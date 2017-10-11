Миллионы с прицепами

Петр Саруханов / «Новая»

Один депутат из Якутии завтрак дома съел сам и обед в кафе — тоже. Но, когда ему выставили счет, пожалел, что не разделил обед с другом. Вглядевшись в принесенную официантом бумажку, он обнаружил в ней увесистые цифры — 13 миллионов рублей. На двоих с другом это было бы хотя бы по 6 с половиной миллионов.

«Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! — написал в фейсбуке депутат республиканского парламента Виктор Федоров. — Что-то круто: 13 миллионов рублей за обед». От себя добавим: «Ну и цены, блин!» Хотя нет уверенности, что именно блины депутат заказывал.

Конечно, быстро выяснилось, что официант просто ошибся и дал возможность повеселиться и самому клиенту, и пользователям интернета. Но мы с вами, повеселившись, примем серьезный вид и рассмотрим свою версию общепитовского происшествия. А что если официант рискнул? Что если он увидел депутатский значок и подумал: «А черт знает, какие у этих депутатов доходы? Вдруг оплатит счет да еще миллиончик чаевых даст».

Не исключено, что официант начитался на сайтах областных прокуратур сообщений о скрытых доходах депутатов. Как вам, к примеру, такая новость: «Депутат в Белгородской области скрыл от избирателей 44 личных автомобиля»? Сообщается, что депутат городского собрания города Строителя Сергей Куртов лишен мандата за сокрытие имущества в своей декларации. Что же за автомобили он заслонил собой от избирателей? Ну, во-первых, «Запорожец»… Нет, извините, Запорожец Денис Михайлович — это другой депутат из Строителя, который тоже что-то скрыл и тоже лишился мандата. Куртов же по праву личной собственности владеет тракторами, снегоуборочными машинами и всякой строительной техникой. Эти транспортные единицы он сдает в аренду дорожной организации, которую сам и возглавляет. Деньги на дороге не валяются, да и в декларации дорожника Куртова доходы от аренды обнаружить не удалось.

Прокурорская проверка выявила одинаковую картину на всех широтах. На юге, в Краснодарском крае, у двух депутатов неожиданно обнаружилось такое имущество: 18 участков земли (267 гектаров), два дома площадью более 540 квадратных метров, «КамАЗ», Mersedes-Benz E-300 и 7 автоприцепов. Если все это сделать прицепом к их декларациям, то те станут вполне честными. На севере, в городе Полярные Зори Мурманской области, реальные доходы скрыли аж 11 депутатов. Прокурор города внес в Совет депутатов представление, но если все 11 будут лишены мандатов, то в городском парламенте останется всего 4 депутата. И на город опустится полярная ночь, которой раньше тут не наблюдалось.

Но такая варварская мера, как лишение мандата, к нечестным депутатам применяется не всегда. Так, у депутата Курской областной думы Игоря Астапова обнаружили 27 незадекларированных квартир. Прокуратура направила в Думу обращение с требованием лишить Астапова депутатского мандата. Но, как сообщает интернет-ресурс «Политинформатор.ру», «депутаты не увидели в действиях своего коллеги ничего незаконного». Просто внесли задним числом эти квартиры в декларацию его супруги, а официальный годовой доход Астапова остался прежним — 732 тысячи рублей. В кафе, где подают счет на 13 миллионов, этой мелочью можно оплатить разве что чай без сахара.