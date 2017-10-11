Омский губернатор останется «хорошим парнем»

Глава Омской области Виктор Назаров все-таки написал заявление «по собственному желанию». Еще дней десять назад об этом своем желании он ничего не знал, хотя к тому времени о его уходе с поста губернатора сообщили уже много раз и областные СМИ, и федеральные.

Правил Омским регионом Виктор Назаров почти пять с половиной лет, и у омичей от его правления осталось двойственное впечатление. Поначалу говорил он такие вещи, в которые после двадцатидвухлетнего царствования его предшественника невозможно было поверить: «нужно преодолеть пропасть между властью и населением», «мы, чиновники, — только наемные работники населения», «только с помощью независимых СМИ власть может выстроить конструктивный диалог с обществом» и пр.

В дальнейшем Назаров безжалостно сам себя опроверг. Перемены произошли вскоре после того, как был взят под стражу его ближайший соратник, первый замгубернатора Юрий Гамбург, обвиняемый в «превышении полномочий». На смену Юрию Гамбургу пришли выходцы из ФСБ.

После всех этих передряг Виктор Иванович на некоторое время перестал улыбаться, но спустя год к нему вернулось прежнее выражение лица: во многом благодаря открытой, доброй улыбке Виктор Назаров заработал редкую для губернатора репутацию «хорошего парня».

Да, хороший человек — не профессия, но надо признать, что Назаров за время своего губернаторства сделал немало. Главное, атмосфера в области несколько разрядилась, люди стали меньше бояться власти, чаще выходить на протестные акции: например, омские митинги за Навального были самыми многочисленными в Сибири, и полиция на них стояла в стороне.

Указом президента временно исполняющим обязанности главы Омской области назначен человек, никому из ее жителей неизвестный, — депутат Государственный думы от «Справедливой России» Александр Бурков, лидер Свердловского отделения этой партии, проявивший себя, по данным СМИ, как борец с коррупцией. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал новое назначение Буркова так: «Логики — ноль, но у него хотя бы диплом настоящий, в отличие от некоторых назначенцев».

При желании логику все же найти можно. Лидер российских эсеров Сергей Миронов заявил, что Бурков будет внедрять в Омской области свои принципы: «привлечение обычных граждан к решению различных вопросов — от проблем в квартирах, подъездах, во дворах до проблем общегородского и регионального характера, чтобы решения принимались с опорой на интересы жителей, а не каких-то там кланов или группировок во власти» (кланов в Омской области действительно более чем достаточно).

Временно исполняющим обязанности областного главы Бурков назначен на 11 месяцев — до выборов губернатора. Но предшествовать им будут выборы президента в марте 2018 года: по тому, как они пройдут в Омской области, можно будет прогнозировать успех Буркова на сентябрьских выборах губернатора.