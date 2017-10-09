«Заказные убийства такого уровня раскрываются чрезвычайно редко»

— Расследование происходило в тесной координации всех правоохранительных органов. Отдельная благодарность — следователям столичной прокуратуры, сотрудникам уголовного розыска МВД Украины, департаментам СБУ, а также Главному управлению разведки министерства обороны Украины, — перечислил Луценко особо отличившихся коллег. На брифинг он вышел вместе с Ильей Пономаревым. Именно Пономарев в свое время приложил немало усилий, чтобы Денис Вороненков вместе с супругой Марией Максаковой перебрались на постоянное место жительства в Киев.

Результаты расследования, продолжил генпрокурор, позволили установить всех участников преступления: заказчика, организаторов, посредника, исполнителей.

— В январе 2017-го Вороненков дал свидетельские показания главной военной прокуратуре Украины в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, а также другие свидетельства о покушении на безопасность Украины со стороны высших должностных лиц Российской Федерации. Действия Вороненкова привели к беспокойству в Кремле. По версии следствия, руководство ФСБ вместе с руководителями криминального мира России подготовили устранение очень ценного свидетеля, — рассказал Юрий Луценко о мотивах заказного убийства.

— Сейчас мы сообщаем о том, что передаем в суд материалы уголовного дела по факту убийства Вороненкова и покушения на умышленное убийство его охранника, сотрудника украинских правоохранительных органов, в соответствии с пунктом первым части второй статьи 115 УК Украины, — подытожил Генпрокурор. Его выступление на брифинге сопровождалось видеорядом: записью, вероятно, с камер слежения у гостиницы «Премьер— Палас», где произошло преступление.

— Убийство совершил 23 марта, примерно в 11. 30, гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцем и Ярославом Тарасенко. Непосредственного исполнителя, Паршова, как известно, застрелили на месте преступления, Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец — в розыске, они находятся за пределами Украины, — комментировал кадры генпрокурор.

Место убийства. Петр Сивков / ТАСС

— Следствие установило, что убийство — заказное. Заказные убийства такого уровня в нашем государстве раскрываются чрезвычайно редко. Я горжусь тем, что сотрудники практически всех подразделений правоохранительной системы Украины смогли впервые за последние годы назвать всех, причастных к преступлению, — включая заказчика. Мы убеждены: убийство Вороненкова связано с его свидетельскими показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также со свидетельствами по делу о государственной измене со стороны Януковича, — продолжал Юрий Луценко. — Чтобы не допустить выступления Вороненкова далее в украинских и международных судах представители российских спецслужб подготовили план его физического уничтожения.

Фактическим заказчиком убийства, по информации Главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следователями столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, гражданин Российской Федерации, неоднократно судимый за изнасилование и грабеж.

По информации генпрокурора, Тюрин имел и личные мотивы для сведения счетов:

— Восемь лет тому назад он был гражданским мужем Марии Максаковой, которая, как известно, на момент убийства была женой господина Вороненкова.

Владимир Тюрин и Мария Максакова справка На 2011 год, согласно данным «праймериз» российского МВД, Владимир Тюрин якобы входил в десятку самых известных королей российского преступного мира наряду с Асланом Усояном (Дед Хасан), Захарием Калашовым (Шакро-молодой) и Тариэлом Ониани (Таро). Выдержки из оперативной справки ГУБОП МВД за 2000 год: «…Тюрин является вором в законе и лидером «Братской» ОПГ. Коронован лично Япончиком. Занимается спортом, по характеру вспыльчивый. Инициативный, умный и хороший психолог, проводит линию по пересмотру старых воровских традиций, акцентируясь на экономических преступлениях, стремясь легализоваться как крупный бизнесмен. А также лично и через своих ставленников установил контроль над некоторыми предпринимателями — производителями алюминия, леса, нефтепродуктов, целлюлозы, участвует в финансовых махинациях в банковской сфере… Владеет недвижимостью в Москве, Франции и Испании. Имеет коррумпированные связи в Администрации президента РФ, правительстве и правоохранительных органах (Досье:11257/OC/15/96)…» (источник)

Юрий Луценко полагает: Владимир Тюрин согласился на тяжкое преступление в обмен на возможность, гарантированную ему спецслужбами РФ, — контролировать криминальные группировки на территории России и в странах СНГ.

Киев