«Восемь лет во главе региона стоял абсолютно чужой ему человек»

Подвести итоги девяти лет работы губернатора Псковской области Андрея Турчака «Новая» предложила самому последовательному (если не единственному) его оппоненту, псковскому политику, депутату Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Льву Шлосбергу.

Лев Шлосберг. Фото: Павел Смертин / ТАСС

— Насколько неожиданна оказалась для вас отставка Андрея Турчака?

— Отставка ожидалась уже давно. И дело не в том, что она стояла в политической повестке дня, а в том, что Турчак сам хотел уйти еще пять лет назад, а с 2015 года над ним висела угроза принудительной отставки. В Псковскую область он приехал в командировку в 2009 году. Ему обещали с 2012 года другое (московское или петербургское) место, у него были другие планы. Но командировка затянулась на восемь лет, и Турчак устал от неё.

С провинциальной областью надо было возиться, много времени проводить здесь, собственно жить здесь. А Турчак приезжал сюда в гости, свой дом в полном смысле слова здесь у него не появился. На мой взгляд, он рад своему отъезду.

— Как выглядит итог губернаторства Турчака?

— Он принял бедный регион с нулевым госдолгом, а оставил бедный регион, в котором долг превышает собственные доходы бюджета. Турчак сделал критическую системную ошибку в управлении финансами. Он счёл, что Псковская область может эффективно жить и развиваться с нарастающим государственным долгом, наращивал долг, покрывая заемными средствами не только текущие потребности, но и региональное софинансирование по федеральным программам.

Когда берешь в долг, надо помнить, что берешь чужие, а отдавать будешь свои и с процентами. Но Турчак об этом не думал, потому что не связывал свои планы на будущее с Псковской областью. Теперь область находится в экономических руинах, её состояние почти полностью зависит от поступлений из федерального бюджета, который не жалует наш регион.

Турчак — человек, выросший в большом городе. Там — другая жизнь. Он вообще не понимал, как живет сельский человек, что такое провинция. За время его губернаторства социальная инфраструктура области сократилась в три раза, около половины сельских поселений уничтожены. Самая заметная его административная реформа — жестокое, через колено, уничтожение сельского местного самоуправления в 2014 и 2015 годах.

Турчак считал, что достаточно районных центров, а сельские поселения — это балласт, от которого хорошо бы избавиться по максимуму, во всех выступлениях о местном самоуправлении он высказывался презрительно, он его не понимал. Он ввел бюджетную систему, при которой на долю сельских поселений стало выделяться всё меньше и меньше средств. Так он придушил их сначала финансово, поставил в абсолютно немощное положение, а потом добил административно. Он не понимал, почему народ возмущается и считал это происками политических врагов.

Одно из самых разрушительных дел Турчака — уничтожение системы районных больниц. При нём началась реорганизация районного здравоохранения: создание шести межрайонных больниц вместо 24 центральных районных. Теперь в двух третях районов люди максимум могут получить направление в больницу в соседнем районе от хирурга или терапевта.

А так как регулярного общественного транспорта у нас почти нет, то люди ездят в больницы на такси или решают, что лучше умереть дома.

В области увеличилась смертность, в том числе от инсультов, потому что пройти постинсультную реабилитацию возможно только в межрайонных больницах, а туда или не доехать, или там недостаточно коек. А профильное постинсультное отделение в области одно — в Пскове.

Женщины начали рожать в машинах, потому что при Турчаке осталось по сути три родильных дома на всю Псковскую область —

в Пскове, Великих Луках и Острове. Когда он пришел в 2009 году, их было 26 — в каждом городе и районе.

За последние полвека доступ к медицине у нас никогда не был таким плохим, как сейчас. Фактически, по доступности медицинского обслуживания для людей область скатилась к довоенному состоянию.

Турчаку не понятно, как живут люди в деревнях, зачем нужны сельские школы и больницы, библиотеки, клубы.

Вообще его след в Псковской области ужасен. Восемь лет во главе региона стоял абсолютно чужой ему человек.

— Почему, по-вашему, Турчак стал единственным из отправленных в отставку губернаторов, кто получил не почетную пенсию, а реальное повышение?

— Я не знаю повышение это или понижение, мне это не интересно. Они там между собой делят рабочие должности, кабинеты, столы, изображают политиков. Одни вурдалаки выбирают других вурдалаков. Да гори они все синим пламенем. Если бы их всех в одночасье убрать из системы власти — это было бы событие и хоть какое-то облегчение людям. Но они воспроизводят сами себя.

— В таком случае, все равно, кто приходит на смену Турчаку?

— На смену ему идет такой же молодогвардеец, ещё один искатель политических трамплинов. Я не вижу никаких принципиальных отличий. Михаил Ведерников (назначен врио губернатора Псковской области — Ред.) — человек, абсолютно чужой для Псковской области. Почему именно он? Потому что работал в соседнем регионе? Но таких соседей у нас миллион человек. Потому что работал на Северном Кавказе? Но с работой он там, очевидно, не справился. Никаких положительных ожиданий от этого кандидата быть не может. Вообще никого из этих людей при нормальной политической системе и близко не подпустили бы к госуправлению. Идет отрицательный кадровый отбор.

— Тогда ждать каких-либо перемен в рамках нынешней политической системы не стоит. Однако вы уже объявили «Новой», что будете баллотироваться в губернаторы области.

— Я исхожу из того, что, если ты понимаешь, что можешь сделать что-то для своего края и видишь, как это сделать, — делай. У меня есть понимание, как привести Псковскую область в порядок. Я здесь живу всю жизнь, я пскович в пятом поколении. Я буду разговаривать с людьми, убеждать их, сформулирую программу развития нашей области. Это для меня нормальная работа. Главное, чтобы в обществе не было постоянного чувства грядущего апокалипсиса: ах, выборов нет, ничего невозможно добиться... Надо верить в себя, в свои возможности и в людей. Иначе нужно менять профессию.