«Борис Ефимович всегда выступал исключительно за мирный протест, и мы решили, что шарики в небе — это самое мирное, что только может быть», — рассказали «Новой» организаторы акции.

По их словам, на акцию принесли 55 белых шариков — по числу лет, что Немцов был жив, и три красных — по числу лет, что «мы живем без него».

Ветром шары унесло на территорию Кремля.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. В конце 2016 года начался суд над убийцами. На скамье подсудимых было пятеро выходцев из Чечни. Шестой погиб при задержании. По версии следствия, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину. Остальные помогали ему следить за Немцовым и скрываться. Одним из организаторов был, вероятно, бывший командир взвода в батальоне «Север» Руслан Геремеев, дальний родственник Кадырова. Но следствие не смогло его даже допросить.

Присяжные признали всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Заур Дадаев получил 20 лет колонии. Во вторник, на следующий день после дня рождения Бориса Немцова, Военная коллегия президиума Верховного суда рассмотрела апелляцию. Приговор оставлен в силе.