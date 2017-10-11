Михаил Горбачев — о солянке, перестройке и демократии

10 октября Михаил Горбачев представил свою новую книгу «Остаюсь оптимистом» в книжном магазине «Москва», а также ответил на вопросы читателей — о том, почему книга называется «Остаюсь оптимистом», и каким было рабочее название; о том, была ли успешной перестройка, что он думает о Леониде Брежневе, о выводе войск из Афганистана, и когда он понял, что стране нужна демократия.