Дела «Гоголь-центра», Андрея Косых, Али Феруза и Дмитрия Бученкова

Приговор справедливый!

Верховный суд отказался отменять приговор Ярославу Белоусову после решения ЕСПЧ

Где: президиум Верховного суда РФ

Кто: Ярослав Белоусов

Статья: 318-я, ч. 1, 212-я, ч. 2

Стадия: апелляция об отмене приговора после решения ЕСПЧ

Ярослав Белоусов, один из фигурантов «болотного дела», был осужден на 2 года и 3 месяца. Его обвиняли в том, что 6 мая на Болотной площади он бросил в полицейского неустановленный предмет: по версии следствия — бильярдный шар, который принес с собой! То, что Белоусов сильно близорук, был без очков и на видео видно, что он отбрасывает круглый предмет, скорее всего лимон, просто в сторону, где нет никого, суд не убедил.

В октябре 2016 года. Европейский суд признал, что в деле было нарушено право на справедливый суд, а тяжесть наказания была несоразмерна проступкам. Кроме того, ЕСПЧ отметил ненадлежащие условия содержания при перевозке в суд, в самом суде и во время содержания в изоляторе (срок по приговору истек через полтора месяца после вынесения, но Белоусова успели этапировать в Ставропольский край). ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12 500 евро. Решение ЕСПЧ вступило в силу в марте этого года и стало основанием для подачи жалобы в Верховный суд с просьбой отменить приговор. Это решение стало первым, которое коснулось не только условий содержания, но и сути приговора. До этого ЕСПЧ признавал незаконным арест Ильи Гущина и Артема Савелова. Сейчас на рассмотрении в ЕСПЧ находится жалоба сразу семи «болотников», по ней ведется коммуникация.

Жалоба Ярослава Белоусова об отмене приговора была подана в ВС в июне, президиум Верховного суда рассмотрел ее 4 октября. И вынес решение — отказать.

Представитель Генпрокуратуры заявил, что право на защиту нарушено не было, что преследование соразмерно содеянному, что была угроза превращения митинга в массовые беспорядки, а меры, принятые властями, — были адекватными. А приговор — справедливым. И предлагал суду возобновить дело в части продления срока содержания под стражей, а приговор и апелляцию — оставить в силе.

Адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский настаивал на том, что дело Белоусова необходимо вынести в отдельное производство и приговор отменить. После отказа ВС Аграновский сказал «Ведомостям», что они планируют обратиться в Комитет министров Совета Европы, «так как Россия не может заявить, что решение суда исполнено».

Н. П.

Где, кого, за что

Дело «Гоголь-центра»

Басманный суд отправил бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву под домашний арест до 19 октября. Накануне, в четверг, следствие предложило заменить меру пресечения Масляевой на домашний арест. Обвиняемая и ее защита поддержали предложение следствия.

Масляева проходит по делу о хищении бюджетных средств «Седьмой студии». Она признала вину, согласилась сотрудничать со следствием и дала показания на других фигурантов дела, в том числе на режиссера Кирилла Серебренникова. По ее словам, он создал «Седьмую студию», чтобы похитить бюджетные средства, которые государство выделило на постановку спектаклей. Серебренников и другие фигуранты вину свою отрицают.

Дело Али Феруза

Басманный суд Москвы отказался передать на рассмотрение в Мосгорсуд жалобу автора «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) к Главному управлению по вопросам миграции МВД России. Феруз оспаривает в суде отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.

Передать рассмотрение дела в Мосгорсуд на прошлом заседании 26 сентября просило МВД. Ведомство поясняло это тем, что в миграционном деле Феруза содержатся сведения, которые составляют гостайну. Защита Феруза выразила протест. «Решение публичное, в деле нет документов, содержащих гостайну», — заявил адвокат Даниил Хаймович.

Судья Галина Графова отказала в удовлетворении ходатайства МВД: она решила самостоятельно ознакомиться с миграционной картой, а затем принять решение о передаче дела. Следующее заседание по жалобе Феруза назначено на 20 октября.

Дело 26 марта

Мосгорсуд сократил на четыре месяца срок лишения свободы Андрея Косых, осужденного за нападение на полицейского во время антикоррупционной акции 26 марта. Ранее его осудили на 4 года колонии общего режима. Суд признал смягчающим обстоятельством тот факт, что Косых признал вину, принес потерпевшим извинения и помогает матери, которая оказалась депутатом райсовета от «Единой России».

По версии следствия, на Пушкинской площади Косых ударил одного полицейского кулаком по голове, а второго — ногой по шлему.

Болотное дело

В Замоскворецком суде продолжается рассмотрение дела историка Дмитрия Бученкова — последнего фигуранта «болотного дела». По версии следствия, 6 мая 2012 года он участвовал в беспорядках на Болотной площади: переворачивал туалеты и бил полицейских. Бученков вину отрицает, говорит, что у него есть алиби: он был у родителей в Нижнем Новгороде с 5 до 8 мая, а человек на видео, которого следствие считает Бученковым, — это не он, а неизвестный мужчина.

В суде доказательства представляет защита. На заседании выступили четверо свидетелей — родная сестра обвиняемого Наталья, знакомые Алексей Поднебесный и Ольга Мирясова, а также специалист-полиграфолог Светлана Носонова.

Наталья Бученкова рассказала, что 6 мая 2012 года ее брат вместе с семьей отдыхал на даче в Нижегородской области. Наталья рассказала, что она ведет дневник, в котором есть соответствующая запись о том, что он приехал на дачу на своей машине.

Полиграфолог Светлана Носонова следом рассказала, что проверяла показания Натальи Бученковой на полиграфе и пришла к выводу, что Бученкова не узнает человека из видеозаписи следствия, а слова про дневник — правда.

Нижегородец Алексей Поднебесный рассказал, что встречался с Дмитрием Бученковым 7 мая 2012 года в Нижнем Новгороде. При встрече Бученков рассказал ему, что и 6 мая он находился в Нижнем Новгороде.

Свидетель Ольга Мирясова рассказала, что давно знает Бученкова, он всегда был спокойным и уравновешенным человеком. На акции 6 мая Мирясова Бученкова не видела, хотя шла с колонной анархистов.

Надежда Прусенкова,

«Новая», «Медиазона»