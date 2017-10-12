Роскомнадзор заблокировали

Фото: Роман Балаев / ТАСС

Уголовное дело



11 октября стало известно, что трое сотрудников Роскомнадзора подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Чертановский районный суд Москвы отправил их под домашний арест. Среди арестованных оказались пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, начальник правового управления регулятора Борис Едидин, а также глава аппарата ведомства Александр Весельчаков.

Источники ряда СМИ сообщают, что дело сотрудников Роскомнадзора может быть связано с незаконными надбавками к зарплате работников ведомства.

По словам собеседников Business FM, сотрудников Роскомнадзора фиктивно устраивали в подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр», где они получали дополнительную зарплату, в действительности там не появляясь. Такая схема, как пишет издание, действовала в ведомстве с ноября 2012 года по февраль 2017 года.

За это время сотрудникам Роскомнадзора незаконно выплатили зарплату на сумму 29 миллионов 187 тысяч рублей. При этом неизвестно, сколько именно сотрудников ведомства получало зарплату таким образом.

Что такое ФГУП «Главный радиочастотный центр



ФГУП «Главный радиочастотный центр» — это подведомственное Роскомнадзору предприятие. Согласно информации на сайте организации, центр согласовывает операторам связи проекты строительства сетей после получения ими частот и контролирует их использование, а также занимается мониторингом нарушений в этой сфере.

Также «ГРЧЦ» следит за тем, чтобы деньги за использование частот поступали в российский бюджет.

Кроме того, в 2015 году центр заказал разработку информационной системы «Ревизор», которую позднее стали устанавливать на сетях операторов связи для отслеживания, блокируют ли они ресурсы из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Отметим, что именно ФГУП «Главный радиочастотный центр», проводя мониторинг, обнаружил нецензурную лексику в СМИ, опубликовавших видео рэп-баттла Оксимирона (Мирона Федорова) с Вячеславом Машновым (Гнойным). Ведомство тогда объявило, что составит административные протоколы в отношении шести СМИ, разместивших видео баттла, еще 26 средствам массовой информации были направлены «профилактические письма».

Фигуранты



Вадим Ампелонкий, пресс-секретарь Роскомнадзора.

Согласно информации на странице пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского в фейсбуке, в 2004 году он окончил Военный университет Министерства обороны России (ВУ МО РФ), где изучал журналистику. В «нулевых» Ампелонский работал в газете «Московский комсомолец», где писал, в частности, о военном конфликте между Россией и Чеченской республикой.

Фото из личного архива Вадима Ампелонского

Затем Ампелонский работал в нескольких энергетических и строительных компаниях, в том числе пиар-менеджером в «Мосэнерго», директором по внешним связям и PR в ОАО «Энел ОГК-5» («Энел Россия»), а также главой пиар-службы в крупном холдинге строителей магистральных подстанций и линий электропередач «Энергостройинвест». Отметим, что руководство компаний «Мосэнерго» и «Энергостройинвест» тогда оказалось в центре финансовых скандалов, связанных с хищениями денег предприятий. Однако Ампелонскому никаких обвинений не предъявляли.

Также Ампелонский возглавлял пресс-службу в компании ОАО «Центральная ППК», занимающейся пригородными железнодорожными перевозками, и занимался проектами по энергетике в агентстве PR и консалтинга «Примум».

С 2013 года по настоящий момент Ампелонский работал пресс-секретарем Роскомнадзора.

В мае 2017 года Ампелонский успокаивал пользователей мессенджера Telegram, назвав слухами информацию о возможной блокировке мессенджера в России.

Борис Едидин, начальник правового управления Роскомнадзора.

Едидин запомнился участием в обсуждении закона о борьбе с пиратской видеопродукцией, принятом в 2013 году. Предполагалось, что именно он возглавит одну из рабочих групп по изучению способов борьбы с пиратским контентом. В частности, Едидин предлагал подготовить предложения по борьбе с обходом блокировок и его пропагандой, а также определить правила работы приложений.

Александр Весельчаков, начальник аппарата Роскомнадзора.

По информации РБК, Весельчаков организовывал административную работу Роскомнадзора. В частности, он отвечал за подбор кадров ведомства. Также Весельчаков был советником генерального директора ФГУП «Главный радиочастотный центр».