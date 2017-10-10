Целое озеро «фанфуриков»

В Ульяновской области прорвало хранилища отходов спиртового производства. «Селевой поток» затопил улицы, смыл огороды и отравил водоемы. 26 августа в поселке Мулловка произошла экологическая катастрофа. Барда (отход производства этилового спирта), ушедшая из двух хранилищ, уничтожила пруд Красотка, ущерб природе превысил два миллиона рублей, жителей поселка отправили на лечение, а в отношении компании, которая отвечала за эксплуатацию хранилищ, возбуждено уголовное дело.

Столица пирожков и «фанфуриков»

Мулловка находится на трассе Ульяновск—Димитровград и славится своими пирожками: «Мулловка — пирожковая столица». Если о местных пирожках знают все, кто хоть раз проезжал эти места, то об источнике неприятного запаха, которым тянет от поселка, до недавнего времени знали немногие.

Этот сильный запах формальдегида «выдает» завод по производству галеновых препаратов (группа лекарственных средств, получаемых из растительного сырья путем вытяжки) «Гиппократ». Работать он начал 7 лет назад, после того как самарский бизнесмен Дмитрий Островский приобрел местный спиртзавод.

Сегодня этот завод — один из крупнейших в стране производителей «фанфуриков». Несколько лет назад 30% всех настоек «календулы», «боярышника», «перцовки» в России производили в Мулловке.

Местные жители несколько лет воевали с заводом. В прошлом году даже в Генпрокуратуру жалобу отправили: «Гиппократ» сбрасывает в пруд Красотка сточные воды, из-за чего водоем превратился в «зловонную лужу». Люди жаловались на запах, на загрязнение воды, воздуха и почвы вокруг завода. «Гиппократ» штрафовали несколько раз, но он продолжал работать.

«Чайки жировали»

Пруд Красотка расположен в нескольких метрах от жилых домов. Его поверхность затянута жижей. Берег покрыт треснувшей зелено-серой коркой. И, конечно, — неприятный запах. Он чувствуется в поселке даже в безветренный день и напоминает нечто среднее между сладковатой гнилью и силосной ямой.

Пруд Красотка в поселке Мулловка Ульяновской области. Фотография из социальных сетей

По Мулловке меня водила местная жительница Ольга Житкина — с заводом она боролась несколько лет. Сейчас входит в инициативную группу по экологическим проблемам. Тогда она мне показывала и сам завод, и котлованы с бардами.

— О прорыве я узнала в 12 часов дня. Мне позвонили местные жители, сообщили, что со стороны котлованов движется неконтролируемый водный поток, — вспоминает Ольга 26 августа — день, когда барда прорвала хранилище. — Это была река мутной жидкости.

Представители уполномоченных органов были в Мулловке в течение двух часов. «Взяли анализы. Сначала они ничего не выявили, а уже через два дня, когда началось брожение, исследования показали плачевный результат», — говорит Житкина.

Местный рыбак, экоактивист Василий Кудинов вспоминает, что на второй день после прорыва начала массово гибнуть рыба:

— В первый день замора в пруду не было. На второй день я заехал на Красотку и ужаснулся. Пруд будто кипел, вода бурлила. Вся его поверхность кишела задыхающейся рыбой. В общем, Красотка умерла. Днем позже начал умирать пруд Фабричный. Он тоже «закипел» от задыхавшейся рыбы. Чайки просто жировали.

Пруд Красотка в поселке Мулловка Ульяновской области. Фотография из социальных сетей

Людей в поселке волновали не только запах и погибшая рыба. У нескольких жителей возникли проблемы со здоровьем. Разлившаяся барда уничтожила урожай на огородах. «Гиппократ» выплатил 17 семьям по 8 тысяч рублей компенсации за убитые огороды, через которые текла река из «фанфуриков».

«Здесь людям реально плохо»

Через несколько дней после аварии жители Мулловки обратились к главе Следственного комитета РФ Бастрыкину.

«На территории р.п. Мулловка Ульяновской области находится частный объект — спиртзавод ООО «Гиппократ», постоянно загрязняющий воздух, почву и воду Ульяновской области. Местные жители в течение нескольких лет били тревогу, сообщая о нарушениях данного предприятия: выбросах барды в полях и водоемах р.п. Мулловка. Но данная проблема не привлекала должного внимания представителей власти и Роспотребнадзора.

В августе этого года начался мор рыбы и гибель растений, воздух испорчен зловонием. Зловоние окутывает и город Димитровград, располагающийся в 15 км от п. Мулловка.

Местные власти заявили, что завод будет избавляться от барды, и там совсем нет зловония, и нет превышения показателей нормы проб воды и почвы. Но это неправда. О вине конкретного завода — тишина. Он остается безнаказанным.

Губернатор области на место катастрофы не приезжал.

Просим Вас обратить внимание на данную проблему и провести соответствующие проверки по данному происшествию», — говорится в петиции, которую подписали 1400 человек.

Узнав о петиции, в Мулловку вновь срочно выехал глава областного правительства Александр Смекалин. Ситуацию прокомментировала его пресс-секретарь. «Тут людям плохо, люди реально обращаются за медпомощью. Обостряется состояние у аллергиков, астматиков», — цитирует Ксению Сидорову информагентство «Ульяновск — город новостей».

7 сентября Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры опубликовала результаты проб воды.

«Как показали исследования, в месте попадания барды в пруд Красотка, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных (загрязняющих) веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения: аммоний-ион — в 434 раза, фосфат-ион — более чем в 100 раз, железо — в 75 раз, нефтепродукты в — 12,8 раз, сульфат-ион — в 1,11 раз.

Превышения по аммонию-иону (в 23 раза), железу (в 12 раз) и нефтепродуктам (в 6,2 раза) были выявлены и в пробах, взятых ниже по течению в пруду Красотка, а также в реке Сосновка (после плотины пруда Красотка).

В пробах воды, взятых в пруду Фабричный (еще ниже по течению), выявлено незначительное превышение ПДК по железу (в 2 раза), нефтепродуктам (в 1,4 раза)».

В конце сентября Следственный комитет РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов»). Эксплуатацией хранилищ барды занималось ООО «Агромаяк». По версии следствия, сотрудники компании нарушили правила эксплуатации, что и привело к прорыву отходов.

Во избежание новых прорывов, необходимо установить на «Гиппократе» систему, которая позволит перерабатывать отходы внутри самого предприятия, и укрепить оставшиеся котлованы. «Местные считают их аварийными, потому что в них трещины. Не факт, что под осенними ливнями они у нас снова не прорвутся», — говорит Ольга Житкина.

Председатель облправительства Александр Смекалин на днях сообщил в своем твиттере о подготовительной работе по очистке прудов. Одновременно пострадавших от ЧП жителей Мулловки начали отправлять в областные оздоровительные учреждения. Сейчас в лагерях и санаториях находится около сотни школьников из Мулловки.

Артем ГОРБУНОВ — специально для «Новой», Ульяновская область