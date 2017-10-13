Кто сказал «пас»

Такой сумасшедшей концовки отборочных турниров не знал ни один чемпионат мира по футболу. В Европе не вышли голландцы, но пробилась Исландия. В Африке в аутсайдерах оказались чуть ли не все недавние лидеры. В Южной Америке скандально осталась за бортом Чили. В Северной Америке прямой выход Панамы изумил ее саму. Событий, тянущих на сенсацию, хватало. То, что мимо России-2018 пролетели сборные, о которых пойдет речь ниже, — не самая драматичная часть нынешней футбольной истории. Но это оказались представители стран, о которых в России говорят больше всего, каждый день и не первый год.

Сборная Брюса Арены не должна была иметь никаких проблем. Штаты вообще их почти не имели последние 30 лет, регулярно попадая в финальную часть чемпионата мира и показывая там вполне симпатичный футбол. Настоящих конкурентов раз-два и обчелся, из постоянных только Мексика да еще Коста-Рика.

Другое дело, что США на международной арене давно уперлись в потолок. Все вроде есть, включая программу развития и возможности, а прорыва нет. Все вроде правильно, даже слишком правильно, но это соккер без изюминки. Настоящие буйные таланты, похоже, как уходили, так и уходят в бейсбол и американский футбол, а соккеру остаются остатки, звезды выше местного уровня не поднимаются.

Этого бы и сейчас, в кризисную пору смены поколений, хватило для привычного попадания на мундиаль. Достаточно было обыграть или свести на выезде вничью последний матч с записным аутсайдером — сборной Тринидада и Тобаго.

Мало того. Чтобы США не попасть в Россию, должны были сойтись еще несколько факторов, включая маловероятные победы Панамы над Коста-Рикой и Гондураса над Мексикой. Все это — в последний день. Самое плохое, что грозило фавориту, — четвертое место и попадание в стыковые матчи.

Но все пошло по худшему сценарию. Сборная США уже в первом тайме пропустила два мяча, первый — от собственного защитника. Во вторых таймах начались чудеса в параллельных встречах — Панама отыгралась с помощью виртуального гола, Гондурас сравнял счет после того, как голкипер мексиканцев Очоа срезал мяч головой в собственные ворота. Под занавес матча в Панаме защитник Роман Торрес, оттерев в штрафной соперника, чуть не порвал мячом сетку ворот костариканцев, а Гондурас уже вел в счете, что мексиканцев не особо расстраивало. Вот так совместными усилиями и случилось то, что Брюс Арена назвал позором, не имеющим оправданий.

Потому что если даже допустить, что обеспечившие себе прямое попадание на мундиаль Коста-Рика и Мексика особо не напрягались, если не сказать больше, все было в руках самих мастеров соккера.

Панама вышла напрямую, Гондурас в стыках сыграет с Австралией. Если бы ему пришлось играть с Сирией, сирийцы, скорее всего, попали бы в Россию.

Это самая фантасмагорическая история нынешнего отбора. С тех пор как началась гражданская война, стадионы в Сирии опустели. Футбол еле жив, и только в подконтрольных правительству районах. А сборная жива, пусть в ней играют в основном легионеры, выступающие за клубы других стран Ближнего Востока. Уникальность ситуации еще и в том, что национальную команду разрывали внутренние противоречия. Не игровые, а политические — несколько лидеров сборной поддержали оппозиционные Башару Асаду силы. По ходу нынешнего отбора, правда, многолетний капитан сборной Сирии Фирас Аль-Хатиб и «сирийский Ибрагимович» Омар Аль-Сомах вернулись помочь команде.

Домашние матчи многоступенчатого отборочного турнира в Азиатской конфедерации сборная Сирии проводила в Малайзии. Одно это, казалось бы, лишало команду каких-либо шансов. Но мало того, что «бездомные» пробились в третий этап — там они обыграли Китай и Узбекистан, а на исходе решающей встречи с Ираном Аль-Сомах сравнял счет, что обеспечило сирийцам третье место и выход в стыки.

Их соперники по первым стыковым матчам поначалу посмеивались, но очень скоро футбольное сообщество смеялось уже над сборной Австралии. В Малакке на стадионе «Ханг Джебат» все тот же гигант Аль-Сомах в концовке встречи забил с пенальти ответный гол. А в Сиднее на «Олимпийском» если бы не неуемность капитана «Соккеруз» и самого знаменитого австралийского футболиста, 37-летнего Тима Кэйхилла, забившего в дополнительное время 50-й гол за сборную, — кто знает, как бы все обернулось. На последней минуте ворота хозяев спасла штанга, которую в Австралии назвали «футболистом года».

Вроде бы ничего особенного сирийцы по ходу всего отборочного турнира не показывали, да и не с чего было показывать, но команда из разоренной страны оказалась буквально в двух шагах от попадания на мундиаль. Драйв, самоотверженность, дисциплина — вот что позволило подопечным Фаджра Ибрахима стать главной сенсацией всего отборочного турнира.

Но сказка должна была закончиться вовремя.

Украина могла отобраться на мундиаль. 11 лет назад в Германии она вошла в восьмерку лучших. Пять лет назад наряду с Польшей проводила Евро-2012. Четыре года назад оптимисты еще предвкушали организацию совместного с Россией чемпионата. Три года назад… ну что было три года назад, всем известно. Футбол тоже пострадал, и жестоко. Вся надежда — на сборную.

Группа была тяжелая, но проходимая. Хорваты, исландцы, турки, финны, косовары. Осечки случались, но все казалось поправимым. В последней встрече следовало дома обыграть дома хорватов, чтобы попасть в стыки. При наличии «европейцев» Евгения Коноплянки, Андрея Ярмоленко, Руслана Ротаня можно было с Лукой Модричем и компанией справиться. И справились бы, если бы над сборной не висело «а стоит ли?».

Нигде об этом ни главный тренер, в недавнем прошлом знаменитый форвард Андрей Шевченко, ни его футболисты не говорили — играли без оглядки на сложнейшую политическую ситуацию. Но, как бы то ни было, полностью дистанцироваться от состояния украинского общества и позиции руководства Украины было невозможно. В случае попадания на чемпионат мира общеукраинская дискуссия была бы обеспечена. Итог ее, скорее всего, был бы тоже предсказуем — ехать на мировой чемпионат в «страну-агрессор», что недавно Украина зафиксировала официально, вряд ли бы сочли возможным.

Полагаю, на результат политика повлияла пусть косвенно, но достаточно сильно. Сборная Украины на последний матч в Киеве не вышла как на последний бой. Хорваты оказались мастеровитее, но это на фоне погасших украинцев.

В России выдохнули с облегчением. Не все, но многие.

Нет у меня конспирологических версий, не вижу в конкретных неудачах проявления чьей-то конкретной злой воли. Не допускаю саму возможность разработки, а тем более реализации многоходовой комбинации по недопущению сборных «проблемных» для России стран. Не считать же плакат на русском языке в поддержку Панамы «русским следом».

Но… В Сирии завязли «из солидарности с законным правительством», с Соединенными Штатами ведем информационную войну, с Украиной вообще ситуация хуже некуда. Вот их футболистов и болельщиков и не будет в России.

Очевидно, мироздание постаралось уберечь. Правда, мы и сами нынче проблемная страна, что к футболу прямого отношения вроде не имеет. Но футбол вне политики — только на бумаге.