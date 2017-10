«Какая разница, что там на счетах, если человек невиновен?»

Суд: Замоскворецкий районный суд Москвы

Подсудимый: бывший министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев

Статья: 290, ч. 6 (получение взятки в особо крупном размере)

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 15 лет лишения свободы

В Замоскворецкий суд, где слушается дело экс-министра, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина (за якобы положительную характеристику министра на приватизацию «Башнефти»), на минувшей неделе свидетели так и не пришли. Из 30 заявленных следствием лиц допросили в суде только 12.

Изданию The Bell со ссылкой на два источника удалось узнать, что говорил в суде генерал Олег Феоктистов (его допрашивали в закрытом режиме). По информации The Bell, Феоктистов рассказал, что инициатором начала разработки Улюкаева был именно Игорь Сечин. Он сам пришел к Феоктистову «посоветоваться по-дружески» сразу после возвращения с саммита БРИКС в Индии и сказал, что ему стало известно о готовящемся преступлении — Улюкаев попросил у него взятку в 2 миллиона. Феоктистов в ответ объяснил Сечину, что тот должен помочь поймать коррупционера. Сечин ответил активным согласием, пересказывает показания Феоктистова источник The Bell. Разработку Улюкаева вело ФСБ, до этого Улюкаева не разрабатывали. Сечин активно участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, в том числе тайно носил провод прослушивающего устройства. Журналисты в суде до начала заседания спросили адвокатов, что они думают об этой «утечке», — но адвокаты дружно ответили, что не в курсе.

На заседании прокуроры оглашали документы, сопровождавшие сделку о покупке «Башнефти». Точнее, зачитывали лишь названия. Письмо замминистра в адрес Минэкономразвития, агентский договор, письмо в Росимущество, письмо Сечина в адрес правительства… В какой мере это свидетельствует о вине Улюкаева и доказывает факт взятки — непонятно. Сторона защиты пыталась обязать суд зачитывать документы полностью. Но прокуроры огрызнулись, что представляют доказательства так, как считают нужным, и когда придет очередь защиты — они могут читать все, что хотят.

После оглашения документов по сделке стали исследовать данные об имуществе бывшего министра и его семьи. Улюкаеву принадлежали двухкомнатная квартира на Малой Лубянке, пятикомнатная квартира на Минской улице, земельный участок в поселке Вороновское, участок в поселке Марушкинское, дом с участком в Кратове Раменского района, земельные участки и дом в Смоленской области, еще семь участков в Вязищенском Смоленской области, земли сельхозназначения в Абрамове. Оглашали наличие банковских счетов в Сбербанке и ВТБ (700 тысяч рублей и 300 тысяч долларов) и недвижимость, принадлежащую родственникам — сыну, бывшей жене, сыну бывшей жены от первого брака, второй жене и родителям.

Адвокат Улюкаева Виктория Бур­ковская в перерыве отметила, что прокуроры зачем-то читали по два раза одно и то же, к тому же, отметила защитник, это данные старые, значительная часть имущества Улюкаеву больше не принадлежит.

А еще адвокат рассказала, что, по решению Басманного суда, удовлетворившего ходатайство следствия, 17 мая 2017 года вещественное доказательство: корзинка с колбасой «от Иваныча»; колбаса была уничтожена как скоропортящаяся.

«Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (когда Улюкаева арестовали), почему ее уничтожили спустя полгода?» — недоумевает адвокат.

В четверг прокуроры разделались с письменными материалами. Огласили протоколы осмотра помещений: исследованием квартиры, дачных участков и рабочего кабинета Улюкаева занимались несколько следственных групп в период с ноября 2016 года по июнь 2017-го.

В рабочем кабинете Улюкаева нашли план приватизации «Башнефти» «Роснефтью» и письмо Игоря Сечина к первому зампреду правительства Игорю Шувалову. Содержание плана и писем прокурор, как всегда, не раскрыл. Среди находок оказались три планшета iPad, флешки, несколько кошельков, несколько банковских карт, кадастровый паспорт на земельный участок в Крыму. Кроме того, следователи обнаружили четыре пары наручных часов.

Во время осмотра, продолжал прокурор, был также вскрыт сейф в кабинете Улюкаева, где обнаружились золотые слитки (Филипчук не уточнил, сколько именно), ювелирные украшения, 250 тысяч долларов наличными, а также сумма средств в других валютах — песо, рупиях, белорусских рублях (!) и австралийских долларах. Следователи нашли также коллекцию золотых монет «История денежного обращения в России», самый крупный экземпляр «Двадцать пять тысяч рублей» весит более трех килограммов (содержащийся металл эквивалентен более семи миллионам рублей).

В квартире Улюкаева следователям не удалось обнаружить ничего интересного. Зато на даче Улюкаева в Архангельском следователи нашли еще один сейф, который Улюкаев отказался открывать, после чего следственная группа взломала ящик. Прокурор не озвучил список находок.

Фото: Антон Карлинер

Прокурор Борис Непорожный озвучил и перечень имущества экс-министра, который был арестован по решению суда. В перечне оказались дом Улюкаева в поселке Ясенки в Новой Москве стоимостью 45 миллионов рублей и автомобиль Range Rover стоимостью более 7-ми миллионов рублей. Заморожены были и средства на счетах Улюкаева в ВТБ и Сбербанке: 1,361 миллион долларов и почти 125 миллионов рублей.

— Я не особо слушал, о чем они говорили, — сказал журналистам после заседания адвокат Гриднев. — Цифры какие-то страшные подряд идут. А какая разница, если у нас человек невиновен?

Позже адвокаты объяснили журналистам, что озвучиваемые суммы не имеют отношения к делу. По их мнению, обвинение «хочет создать отрицательное впечатление об имуществе Улюкаева».

Сергей Лебеденко,

Надежда Прусенкова,

«Новая»