера, глава комитета Мосгордумы по науке и инновациям Леонид Зюганов.

Как сообщили источники «Новой газеты», скорее всего, место Клычкова займет именно Зюганов, чтобы потом перейти на пост главы КПРФ. Он сам такое предположение не подтверждает.

«Мне вряд ли удастся совмещать работу в комиссии по науке и промышленности с такой должностью. Руководитель фракции — суперответственная должность и серьезное поле для деятельности, а у меня уже есть свой пласт работы. Все, что три года нарабатывалось в комиссии, не хочется терять. Я подумал и понял, что не буду успевать», — утверждает Леонид Зюганов, подчеркивая, что окончательное решение примет партия.

Открытым для КПРФ остается и другой вопрос: кого выдвигать на столичных выборах мэра. Вряд ли среди партийцев найдется человек, который в качестве кандидата устраивал бы не только сторонников коммунистов, но и несистемную оппозицию так же, как Андрей Клычков. Леонид Зюганов признается, что с отъездом участника митингов на Болотной и противника реновации в Орловскую область «оппозиция сильно похудела».

«Как кандидат в мэры Клычков составил бы серьезную конкуренцию Собянину? Лучше него в этом смысле человека не было, но есть в партии и другие яркие люди», — заключает он.

В свою очередь, первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Валерий Рашкин утверждает, что проблем с сильными и конкурентными кадрами в партии нет, и найти замену Клычкову будет несложно.

Существует версия, что новое назначение Андрея Клычкова связано вовсе не со столичными выборами 2018 года, а будущей сменой председателя КПРФ и возможной борьбой за ключевые посты в партии. Если внутрипартийная борьба обострится, губернаторство в Орловской области может быть Клычкову только на руку, считает политолог Аббас Галлямов.

«Я бы назвал это шансом. Если он справится с ситуацией в Орловской области, если сумеет привести в порядок местные элиты, продемонстрирует положительную динамику, хотя бы по каким-то отдельным направлениям, и обойдется без громких скандалов, то это, конечно, приведет к росту его котировок: тогда к богатому политическому опыту добавится еще и административно-хозяйственный», — говорит он.

Андрей Клычков и сам расценил свое назначение на пост врио губернатора как возможность получить важный опыт, назвав «ценным дополнением, которого не хватало».

«Я рассматриваю данный вопрос не как покидание Москвы, попытку ее бросить, а как дополнительный вызов, который я попытаюсь реализовать», — отметил политик.