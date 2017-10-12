ФСБ показала видео передачи Сечиным взятки Улюкаеву

В Замоскворецком суде Москвы, где проходит процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, прокуроры сегодня показали оперативное видео от 14 ноября 2016 года, на котором видно, как Сечин в офисе «Роснефти» вручает Улюкаеву тот самый портфель с деньгами.

Алексей Улюкаев в суде 12 октября. Фото: ТАСС

— Скажите, а видео со звуком будет? С сурдопереводом? —уточняли перед просмотром журналисты. Прокуроры не ответили. Улюкаев засмеялся.

Перед ним на столе, на этот раз, лежала книга с произведением Франца Кафки «Процесс».

Судья Лариса Семенова вскрыла конверты с компакт-дисками, являющимися вещественными доказательствами, переданными в СК сотрудниками ФСБ.

вещдок №1: сечин по телефону приглашает улюкаева в офис «роснефти», где последнего задержат. 14 ноября Первый вещдок — аудиозапись телефонного разговора Сечина и Улюкаева днем 14 ноября. Их соединили секретари по просьбе Сечина. Улюкаев: «Привет, рад слышать». Сечин (просит приехать к нему в офис, мотивирует): «Накопилась масса вопросов. Компанию за одно посмотришь». Улюкаев: «Да, да. А ты в Лиме будешь?». Сечин: «Да». Улюкаев: «Там как раз еще обсудим». Сечин просит приехать к нему к 16.30. Улюкаев просит хотя бы в 18, ссылаясь на другие встречи. Сечин настоял на 17.00. В конце разговора сказал министру: «Обнимаю».

Следующий вещдок — видео возле офиса «Роснефти» вечером 14 ноября.

Момент задержания.

вещдок №2: видео от 14 ноября. момент задержания Человек, похожий на Игоря Сечина, прощается с человеком, похожим на Алексея Улюкаева. Сечин говорит: «Спасибо тебе большое». Затем видно, как машина Улюкаева выезжает из офиса, но вскоре их блокируют сотрудники ФСБ.

Третье видео ФСБ зафиксировало сам момент передачи портфеля Улюкаеву.

вещдок №3: оперативная съемка передачи сечиным портфеля с «2 миллионами долларов» улюкаеву Сначала Сечин стоит в гаражном кооперативе. В пуховике. Но без шапки. Кому-то говорит, повторяя несколько раз: «На стоянку поставь. На стоянку поставь». Ходит туда-сюда, ожидая. Идет мелкий снег. Руководитель «Роснефти» останавливается, потом снова с воинствующем видом прохаживается возле бокса. Затем оператор направляет камеру на что-то черное, стоящее на снегу рядом с заснеженной елкой. Наводит ближе. Это оказывается кожаный портфель. Камера снова переносится к Сечину в пуховике, он продолжает ждать Улюкаева поблизости. Затем оператор из ФСБ снова наводит камеру на портфель в сугробе. Наконец на стоянку въезжает министерская машина. Выходит Улюкаев. Сечин при этом говорит кому-то из сотрудников: «Скажи Шокиной, чтобы корзинку поставила и чай приготовила». Встречает Улюкаева, тот только в пиджаке: «Слушай, ты без куртки. Как ты ходишь так вообще? — и обращается к водителю. — Посидите пока, ладно? Сечин подводит Улюкаева к елке, где рядом на сугробе лежит портфель. Сам Сечин к портфелю ни разу не притрагивался. Там у елки он говорит министру: — Во-первых, извини, что затянули выполнение поручения. Командировки... — Жизнь, — вставляет Улюкаев. — Ну, туда, сюда, собрали объем. Задание выполнено... Вот забери, — Сечин показывает на сумку в сугробе. — Пойдем чайку попьем. Улюкаев легко поднимает портфель, хотя, по версии следствия, содержимое с 2 миллионами долларов весило около 20 кг. После он кладет сумку в багажник машины, и они с с Сечиным заходят в помещение. Слышен голос Сечина: «У меня организм уже не переносит холода вообще».

Улюкаев все видео смотрит сосредоточенно. Что-то отмечает в тетради для записей.

Далее видео хоть и не обрывается, но человеческих голосов больше не слышно, оператор направляет камеру на гаражный бокс, на 13-й минуте запись заканчивается.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой газеты»

вещдок №4: отдельная аудиозапись событий с видео-вещдока №3. сечин докладывает: улюкаева не выпускают из «роснефти» Следующий вещдок — аудиозапись, сопровождающая последнее видео. Идентична. Лишь раздается звонок. «Але, да, — голос Сечина, — Ну, все нормально, пьем чай. Согласно вашему распоряжению машины не выпускаем. Да, пьем чай сидим, все нормально. Ага. Все», — собеседника он по имени не называет. Далее Сечин сам набирает кому-то. Говорит то же самое: «Все нормально. Сохраняется режим». Далее кто-то снова звонит Сечину. Но что он говорит, на этот раз не слышно. Через несколько минут на записи слышны треск, шум и в конце смех Сечина и слова Улюкаеву, с которым он прощался: «Корзиночку забирай. Да. Счастливо. Спасибо тебе большое».

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой газеты»

вещдок №5: октябрь 2016. сечин, улюкаев и костин играют в бильярд Последним включили компакт диск со встречи Сечина, Улюкаева и главы ВТБ Андрея Костина на саммите стран БРИКС в Индии в октябре 2016 года. Видео всего в несколько секунд, запечатлевшее процесс игры на бильярде, было снято телеканалом Life. Улюкаева не видно. Не видно и двух пальцев (знака победы), которые Улюкаев якобы показывал Сечину, вымогая 2 миллиона долларов. Читайте также «Сечин и Костин стояли с киями, высматривали позицию». Прокуроры хотят доказать вину Улюкаева с помощью журналиста Life

Больше у прокуроров из доказательств в этот день ничего не было.

— Как ваше впечатление от просмотренного? — спросили журналисты у Улюкаева.

— Получил большое удовольствие.

Защита экс-министра в свою очередь сказала, что видео ничего не доказывает, а Алексей Валентинович предполагал, что в портфеле — вино.

Следующее заседание — 19 октября.