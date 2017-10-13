Гипнотизеры

Умер Аллан Чумак. Понятно, что мимо этого события не смогли пройти самые популярные ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым и «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым. Тем более что почивший в бозе был их коллегой. «Аллан Чумак — советский и российский телевизионный деятель», — сказано в Википедии, и это чистая правда. Прежде чем заняться целительством, Чумак работал спортивным журналистом на Гостелерадио и в Главной редакции телеинформации АПН (предтечи «РИА Новости»). Но прославился не этим. В 1989 году начались его телевизионные сеансы, мгновенно завоевавшие сердца миллионов поклонников, желавших исцелиться от всего и сразу.

Кто хоть однажды видел это — тот не забудет никогда. Седой, интеллигентного вида человек в очках, пообещав всем страждущим избавление от любых болячек, в полном молчании, иногда открывая рот и как будто что-то про себя шепча, несколько минут водил перед собой руками, якобы заряжая и делая целебными жидкости, по его совету поставленные зрителями перед экранами телевизоров.

Приглашенные в студии исцеленные (преимущественно женщины постбальзаковского возраста) признавались, что благодаря Чумаку и его телесеансам навсегда избавились от аллергии, зубной боли и прочих недугов, с которыми не могла справиться традиционная медицина.

«Кто он был — целителем или шарлатаном, вводившим в заблуждение миллионы людей?» — задался вопросом Андрей Малахов. «Он был светлым, добрым человеком, обладавшим психотерапевтическими способностями, поэтому ему и поверили миллионы», — утверждали его бывшие коллеги-телевизионщики, сами не раз прибегавшие к помощи Чумака. «Нет, он осквернял веру и обладал силой бесовской», — обличала покойного смиренная монахиня, буквально сотрясаемая ненавистью. А журналист Александр Невзоров (тоже герой перестроечного ТВ и кумир миллионов телезрителей) вовсю поглумился над «коллегой», поведав, что сам всегда был свободен от маразма и паранаучной ахинеи, и объяснив всенародное помешательство диким невежеством масс, до сих пор убежденных в том, что Земля плоская.

Мог ли Аллан Чумак в зените своей славы предугадать, что, спустя годы, в новом уже веке, «паранаучная ахинея» не только будет процветать в телеэфире, но и получит премию ТЭФИ за просветительство? Вряд ли. Его самого в 1993 году вытурили с телеэкранов. В 2012 году в фильме Андрея Лошака «Россия. Полное затмение» он с горечью признавался: «Они запретили мне молчать по телевизору. Нынешнее ТВ нас сознательно зомбирует».

Другой герой вчерашних дней, Анатолий Кашпировский, предстал перед публикой в программе «Пусть говорят» и был чрезвычайно уязвлен тем, что больше говорят о его сопернике, нежели о нем самом. Даже порывался уйти из студии и затихал только тогда, когда благодарные старые поклонники начинали петь ему осанну и вспоминать, как на них действовали его «установки». Выяснилось, что гипнотическому воздействию «великого и ужасного» поддавались даже тогдашние властители дум — дикторы ЦТ. Так, Татьяна Судец чуть не сорвала эфир, потому что, подобно простым гражданам, начала во время сеанса бешено вращать головой и пришла в себя только по окончании сеанса, непосредственно перед началом собственного эфира.

А Малахов и Борисов всем своим видом показывали, сколь скептически, с высоты сегодняшних знаний и представлений, они относятся к этим глупостям прошлого века, которые не могут повториться хотя бы потому, что тогда времена были такие — лихие: слом эпох, страны, психики, уничтожение традиционной медицины… «На тот момент ТВ стало фантастической силой, невероятной трибуной», — заметил бывший пресс-секретарь президента Ельцина, тележурналист Сергей Медведев, вы­звав в ответ ревнивую реплику ведущего Борисова: «Во всем виновато ТВ?»

Ах, как всем им хочется верить, что те времена прошли безвозвратно, и уж они-то, умные и прекрасные, сеют разумное, доброе, вечное, воспитывая тем самым умного зрителя, который больше никогда не поведется на гипноз разных шарлатанов, дающих установки. Да и страна уже другая: могучая, процветающая, дающая все больше поводов для гордости. Именно на это — на гордость за свою великую державу дают сегодня установки чуть ли не ежеминутно нынешние «гипнотизеры», пусть и не укладывающие штабелями впавших в гипнотическое состояние зрителей, но успешно вызывающие у публики сон разума. В отличие от Козьмы Пруткова они уверены: если чаще повторять слово «халва», во рту обязательно станет слаще. Если постоянно говорить, что и жизнь в России хороша, и жить хорошо, тогда как Европа буквально загибается и вот-вот рухнет в тартарары, можно и поверить. Особенно когда и сам обманываться рад.

А если что-то кое-где у нас порой идет не так, то это враги — внешние и внутренние — виноваты, внушают во всех без исключения общественно-политических ток-шоу сегодняшние чумаки и кашпировские, а новейшие сериалы художественно оформляют этот нехитрый тезис, рисуя ужасающую картину предательства на всех уровнях: от министерств и ведомств до газет и правозащитных организаций. Всюду шпионы и завербованные ЦРУ агенты, которые гадят России, но неподкупные и бесстрашные сотрудники ФСБ одной лишь силой духа способны побеждать темные силы, которые нас злобно гнетут. Сериал «Спящие» — это не привет из советского прошлого с его шпионскими детективами типа «ТАСС уполномочен заявить», где доблестные сотрудники КГБ противостоят коварным цэрэушникам, устраивавшим заговоры по всему миру. Это совсем новая история, в которой ЦРУ активно помогают некогда замороженные, а теперь отмороженные и разбуженные агенты влияния внутри одной страны — России: преимущественно продажная беспринципная элита, которую сколько ни корми, а она все в лес, то есть на Запад, смотрит. «Здесь самые недовольные — не голодные, а сытые», — удивляется положительный герой-фээсбэшник, безусловно, вызывая симпатию к себе и ненависть к сытым у тех самых «голодных», но всем довольных.

Так что «опыты» Чумака и Кашпировского на заре перестройки оказались всего лишь пробой на доверчивость граждан, с готовностью погружавшихся в гипнотический транс. Урок предшественников усвоен. Нынешние гипнотизеры не молчат и не водят руками перед лицами зрителей, но так же, как Чумак с Кашпировским, апеллируют не к разуму, а к вере. А это главное: заставить людей верить всему, что по телевизору говорят, не подвергая услышанное сомнению и не замечая того, что творится окрест тебя и в твоей собственной жизни. И будет им счастье.