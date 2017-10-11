Играть, побеждать, любить

Как-то после премьеры в российской глубинке, яркой, сильной работы совсем молодого режиссера, светски, мимоходом спросила у постановщика, как ему в родном городе живется-работается. Автор спектакля поглядел исподлобья и вдруг ответил очень серьезно: «Одиноко». Сегодня, 12 октября, в Москве стартует фестиваль «Уроки режиссуры». Это — часть первого биеннале театрального искусства, идея которого возникла из желания защитить от профессионального одиночества, создать ощущение плеча и товарищества, выстроить живую творческую цепь.

Цель проекта: найти новых лидеров отечественной сцены, которые, в свою очередь, поддерживая великую русскую театральную традицию, ищут новые формы и новый язык.

«Уроки режиссуры» — такое имя придумал фестивалю Сергей Женовач на бегу между выпуском очередного курса, постановочным планом довлатовского «Заповедника» и головной болью наступающего сезона. Уроки дают и берут. В профессии режиссера нет истин в последней инстанции, есть лишь художники перед лицом непознаваемого. Ведь, по сути, весь мир — огромный урок режиссуры. В этом году «уроки» будут давать Лев Додин и все участники жюри: Алексей Бородин, Сергей Женовач, Григорий Козлов, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Валерий Фокин, Адольф Шапиро.

Жюри. Оно — поистине олимпийское. Состоит из матерых профессионалов, создавших собственные миры в профессии и свои театральные события на российской сцене. Это сообщество людей, осуществивших себя в искусстве и намеренных «передать лиру» в правильные руки, готовое поддерживать молодых режиссеров словом и делом — приглашая для постановок в свои театры и разбирая (на труппе, прилюдно или наедине, по выбору молодого коллеги) работу, представленную фестивалем. «Уроки режиссуры» должны стать воздушными путями между поколениями.

Партнеры — Министерство культуры РФ и благотворительный фонд «Культурные сезоны».

Участники. Их пятнадцать. Из Архангельска, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы. Режиссура — профессия внутренне зрелых людей, и участникам биеннале от двадцать шести лет до сорока плюс. Ставят они пьесы и прозу, классику и собственные сочинения «на тему». Объединяет их единственное — талант. Та самая новость, которая, по Пастернаку, всегда нова.

Спектакли молодых предназначены всем — от старших школьников до безнадежно взрослых. Островский Егора Перегудова и Уланбека Баялиева, Тургенев Дмитрия Зимина и Ирины Керученко, Гоголь Федора Малышева и Ильи Славутского, Гайдар Михаила Патласова и Шишкин Натальи Лапиной: все участники фестиваля входят в диалог с большой драматургией и прозой. Партнер фестиваля «Театральная Россия» будет транслировать спектакли онлайн в семь регионов страны.

Сцена из спектакля «Отцы и дети», Екатеринбург

Гости. Два спектакля мэтров — Льва Додина и Юрия Бутусова по пьесам Чехова. Петербургский МДТ, Театр Европы привозит новую версию «Трех сестер», в которой на сцену выйдут Ксения Раппопорт (Маша) и Елизавета Боярская (Ирина). А Театр имени Ленсовета — премьеру «Дяди Вани», спектакль, который еще не видела столица.

Мастер-классы. Электронная регистрация на мастер-классы в Каретном сарае Бахрушинского музея заканчивалась за тридцать—сорок минут. Видимо, потому, что молодые режиссеры и студенты понимают: эта возможность — бесценна. Проект — прививка иного театрального мышления, передача профессии из рук в руки. И в то же время — способ выявить и уточнить свой взгляд на мир. Ведь режиссер, сказал когда-то Роберт Стуруа, невозможен без своей мысли о мире.

Вернисажи. Рубеж прошлого века отмечен переворотом — рождением «режиссерского театра», которым стал МХТ. «От Станиславского до Додина» — так называется главная выставка биеннале, специально созданная сотрудниками Музея имени Бахрушина. Она «захватывает» многих современников в лицах и событиях сцены. Директор Бахрушинского Дмитрий Родионов — достойный наследник основателя, при нем жизнь музея обрела невиданный прежде динамизм; поэтому в рамках биеннале — научное обсуждение роли цифровой культуры, а в линейке вернисажей — выставка, посвященная замечательному «провинциалу», режиссеру Владимиру Пахомову.

Книги. Издательская программа фестиваля началась с детективной истории. Инна Соловьева нашла рукопись своей книги, утраченную тридцать лет назад. «Алексей Суворин: портрет на фоне газеты». Фигура Суворина сегодня, на фоне споров о том, что есть патриотизм, актуальна так же, как в восьмидесятые, когда рукопись прочел Сергей Аверинцев и порекомендовал «печатать непременно». С помощью издательства «Навона» книга, первая в библиотеке биеннале, только что вышла. Презентация — одновременно и праздник грядущего 90-летия блистательного исследователя русского театра. Кроме того, фестиваль представит уникальное исследование — книгу Ксении Лапиной «Театр начинается с афиши. История театральных афиш в России от истоков до 1917 года».

Кредо. Театр — не игра, сказал однажды Жан Ануй, и это не парадокс; речь о трате себя. Серьезность и масштаб этой траты известны всем большим режиссерам. Искали тех, кому дано это понимать даже на пороге профессии. Тех, кто еще нетвердо знает, но уже догадывается, сколько «мужества жить» потребует от них ежечасное служение театру. Тех, кто занят не собой, а своей задачей и рассматривает ее под углом зрения времени, а не момента. Организаторы фестиваля уверены: дать возможность работы (а итоговым призом «Уроков режиссуры» станет грант на будущую постановку) для большинства наших участников означает возможность жизни — в профессии.

Верю. Хотя у театра сегодня много искушений — модой, нарушением табу, скорой добычей успеха, и все труднее отличать подлинник от подделки, верю, что театр, как инструмент поиска ответа на вопросы «Кто мы?», «Зачем мы?» будет всегда. До тех пор, пока есть человек — играющий, познающий и — сострадающий. И значит , будут нужны «Уроки режиссуры».