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Михаил Горбачев — о солянке, перестройке и демократии

Презентация новой книги «Остаюсь оптимистом»

Общество

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10 октября Михаил Горбачев представил свою новую книгу «Остаюсь оптимистом» в книжном магазине «Москва», а также ответил на вопросы читателей — о том, почему книга называется «Остаюсь оптимистом», и каким было рабочее название; о том, была ли успешной перестройка, что он думает о Леониде Брежневе, о выводе войск из Афганистана, и когда он понял, что стране нужна демократия. 

Теги:
ссср, история, брежнев, книги, перестройка, горбачев

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