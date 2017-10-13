Михаил Горбачев: «Я никогда не соглашусь, что России чужда свобода»
Михаил Сергеевич пишет хорошие книги. Их надо читать в обязательном порядке. Вот и эту новую — «Остаюсь оптимистом» — тоже
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Зоя Ерошокобозреватель
Издательство «АСТ» предложило сделать новую книгу на основе уже написанного и сказанного Горбачевым. Горбачев согласился. Если издательство считает, что такая книга будет интересна массовому читателю, то почему же нет?
«Сборная солянка получилась», — сказал на презентации Михаил Сергеевич. И спросил зал: «Вы любите солянку? А я — южанин. Я очень люблю солянку. Потому что она — вкусная и интересная». Все рассмеялись.
Презентация проходила в книжном магазине «Москва» на Тверской. Кстати, в «Москве» это уже третья презентация горбачевских книг. В «Москве» Горбачева любят. В Москве без кавычек — тоже. Ну за очень редкими исключениями.
Презентация была назначена на 18.00. Я пришла двадцать минут шестого. Не то что сесть, встать было негде. Пришлось воспользоваться именем своей газеты, которую тоже в «Москве» любят.
Слышу за спиной: «Я пришла сюда без десяти пять — уже была толпа».
В ожидании Горбачева люди говорят о своем.
— Наши с заграницей не дружат.
— А они дома дружат?
— Ну, когда война…
— Вот именно: только когда война…
Организаторы: «Кто хочет на автограф-сессию? Выстраивайтесь в очередь на левом ряду!», «Сначала можно получить автограф, а потом оплатить книгу на любой кассе».
Когда буду уходить, увижу: очередь за горбачевским автографом протянется через весь-весь большой магазин «Москва» и дальше — на улицу. Как всегда, на горбачевских презентациях огромная очередь.
… «Это восемнадцатая моя книга, — говорит Михаил Сергеевич. — Но я, конечно, не писатель. Я книгу диктую. Потом работаю с расшифровками». И дальше — смеясь: «Жизнь, знаете, такая…Начинаешь вспоминать — и не можешь остановиться…»
Ведет презентацию главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он обещает легкую диктатуру — два, три вопроса, и всё, автографы. В итоге дает возможность задать вопросы всем. Рядом же демократ Горбачев.
«У вас есть чувство вины за то, что перестройка не состоялась?» — спрашивает человек с лицом инженера.
«Перед кем — чувство вины? И почему вы думаете, что перестройка не состоялась? Она — состоялась. Ее, да, пихали, ее, да, обрывали и, да, оборвали. Но она состоялась. И дала колоссальный толчок развитию страны и развитию мира».
Вопросов о перестройке много. Особенно — от совсем молодых людей.
Горбачев терпеливо объясняет, что для него в перестройке главное.
Я записываю на листочках: «Перестройка дала дорогу обществу». Или вот: «Мы старались привлекать к управлению страной как можно больше людей. А что такое привлекать людей? Это и есть демократия».
Красивая женщина, сидящая рядом со мной, поднимает руку. Венедиктов сразу дает ей слово.
«Я была военным корреспондентом. И от своего имени и от имени всех «афганцев» хочу сказать вам, Михаил Сергеевич, спасибо за вывод войск из Афганистана».
Тихо так сказала, но ее слышал весь зал. И весь зал зааплодировал.
А Горбачев в ответ вот что сказал: «Несколько лет эта драма длилась. Много людей погибло. Шли гробы. Об этом сейчас не принято говорить. А нам тогда надо было показать: мы способны эти драмы развязывать».
Способность развязывать драмы — очень важная. И нам ее сегодня остро не хватает.
Мужчина средних лет: «Спасибо за смелость. За то, что не побоялись решиться на перестройку».
«А вы чем так напуганы?» — с улыбкой спрашивает Горбачев.
О страхе тоже говорят много.
«Бояться нельзя. Нельзя страху брать верх, — сказал Горбачев. — Жизнь больше страха. И надо доверять жизни и своему знанию о ней. Вот вам маленький пример. Когда я окончил МГУ, меня оставляли в Москве, предложили работу на родном юрфаке, на кафедре колхозного права. Но я к тому времени уже знал, как силой сгоняли людей в колхозы. И что никакого колхозного права не существует в природе. И я отказался. Уехал в Ставрополь».
Французский корреспондент спрашивает: «Вы знаете, что вы больше популярны на Западе, чем в России?»
Горбачев не был бы Горбачевым, если бы ответил на этот вопрос «да» или «нет».
Он сразу — о том, о чем спросили и о чем хотели спросить.
«Я не раз получал здесь угрозы. Но живу и буду жить только в России. Никуда не уеду».
Из задних рядов какой-то человек срывается на крик. Я не могу разобрать всех слов, но это что-то для Горбачева даже не разоблачительное, а лично оскорбительное. Алексей Венедиктов говорит Михаилу Сергеевичу: «Можете не отвечать», но он: «Нет, почему же…отвечу». И после секундной паузы — очень спокойно, обращаясь к тому, кто истерично кричал: «Вам не быть большим политиком». И еще помолчав: «Безусловно, политики должны поддерживать диалог. И, безусловно, они должны быть в настроении. А не портить настроение народу».
Я очень хочу жить в стране, начальники которой не портят настроение народу.
И чтобы это была именно страна Россия.
Прямая речь
Вот концовка новой горбачевской книги. Мне кажется, надо вчитаться в каждое ее слово.
- «3 мая 2012 года, за несколько дней до завершения своей работы на посту президента Российской Федерации, Дмитрий Медведев вручил мне высшую награду России — орден Андрея Первозванного, которым я был награжден в связи с моим 80-летием. В слова благодарности я хотел вложить итоговые, важные для меня мысли:
- «Я принимаю высшую награду Российского государства с волнением и благодарностью.
- Перед глазами проходит вся жизнь. Мне не стыдно за сделанное. О себе и о тех, с кем вместе четверть века назад мы решились на кардинальные реформы, могу сказать словами Вилли Брандта: «Мы старались».
- Мы пошли на реформы не ради почестей и славы, а потому, что понимали: перемены нужны стране как воздух. Люди заслужили свободу. Они имеют право определять собственную судьбу и судьбу страны. Эта мысль была главной.
- Мы хотели, чтобы великие перемены прошли без крови. Полностью избежать ее не удалось, но большой крови не было. Мы ошибались, и эти ошибки я и сейчас остро переживаю. И все же за несколько коротких лет удалось пройти такой путь, что возврат в тоталитарное прошлое стал невозможен.
- Я никогда не соглашусь, что России чужда свобода, что народу она не нужна. Нужна. Свободных людей в нашей стране сегодня больше, чем когда-либо прежде.
- Уверен, что люди, недавно вышедшие на улицы наших городов с требованием честных выборов, выражали мнение миллионов граждан России. Не надо отталкивать этих людей, не надо смотреть на них, как на врагов!
- Нам нужны перемены без хаоса, свободная политическая борьба без раскола в обществе. Это трудно, это требует от всех зрелости и ответственности. Но это возможно. Я хочу этому способствовать, и поэтому считаю своим долгом высказывать свое мнение, говорить откровенно с людьми и властью.
- Великую, сильную, процветающую Россию будут создавать нынешние поколения граждан и политических лидеров. Такая Россия нужна нам, и я убежден, она нужна миру. Еще раз выражая признательность за высокую награду, хочу выразить твердую веру в демократическое будущее нашей страны».
- Эти слова я хочу повторить и сегодня: я верю в демократическое будущее России. Я остаюсь оптимистом.
- Апрель-май 2017 года».